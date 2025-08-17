ইউনিয়নের ১০,০০০ শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বকারী সিদ্ধান্তের অর্থ হ’ল ভ্রমণ বিশৃঙ্খলা কমপক্ষে একটি দ্বিতীয় দিন অব্যাহত থাকবে। এয়ার কানাডা জানিয়েছে যে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এটি তার পুনরায় খোলার পরিকল্পনা স্থগিত করেছে।
Source link
এয়ার কানাডার ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টরা বলছেন যে তারা ব্যাক-টু-ওয়ার্ক অর্ডারকে অস্বীকার করবেন
ইউনিয়নের ১০,০০০ শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বকারী সিদ্ধান্তের অর্থ হ’ল ভ্রমণ বিশৃঙ্খলা কমপক্ষে একটি দ্বিতীয় দিন অব্যাহত থাকবে। এয়ার কানাডা জানিয়েছে যে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এটি তার পুনরায় খোলার পরিকল্পনা স্থগিত করেছে।