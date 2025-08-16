এয়ার কানাডা তাদের হোস্টেস ধর্মঘটের জন্য অপারেশন স্থগিত করে

বায়ু কানাডা শনিবার 10,000 এরও বেশি বিমানের সহকারীরা যখন চুক্তিতে পৌঁছানোর সময়সীমা কাটিয়ে ওঠার সময়সীমা কাটিয়ে ওঠার পরে ১০,০০০ এরও বেশি বিমান সহকারীরা ধর্মঘট ঘোষণা করে তখন তিনি সমস্ত কার্যক্রম স্থগিত করেছিলেন, পুরো গ্রীষ্মের মরসুমে বিকল্পগুলির সন্ধানে বিশ্বজুড়ে ভ্রমণকারীদের আটকে রেখে দেওয়া।
কানাডিয়ান ইউনিয়ন অফ পাবলিক কর্মচারী (সিইউপিই) এর মুখপাত্র হিউ পুলিয়ট বেকারত্ব শুরু করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
কানাডার বৃহত্তম এয়ারলাইন এবং ইউনিয়নের মধ্যে একটি তিক্ত চুক্তিভিত্তিক বিরোধ যা শুক্রবার তার বিমান সহকারীদের 10 হাজারকে আরও তীব্র করে তোলে, কখন গোষ্ঠীটি সরকারের নেতৃত্বে সালিশে এই বিরোধ জমা দেওয়ার কোম্পানির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে, যা ধর্মঘটের অধিকারকে দূর করবে এবং কোনও বাহ্যিক মধ্যস্থতাকারীকে একটি নতুন চুক্তির শর্তাদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দেবে।
ফ্লাইট সহকারীরা শনিবার সকালে (ইডিটি) প্রায় একের দিকে তাদের চাকরি রেখেছিল। একই সময়ে, বায়ু কানাডা তিনি জানিয়েছিলেন যে তিনি বিমানবন্দরগুলিতে অ্যাক্সেস রোধ করতে শুরু করবেন।
ফেডারেল কর্মসংস্থানমন্ত্রী প্যাটি হাজদু শুক্রবার রাতে এয়ারলাইন এবং ইউনিয়নের সাথে বৈঠক করেছিলেন এবং তাদের “একবার এবং সকলের জন্য” চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য আরও কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
একই রাতে ইউনিয়ন হাজদু এবং এয়ার কানাডার প্রতিনিধিদের সাথে মিলিত হওয়ার আগে পুলিয়ট ইঙ্গিত করেছিলেন।
তিনি একটি ইমেইলে বলেছিলেন, “কাপই মধ্যস্থতাকারীর সাথে যোগাযোগ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের ইচ্ছুকতা জানাতে যোগাযোগ করেছে, যদিও এয়ার কানাডা মঙ্গলবার থেকে আমাদের শেষ দুটি অফারের প্রতিক্রিয়া জানায়নি,” তিনি একটি ইমেইলে বলেছিলেন। “আমরা এখানে একটি চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি, ধর্মঘটে না যেতে।”
হাজার হাজার আক্রান্ত
মোট ধর্মঘট প্রতিদিন প্রায় ১৩ হাজার মানুষকে প্রভাবিত করবে এবং প্রায় ২৫ হাজার কানাডিয়ান বিদেশে বিদেশে আটকা পড়তে পারে। এয়ার কানাডা প্রায় 700 দৈনিক ফ্লাইট পরিচালনা করে।
এয়ারলাইন প্লেনগুলি কত দিন জমিতে থাকবে তা এখনও দেখার বিষয়বস্তু রয়েছে তবে এয়ার কানাডার অপারেশনস ডিরেক্টর মার্ক নাসার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে অস্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছে যাওয়ার পরে অপারেশনগুলি সম্পূর্ণরূপে পুনরায় চালু করতে এক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে।
এয়ার কানাডার মতে ক্ষতিগ্রস্থ যাত্রীরা ওয়েবসাইটে বা সংস্থার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটিতে সম্পূর্ণ ফেরতের জন্য অনুরোধ করতে পারে।
বিমান সংস্থা বলেছে যে এটি অন্যান্য কানাডিয়ান এবং বিদেশী সংস্থাগুলির মাধ্যমে ভ্রমণের বিকল্পগুলি সরবরাহ করবে, তবে সতর্ক করে দিয়েছিল যে এটি এটি ফ্লাইটগুলির তাত্ক্ষণিক পুনঃপ্রক্রিয়া করার গ্যারান্টি দিতে পারে না, যেহেতু অন্যান্য এয়ারলাইন্সের যারা “গ্রীষ্মের ভ্রমণ শিখরের কারণে” পূর্ণ। “
এয়ার কানাডার হোস্টেসরা কী চায়?
এয়ার কানাডা এবং কানাডিয়ান ইউনিয়ন অফ পাবলিক কর্মচারী প্রায় আট মাস ধরে চুক্তিভিত্তিক কথোপকথনে রয়েছেন, তবে এখনও কোনও অস্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছেছেননি।
উভয় পক্ষই তর্ক করে তারা বেতন সংক্রান্ত ইস্যুতে এবং বিমানগুলি যখন জমিতে থাকে তখন বিমান সহকারীদের দ্বারা পরিচালিত অবৈতনিক কাজগুলিতে খুব দূরে থাকে।
এয়ারলাইন্সের শেষ অফারে চার বছরের জন্য সুবিধা এবং পেনশন সহ মোট ক্ষতিপূরণে 38 % বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত ছিল, কী, তিনি বলেছিলেন, “আমাদের ফ্লাইট অ্যাসিস্ট্যান্টদের কানাডায় সেরা বেতন দেওয়া হত” “
তবে ইউনিয়ন এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছে, দাবি করেছে যে প্রথম বছরের জন্য প্রস্তাবিত 8 % বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির কারণে অপর্যাপ্ত ছিল।