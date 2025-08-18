এয়ার কানাডা স্ট্রাইকিং কেবিন ক্রু হিসাবে গ্রাউন্ডেড ব্যাক-টু-ওয়ার্ক অর্ডারকে অস্বীকার করে

এয়ার কানাডাআঘাতের পরে সোমবারের বহরটি গ্রাউন্ডে রয়ে গেছে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টস কর্মে ফিরে আসার জন্য সরকার-সমর্থিত আদেশকে অস্বীকার করে কানাডার কর্তৃপক্ষের সাথে অভূতপূর্ব স্ট্যান্ডঅফ বাড়িয়ে।
বিমান সংস্থা, যা সাধারণত ১৩০,০০০ পরিবহন করে যাত্রী গ্লোবাল স্টার জোটের অংশ হিসাবে প্রতিদিন, ইউনিয়নের ধর্মঘট শেষ করার এবং বাধ্যতামূলক সালিশে প্রবেশের জন্য একটি শ্রম সম্পর্ক বোর্ডের নির্দেশের পরে রবিবার সন্ধ্যায় পুনরায় শুরু করার অপারেশনগুলি প্রত্যাশিত ছিল।
তবে কানাডিয়ান ইউনিয়ন অফ পাবলিক কর্মচারী (সিইউপিই), 10,000 প্রতিনিধিত্ব করে এয়ার কানাডা কেবিন ক্রু, আদেশ প্রত্যাখ্যান।
তারা বিমান সংস্থাটিকে আলোচনার টেবিলে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে যুক্তি দিয়েছিল যে বাধ্যতামূলক সালিশি ক্যারিয়ারের উপর চাপ কমাতে পারে।
পরিচারকরা যাত্রীবাহী বোর্ডিংয়ের মতো স্থল শুল্কের জন্য উন্নত মজুরি এবং পারিশ্রমিকের দাবি করছেন, কারণ তাদের বর্তমান বেতন কাঠামো কেবল বিমান চলাকালীন যখন তাদের ক্ষতিপূরণ দেয় তখনই তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়।
এই অবস্থানটি কানাডিয়ানদের কাছ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় উল্লেখযোগ্য জনসাধারণের সমর্থন অর্জন করেছে।
কুপে এয়ার কানাডাকে “একটি সুষ্ঠু চুক্তির জন্য আলোচনার জন্য” টেবিলে ফিরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, আদেশটিকে তার শেষ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে ধর্মঘট অসাংবিধানিক।
এয়ারলাইন জানিয়েছে যে এটি রবিবার থেকে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অপারেশনগুলি পুনরায় চালু করার পরিকল্পনাগুলি বিলম্ব করবে এবং ইউনিয়নটিকে অবৈধভাবে শ্রম বোর্ডকে অস্বীকার করে বলে বর্ণনা করেছে।
ধর্মঘটের অবসান ঘটাতে সরকারের বিকল্পগুলির মধ্যে এখন আদালতকে কাজে ফিরে আসার আদেশ কার্যকর করতে এবং দ্রুত শুনানি চাইতে বলা অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যালঘু সরকার এমন আইন পাস করার চেষ্টা করতে পারে যা সংসদের উভয় সভায় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমর্থন এবং অনুমোদনের প্রয়োজন হবে, যা ১৫ ই সেপ্টেম্বর অবধি বিরতিতে রয়েছে।
“সরকার খুব ভারী হাতের পক্ষে খুব তীব্র হবে কারণ কানাডায় সুপ্রিম কোর্ট কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প ও শ্রমিক সম্পর্ক বিদ্যালয়ের বিরোধ নিষ্পত্তি বিভাগের অধ্যাপক ডিওন পোহলার বলেছেন, এমনকি সরকারী খাতের শ্রমিকদের জন্য এমনকি সরকারী খাতের শ্রমিকদের জন্যও সরকারকে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
আরেকটি বিকল্প হ’ল দর কষাকষি করা উত্সাহিত করা, পোহলার বলেছিলেন।
সরকার মন্তব্যের জন্য অনুরোধের জবাব দেয়নি।
শনিবার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিলিবারেল সরকার কানাডা শিল্প সম্পর্ক বোর্ডকে বাধ্যতামূলক সালিশের আদেশ দিতে বলে ধর্মঘটের অবসান ঘটাতে সরে গেছে। সিআইআরবি অর্ডার জারি করেছে, যা এয়ার কানাডা চেয়েছিল এবং ইউনিয়ন করেছে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টস বিরোধিতা।
পূর্ববর্তী সরকার, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোগত বছর রেলপথ এবং ডক স্ট্রাইকগুলি বন্ধ করার জন্য হস্তক্ষেপ করেছিল যা অর্থনীতিকে পঙ্গু করার হুমকি দিয়েছিল, তবে কোনও ইউনিয়নের পক্ষে সিআইআরবি আদেশকে অস্বীকার করা অত্যন্ত অস্বাভাবিক।
সিইউপি জানিয়েছে যে এর প্রত্যাখ্যানটি অভূতপূর্ব ছিল যখন এই ধরনের আদেশ অনুসারে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল, ধারা 107 হিসাবে পরিচিত, যে সরকার এই মামলায় আহ্বান জানিয়েছিল।
উইকএন্ডে টরন্টো পিয়ারসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভ্রমণকারীরা বলেছিলেন যে তারা কখন উড়তে সক্ষম হবে তা নিয়ে তারা বিভ্রান্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছে।
টরন্টো বিমানবন্দরে বসে ইতালীয় ফ্রান্সেসকা টন্ডিনী (৫০) বলেছেন, তিনি ইউনিয়নকে সমর্থন করেছিলেন যদিও তিনি কখন বাড়ি ফিরতে সক্ষম হবেন সে সম্পর্কে তার কোনও ধারণা নেই।
“তারা ঠিক আছে,” তিনি হেসে বললেন, আকর্ষণীয় পরিচারকদের দিকে ইশারা করে।
কেবিন ক্রু এবং এয়ার কানাডার মধ্যে বিরোধের মধ্যে বিমান সংস্থাগুলি ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পথে জড়িত। এয়ার কানাডা সহ বেশিরভাগই tradition তিহ্যগতভাবে তাদের অর্থ প্রদান করেছেন যখন বিমানগুলি গতিতে থাকে।
তাদের সর্বশেষ চুক্তির আলোচনায়, কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টরা বোর্ডিংয়ের মতো কাজ সহ কয়েক ঘন্টা ধরে ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন যাত্রী।
নতুন শ্রম চুক্তি আমেরিকান এয়ারলাইনস এবং আলাস্কা এয়ারলাইনস যাত্রীরা যখন আরোহণ করছেন তখন ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের প্রদানের জন্য আইনীভাবে ক্যারিয়ারদের ঘড়িটি শুরু করা প্রয়োজন।
আমেরিকানদের ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদেরও এখন ফ্লাইটের মধ্যে কয়েক ঘন্টা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ইউনাইটেড এয়ারলাইনস কেবিন ক্রুরা, যারা গত মাসে একটি অস্থায়ী চুক্তি চুক্তিতে ভোট দিয়েছিলেন, তারাও একই রকম বিধান চান।