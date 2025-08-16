এয়ার কানাডার বিমানগুলি গ্রাউন্ডেড এবং পরিচারকদের ধর্মঘট হিসাবে কী জানবেন

শনিবার এয়ার কানাডার ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টরা তাদের ধর্মঘট শুরু করার সাথে সাথে বিমান সংস্থা বলেছে যে শ্রমের বিরোধ প্রকাশিত হওয়ার সময় এটি “সমস্ত অপারেশন স্থগিত” করেছে।
চুক্তির আলোচনার ফলে একটি অচলাবস্থা পৌঁছানোর পরে পরিচারকরা এই সপ্তাহের শুরুতে একটি 72 ঘন্টা স্ট্রাইক নোটিশ দিয়েছিলেন।
তাদের ইউনিয়ন জানিয়েছে যে সংস্থাটি মজুরি এবং অবৈতনিক কাজের মতো মূল বিষয়গুলিকে সম্বোধন করছে না এবং শনিবার মধ্যরাতের পরেই ধর্মঘট কার্যকর হয়েছিল।
এরপরেই, ক্যারিয়ারটি কিছু ফ্লাইট বিলম্ব এবং বাতিল করতে শুরু করে। শুক্রবার, এটি ১০০,০০০ যাত্রীকে প্রভাবিত করে ৫০০ টি ফ্লাইট স্ক্র্যাপ করবে বলে আশা করা হয়েছিল।
এই ধর্মঘট কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে এয়ারলাইন ঘোষণা করেছে যে এটি তার এয়ার কানাডা এবং এয়ার কানাডা রুজ পরিষেবাটিতে বিমানগুলি থামিয়ে দেবে।
গ্রীষ্মের মৌসুমের উচ্চতায় কানাডার বৃহত্তম বিমান সংস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এখন ভ্রমণকারীরা ঝাঁকুনি দিচ্ছেন এবং সরকার উভয় পক্ষের কাছে একটি চুক্তিতে আসার আবেদন করছে। এখানে কি জানতে হবে।
কেন এয়ার কানাডা ফ্লাইট বাতিল করছে?
এয়ারলাইন, যা 64৪ টি দেশে কাজ করে এবং 259 বিমানের বহর রয়েছে, সতর্ক করে দিয়েছিল যে শ্রমের সমস্যাগুলি সমাধান না করা হলে শনিবার “উড়ানের সম্পূর্ণ বন্ধ” শুরু হবে। এয়ার কানাডা এক্সপ্রেস ফ্লাইটগুলি, যা এয়ার কানাডার দৈনিক গ্রাহকদের প্রায় 20% বহন করে, প্রভাবিত হবে না।
তবুও, একটি শাটডাউন 25,000 কানাডিয়ান সহ 130,000 দৈনিক গ্রাহকদের প্রভাবিত করতে পারে।
ধর্মঘটের নোটিশ পাওয়ার পরে, এয়ার কানাডা তার নিজস্ব 72 ঘন্টা লক-আউট নোটিশ জারি করে এবং এই তিন দিনের মধ্যে ফ্লাইটগুলি বিলম্বিত করে এবং বাতিল করতে শুরু করে।
চিফ অপারেশন অফিসার মার্ক নসর ব্যাখ্যা করেছিলেন যে বিমান সংস্থার সিস্টেমটি জটিল ছিল এবং “আমরা একটি বোতামের ধাক্কায় শুরু করতে বা থামাতে পারি” এমন কিছু নয়।
ধর্মঘটের দিকে কী নেতৃত্ব দিয়েছে?
কানাডিয়ান ইউনিয়ন অফ পাবলিক কর্মচারী (সিইউপিই), 10,000 এয়ার কানাডা পরিচারকদের প্রতিনিধিত্ব করে, দৃ serted ়ভাবে জানিয়েছে যে এটি আট মাসেরও বেশি সময় ধরে এয়ারলাইন্সের সাথে সৎ বিশ্বাসে দর কষাকষি করেছে।
এয়ারলাইন জানিয়েছে যে এটি সম্প্রতি ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের চার বছরের মধ্যে মোট ক্ষতিপূরণে 38% বৃদ্ধি দিয়েছে, প্রথম বছরে 25% বাড়িয়েছে।
তবে ইউনিয়নটি বলেছে যে অফারটি “মুদ্রাস্ফীতির নীচে, বাজার মূল্যের নীচে, ন্যূনতম মজুরির নীচে” এবং ফ্লাইটের আগে বিমানবন্দরগুলিতে অপেক্ষা করা বা বোর্ডিং প্রক্রিয়া গাইড সহ কয়েক ঘন্টার কাজের জন্য ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের অবৈতনিক রেখে দেবে।
তারা বলেছিল যে মজুরি মুদ্রাস্ফীতি ধরে রাখেনি, যাতে এয়ার কানাডার প্রস্তাবিত বেতন বৃদ্ধি “কার্যকরভাবে, একটি বেতন কাটা” ছিল।
প্রায় সমস্ত পরিচারক – 99.7% – এই মাসের শুরুর দিকে আঘাত হানার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। ইতিমধ্যে সংস্থাটি সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে বলেছে।
সরকারী প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যে কিছু আলোচনার সুবিধার্থে ছিল, তবে ক্যারিয়ার আরও এগিয়ে গিয়ে কানাডার চাকরিমন্ত্রী প্যাটি হাজদুকে সালিশকে বাধ্যতামূলক করার জন্য বিষয়টি উল্লেখ করতে বলেছিল।
সরকার কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে?
এই সপ্তাহের শুরুতে, এয়ার কানাডা “বাইন্ডিং আরবিট্রেশন” নামে পরিচিতির মাধ্যমে একটি চুক্তি বিকাশের জন্য তৃতীয় পক্ষের পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব করেছিল, তবে ইউনিয়ন তা প্রত্যাখ্যান করেছে।
এরপরে এটি সরকারকে রেল, বন্দর এবং অন্যান্য আলোচনায় সাম্প্রতিক সরকারী হস্তক্ষেপের দিকে ইঙ্গিত করে দলগুলিকে বাধ্যতামূলক সালিশে বাধ্য করতে বলেছিল।
বাইন্ডিং সালিশে, একটি স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ আইনত প্রয়োগযোগ্য একটি চুক্তিতে একটি চুক্তির শর্তাদি নির্ধারণ করে।
ইউনিয়ন শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছে যে তারা অনুরোধ করেছে যে হাজদু হস্তক্ষেপ করবেন না এবং পরিবর্তে “দলগুলিকে অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিখরচায় এবং ন্যায্য আলোচনার মাধ্যমে একটি রেজুলেশনে পৌঁছানোর অনুমতি দিন”।
ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের জন্য, উভয় পক্ষের টেবিলে ফিরে আসার একমাত্র উত্তর।
হজদু যদি এই সংস্থার সাথে পাশে থাকে তবে তিনি কানাডার শিল্প সম্পর্ক বোর্ডকে অর্থনীতি রক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক সালিশ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বলতেন, রয়টার্সের মতে, যে বোর্ডটি সাধারণত এই জাতীয় অনুরোধগুলিতে সম্মত হয়, তবে এটি কিছু দিন তাদের অধ্যয়ন করার পরে।
কানাডার অন্যান্য অংশেরও চাপ রয়েছে। টরন্টো অঞ্চলের জন্য বাণিজ্য বোর্ড সরকারী হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে, অন্যদিকে নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডর প্রদেশ গ্রীষ্মের মৌসুমে পর্যটন শিল্পের জন্য ধর্মঘটের প্রভাবকে “বিপর্যয়কর” হিসাবে বর্ণনা করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে।
কতক্ষণ ধর্মঘট স্থায়ী হবে?
এটা অস্পষ্ট।
যখন এয়ার কানাডার পাইলটরা ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে ১৩ দিনের জন্য ধর্মঘটে গিয়েছিলেন, তখন ক্যারিয়ারের 600০০ টিরও বেশি দৈনিক ফ্লাইট গ্রাউন্ড করা হয়েছিল, যাত্রীদের স্ট্র্যান্ডিং করা হয়েছিল এবং একটি আলোচ্য চুক্তিতে পৌঁছানোর আগে বিমান সংস্থা সি $ 133m ($ 96m; M 71m) ব্যয় করেছিল।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ফেডারেল সরকার এয়ার কানাডা কর্মীদের দ্বারা ধর্মঘট অবরুদ্ধ করে এবং চুক্তি চাপিয়ে দিয়ে শ্রম বিরোধের সময় পদক্ষেপ নিয়েছে।
ইউনিয়ন বলেছে যে সালিশ চাপানো 1985 সাল থেকে ক্যারিয়ারের বিমানের পরিচারকদের দ্বারা প্রথম ধর্মঘট বন্ধ করবে।
আপনার ফ্লাইট বাতিল করা হলে কী করবেন?
এয়ার কানাডা বলেছে যে ফ্লাইটের নির্ধারিত প্রস্থানের সময় পরিবর্তন হলে এটি যাত্রীদের অবহিত করবে।
শনিবার পর্যন্ত, এয়ার কানাডা যাত্রীদের “দৃ strongly ়তার সাথে” পরামর্শ দিচ্ছিল যে তারা অন্য বিমান সংস্থাগুলিতে টিকিট না থাকলে বিমানবন্দরে না যাবেন।
বিমান সংস্থা জানিয়েছে, যাদের ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে তাদের গ্রাহকদের অবহিত করা হবে এবং একটি সম্পূর্ণ ফেরত পাবেন, এয়ারলাইন জানিয়েছে। গ্রাহকদের বিকল্প ভ্রমণের বিকল্পগুলি সরবরাহ করার জন্য সংস্থাটি অন্যান্য কানাডিয়ান এবং বিদেশী ক্যারিয়ারের সাথেও ব্যবস্থা করেছে।
যদি এটি একটি রাউন্ড ট্রিপ হয় তবে যাত্রীরা গন্তব্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে রিটার্ন ফ্লাইটগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল করা হয় না।
এই বুকিংগুলি কোনও ফি ছাড়াই বাতিল করা যেতে পারে।