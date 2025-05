এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল অডিও এফএএ টেক আউটেজের সময় অনিশ্চয়তার মুহুর্তগুলি ক্যাপচার করে

অবিশ্বাস্য এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল (এটিসি) অডিও গত সপ্তাহে নিউ জার্সির নেওয়ার্ক লিবার্টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানগুলি গাইড করার সময় রাডার এবং রেডিও সংকেত হারানোর মুহুর্তটি ক্যাপচার করে।

২৮ শে এপ্রিল আউটেজ প্রায় 90 সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছিল। ন্যাশনাল এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলারস অ্যাসোসিয়েশন ফক্স নিউজ ডিজিটালকে এই ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, লিখেছেন যে ফিলাডেলফিয়ায় ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) এর অপারেশন “তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিমানের সাথে সাময়িকভাবে রাডার এবং যোগাযোগ হারিয়েছে, তাদের সাথে দেখতে, শুনতে বা কথা বলতে অক্ষম।”

অডিওটি ফিলাডেলফিয়া ট্র্যাকন/এটিসিটিতে আউটেজ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রকদের শেখার প্রাথমিক মুহুর্তগুলি দেখায়।

“কিছু সরঞ্জাম বিভ্রাট রয়েছে, তাই আমি জানি না যে সরঞ্জামগুলি ঠিক কী, তবে তাদের কিছু ফ্রিকোয়েন্সি সমস্যা রয়েছে, এবং তারপরে রাডার স্কোপগুলি বাইরে রয়েছে, তাই তারা এখনই কাউকে ছাড়তে পারে না,” একজন লোক শোনা যায়।

“আমি আপনাকে এখানে নিয়ে যাচ্ছি কারণ আমি সবেমাত্র জানিয়েছি যে পদ্ধতির সমস্ত রাডার হারিয়েছে। চারটি রাডার স্ক্রিনগুলির মধ্যে তিনটি কালো হয়ে গেছে এবং তাদের কোনও ফ্রিকোয়েন্সি নেই, “অন্য একজন বলেছেন।

অন্য একজন মন্তব্য করেছেন, “আমার ধারণা এটি একটি গুরুতর সমস্যা কারণ আমার আরও একটি আগমন আছে, এবং এখন আমার আর কেউ ফিরে আসেনি।”

অডিওটি আউটেজ সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করে কন্ট্রোলারদেরও ক্যাপচার করে।

“প্রস্থান বিলম্ব কতক্ষণ হতে চলেছে তার কোনও ধারণা?” একজন লোক অডিওতে জিজ্ঞাসা করে।

“আমার কোন ধারণা নেই। আমরা এখনও নেওয়ার্ক ট্র্যাকন থেকে ওয়ার্ডে অপেক্ষা করছি, “আরেকটি দ্রুত জবাব দেয়।

“এই পদ্ধতিটি আমাকে কেবল বলেছিল যে বেশ কয়েকটি প্রযুক্তি ভিতরে গিয়েছিল, রাডার সুযোগের দিকে তাকিয়ে বাইরে চলে গেছে,” একজন লোক শোনা যায়। “তারা মনে করে এটি সম্ভবত একটি বিলম্ব হতে চলেছে।”

বৃহস্পতিবার থেকে চলমান নিউ জার্সি ট্র্যাভেল হাবটিতে এই ঘটনাটি ব্যাপক বিলম্ব এবং বাতিলকরণের পূর্বাভাস দিয়েছে।

ফক্স বিজনেসের প্রাপ্ত একটি বিবৃতিতে এফএএ কর্মীদের ঘাটতিগুলিকে সম্বোধন করেছে যা এই বিষয়ে অবদান রেখেছে।

“যদিও আমরা দ্রুত প্রতিস্থাপন করতে পারি না [the controllers who have left] এই অত্যন্ত বিশেষায়িত পেশার কারণে, আমরা নিয়ন্ত্রকদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকি যারা শেষ পর্যন্ত এই ব্যস্ত আকাশসীমায় নিযুক্ত করা হবে, “সংস্থাটি সোমবার জানিয়েছে।

“যখন কর্মী বা সরঞ্জামের সমস্যাগুলি ঘটে তখন এফএএ বিমানবন্দরে আগতদের হারকে ধীর করে সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। আমরা এই বিষয়গুলির মাধ্যমে কাজ করার সাথে সাথে আমরা জনসাধারণকে আপডেট রাখব।”

