কানাডিয়ান এয়ারলাইন অব্যাহত রয়েছে এবং কানাডিয়ান সরকার এর আগে এয়ার কানাডাকে তার ধর্মঘট শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল এবং রবিবার সন্ধ্যায় একের পর এক ফ্লাইট সার্ভিস পুনরায় শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু। এয়ার কানাডা ট্রেড ইউনিয়ন অসাংবিধানিক সরকারের আদেশকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে এবং সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বিমানের পরিকল্পনা পুনরায় শুরু করতে বিলম্ব করে তা মানতে অস্বীকার করেছে। এয়ার কানাডার চাইনিজ এয়ারওয়েজ উন্নত চিকিত্সার দাবিতে বেশ কয়েক মাস ধরে বিনিয়োগকারীদের সাথে আলোচনা করেছে, তবে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা ভেঙে গেছে। এয়ার কানাডার প্রায় 10,000 ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট গত শনিবার প্রায় 700 টি ফ্লাইট বাতিল করে ধর্মঘটে গিয়েছিল। সম্পর্কিত সংবাদ: এয়ার কানাডা ধর্মঘট | ১,৩০০ এরও বেশি ফ্লাইট কর্মসংস্থান মন্ত্রী বাতিল করে শ্রম ও মূলধনকে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছিল কানাডার আগে শ্রম তরঙ্গে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল, শ্রম ও মূলধন সালিশ শুরু করতে বাধ্য করেছিল, কর্মসংস্থান মন্ত্রী হায়দু এবং তাত্ক্ষণিক বন্দোবস্তের নির্দেশ দেন
এয়ার কানাডা স্ট্রাইকুনিয়ন বলছে কাজের আদেশগুলি পুনর্নির্মাণ অসাংবিধানিক এয়ার কানাডা ফ্লাইট পুনরায় শুরুতে বিলম্ব করে
