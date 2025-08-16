You are Here
এয়ার কানাডা কেবিন ক্রু ধর্মঘটের জন্য কয়েকশো ফ্লাইট বাতিল করে

এয়ার কানাডা শত শত ফ্লাইট বাতিল এবং আরও ভাল বেতনের জন্য কেবিন ক্রু ধর্মঘটের জবাবে শনিবার এর কার্যক্রম স্থগিত করেছে, এমন একটি পদক্ষেপ যা সংস্থা অনুসারে প্রায় ১৩০,০০০ দৈনিক যাত্রীকে প্রভাবিত করবে।

কানাডার বৃহত্তম বিমান সংস্থা, যা সরাসরি বিশ্বের ১৮০ টি শহরে উড়ে যায়, তার ক্লায়েন্টদের যদি তাদের টিকিট থাকে তবে বিমানবন্দরে না যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল এয়ার কানাডা বা এর ক্ষুদ্রতম ব্যয়, এয়ার কানাডা রুজ।

এর ফ্লাইটগুলি নির্দেশ করে এয়ার কানাডা এক্সপ্রেসতৃতীয় পক্ষ দ্বারা পরিচালিত, কাজ স্টপেজ দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

সংস্থাটি এক বিবৃতিতে বলেছে, “এয়ার কানাডা গ্রাহকদের উপর ধর্মঘটের যে প্রভাব ফেলেছে তার গভীরভাবে অনুশোচনা করে।”

তিনি কানাডিয়ান পাবলিক কর্মচারী ইউনিয়ন (সিইউপিই), যা ১০,০০০ এয়ার কানাডার কেবিন ক্রুদের প্রতিনিধিত্ব করে, রিপোর্ট করেছে যে এই ধর্মঘটটি আনুষ্ঠানিকভাবে শনিবার 01H00 স্থানীয় (05H00 GMT) এ শুরু হয়েছিল, 72 -ঘন্টা নোটিশটি পরাজিত করার পরে।

জবাবে, এয়ার কানাডা সিইউপিই -র অন্তর্ভুক্ত কেবিন ক্রুদের একজন নিয়োগকর্তাকে দীক্ষা দিয়েছিল, এমন একটি ব্যবস্থা যা সংঘাতের সময় কর্মীদের কাজ করতে বাধা দেয়।

এটি টরন্টো পিয়ারসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরএয়ার কানাডার অন্যতম প্রধান অপারেশন সেন্টার এবং এর সহায়ক সংস্থা এয়ার কানাডা রুজশনিবার সকালে টার্মিনাল 1 অস্বাভাবিকভাবে নির্জন ছিল বলে জানিয়েছেন একজন এএফপি সাংবাদিক।

লস 700 নির্ধারিত ফ্লাইট শনিবার তাদের বাতিল করা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিমাপের আনুষ্ঠানিক শুরুর আগে, বিমান সংস্থা ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে এর কার্যক্রম হ্রাস করেছে। শুক্রবার রাতে, তিনি 623 টি ফ্লাইটের শেষ দিনগুলিতে বাতিল করার ঘোষণা দিয়েছিলেন, যা এক লক্ষেরও বেশি যাত্রীকে প্রভাবিত করেছিল।

এয়ার কানাডা বলেছে যে তিনি কাপের সাথে তার সম্মিলিত চুক্তি পুনর্নবীকরণের বিষয়ে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি বজায় রেখেছেন।

বাণিজ্যিক যুদ্ধের প্রভাব

বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি কেবিন ক্রুদেরও বোর্ডিং প্রক্রিয়া চলাকালীন কাজের সময়ও প্রদান করা প্রয়োজন।

বৃহস্পতিবার এয়ার কানাডা একটি চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি প্রস্তাব যা একজন সিনিয়র ফ্লাইট সহকারীের গড় বার্ষিক বেতন বাড়িয়ে তুলবে 87,000 কানাডিয়ান ডলার 2027 সালের মধ্যে (65,000 মার্কিন ডলার), তবে কাপই অপর্যাপ্ত প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে, বিশেষত মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনা করে।

ইউনিয়ন স্বাধীন সালিশের মাধ্যমে বিরোধগুলি সমাধানের চেষ্টা করার জন্য সংস্থা এবং কানাডিয়ান সরকারের আবেদনগুলিও প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এএফপির সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, রাফায়েল গামেজটরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প সম্পর্ক ও মানবসম্পদ কেন্দ্রের পরিচালক এবং শ্রম সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে এটি দীর্ঘায়িত ধর্মঘটের পূর্বাভাস দেয় না।

“এটি উচ্চ মৌসুম। সংস্থাটি আয়ের কয়েক মিলিয়ন ডলার হারাতে চায় না“তিনি ঘোষণা করলেন।

কানাডার অর্থনীতি, যদিও এটি স্থিতিস্থাপকতার লক্ষণগুলি দেখায়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা শুরু করা বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাবগুলি অনুভব করতে শুরু করে, শুল্কগুলি যা গাড়ি, অ্যালুমিনিয়াম এবং স্টিলের মতো দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাতকে প্রভাবিত করে।

ধর্মঘট শুরুর আগে জারি করা একটি বিবৃতিতে কানাডিয়ান বিজনেস কাউন্সিলযা ১০০ টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার এক্সিকিউটিভদের একত্রিত করে, এয়ার কানাডায় ধর্মঘট হিসাবে আরও বাড়তে অসুবিধার ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল।

“এক সময় যখন কানাডা এটি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সরবরাহ শৃঙ্খলে অভূতপূর্ব চাপের মুখোমুখি, জাতীয় যাত্রী পরিবহন এবং এয়ার লোড পরিষেবাগুলির বাধা সমস্ত কানাডিয়ানদের তাত্ক্ষণিক এবং উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করতে পারে, “সংস্থাটি বলেছে।

