এর আগে কখনও দেখা যায় না মলদ্বার এম্বালমিং পদ্ধতি এই ইউরোপীয় মমিকে প্রায় 300 বছর ধরে সংরক্ষণ করে রাখে

আপনি যখন মমি শব্দটি শোনেন, তখন আপনি কি প্রাচীন মিশরের কথা ভাবেন। অনেকগুলি বিভিন্ন সংস্কৃতি তাদের মৃতকে এম্বেল করেছিল, এবং বিজ্ঞানীরা সবেমাত্র একটি বিশেষভাবে খুঁজে পেয়েছেন অপ্রত্যাশিত কেস।

যেমন একটি অধ্যয়ন আজ মেডিসিনে জার্নাল ফ্রন্টিয়ার্সে প্রকাশিত, গবেষকরা একটি ছোট অস্ট্রিয়ান গ্রাম থেকে 18 তম শতাব্দীর একটি ভাল সংরক্ষিত মমি বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যক্তিটি পূর্বের অজানা – এবং খোলামেলাভাবে অদ্ভুত – এম্বালমিং পদ্ধতির প্রথম ডকুমেন্টেড উদাহরণ উপস্থাপন করে, যা মূলত ব্যক্তির পিছনের প্রান্তে বিভিন্ন জিনিসকে কাঁপানো জড়িত। তবে আরও আশ্চর্যের বিষয় হ’ল এটি কাজ করেছে বলে মনে হয়, যা গবেষকরা শতবর্ষ পরে রহস্যময় মমিফিকেশন প্রক্রিয়াটি অধ্যয়ন করতে দেয়।

“সেন্ট থমাস অ্যাম ব্লেসেনস্টেইনের গির্জার ক্রিপ্টে অস্বাভাবিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত মমি হলেন স্থানীয় প্যারিশ ভিকার, ফ্রাঞ্জ জাভার সিডলার ভন রোজেনেগের (মৃতদেহ), যিনি ১464646 সালে মারা গিয়েছিলেন,” আন্দ্রেস নেরলিচ, লুডভিগ-ম্যাক্সিমিলিয়ানস-ইনসিস্ট্রেসিটের প্রথম লেখক, বিবৃতি। “আমাদের তদন্তটি আবিষ্কার করেছে যে দুর্দান্ত সংরক্ষণের স্থিতি একটি অস্বাভাবিক ধরণের এম্বালমিং থেকে এসেছে, কাঠের চিপস, ডাল এবং ফ্যাব্রিকের সাথে রেকটাল খালের মাধ্যমে পেটের স্টাফ করে এবং অভ্যন্তরীণ শুকানোর জন্য জিংক ক্লোরাইডের সংযোজন করে অর্জন করা হয়েছিল।”

মাথা এবং নীচের অংশগুলি খারাপ অবস্থায় থাকাকালীন, ভিসার উপরের দেহটি সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল। মমি অধ্যয়ন করতে এবং ব্যক্তি সনাক্ত করতে, গবেষকরা রেডিওকার্বন ডেটিং (জৈব পদার্থের সাথে ডেটিংয়ের জন্য একটি চেষ্টা করা এবং সত্য কৌশল), সিটি স্ক্যান (এক ধরণের এক্স-রে চিত্র) এবং একটি ময়নাতদন্ত পরিচালনা করেছিলেন। পেট এবং শ্রোণী গহ্বরের মধ্যে তারা লিনেন, শণ এবং শিং কাপড়ের পাশাপাশি একটি পুঁতি, শাখার টুকরো এবং ফার এবং স্প্রুস কাঠের চিপগুলি সনাক্ত করেছিল।

“স্পষ্টতই, কাঠের চিপস, ডাল এবং শুকনো ফ্যাব্রিক পেটের গহ্বরের অভ্যন্তরে প্রচুর তরল শোষণ করে,” নেরলিচ ব্যাখ্যা করেছিলেন। বিবৃতি অনুসারে, এগুলি অস্ট্রিয়ার সেই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে উপলভ্য উপকরণ ছিল। তদ্ব্যতীত, গবেষকরা মমিতে দস্তা ক্লোরাইডের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছিলেন, যা উপকরণও শুকিয়ে দেয়।

Unlike the widely studied mummification process in ancient Egypt—where priests cut open the individual to remove and treat certain organs—inserting materials into the body via the rectum is a previously undocumented embalming method. “এই ধরণের সংরক্ষণটি আরও বেশি বিস্তৃত হতে পারে তবে চলমান পোস্টমর্টাল ক্ষয় প্রক্রিয়াগুলি শরীরের প্রাচীরকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এমন ক্ষেত্রে অনেক বেশি বিস্তৃত তবে অচেনা হতে পারে যাতে ম্যানিপুলেশনগুলি যেমন ছিল তেমন উপলব্ধি না করা হত,” নেরলিচ যোগ করেছেন।

গবেষকরা প্রকাশ করেছেন যে সিডলার ভন রোজনেগ সম্ভবত 35 থেকে 45 বছর বয়সের মধ্যে মারা গিয়েছিলেন, যা 1734 এবং 1780 এর মধ্যে কিছু সময়, যা histor তিহাসিকরা ভিসার জীবন সম্পর্কে যা জানেন তার সাথে মিলে যায়। তাদের বিশ্লেষণের ফলাফলগুলি এও ইঙ্গিত দেয় যে – অস্ট্রিয়ান উত্তরাধিকার যুদ্ধের ফলে সম্ভবত কিছু সম্ভাব্য খাদ্য ঘাটতি রয়েছে – সিডলার ভন রোজেনেগ একটি বেশ ভাল জীবনযাপন করেছিলেন। তাঁর কঙ্কালটি উল্লেখযোগ্য চাপের প্রমাণ বহন করে না এবং তিনি শস্য, প্রাণী পণ্য এবং সম্ভবত মাছের আপাতদৃষ্টিতে সুষম ডায়েট খেয়েছিলেন। তবে তিনি একজন দীর্ঘমেয়াদী ধূমপায়ী ছিলেন এবং গবেষকরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তাঁর শেষ দিনগুলিতে তিনি ফুসফুসের যক্ষ্মায় ভুগছিলেন।

শেষ পর্যন্ত, অধ্যয়নটি দেখায় যে অতীত সংস্কৃতিগুলি তাদের মৃতদের সাথে কীভাবে আচরণ করেছিল – এমনকি 18 তম শতাব্দীর অস্ট্রিয়া হিসাবে সাম্প্রতিক হিসাবে আমাদের এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে।