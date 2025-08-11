You are Here
এর আগে, সময় এবং পরে: জর্জি কোস্টা এফসি পোর্তো-ভি-তে নাইট ম্যান ছিলেন। গাইমারিস | সকার
জর্জি কোস্টার স্মৃতিতে নীরবতার মুহুর্তের সময়, বড় সময়কালে যখন স্টেডিয়ামের জেনারেটরগুলির একমাত্র লক্ষণীয় শব্দ ছিল। বিপরীতে, গেমের দ্বিতীয় মিনিটের সময়, সাধুবাদের শব্দটি বধির ছিল। ২০২৫-২6 মৌসুমের শট শটের চেয়েও বেশি, ভি। গিমেরিসের বিপক্ষে খেলাটি ছিল জর্জি কোস্টার নাম এবং স্মৃতি, “বিচো” এবং ক্লাবের সর্বকালের অন্যতম প্রধান প্রতিমাগুলির নাম এবং স্মৃতি উদযাপন করার সময়।

বোঝা প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও, ভিমারানেন্স সমর্থকরা অপ্রতিরোধ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ পোর্টিস্টাসের চিরন্তন অধিনায়কদের সম্মানের মুহুর্তগুলিকে সম্মান করেছিলেন। গত মঙ্গলবার কার্ডিওরেসপিরির গ্রেপ্তারের জন্য ফুটবলের জন্য পরিচালকের কাছে উল্লেখগুলি সর্বত্র ছিল, খেলোয়াড় থেকে শুরু করে ড্রাগনের নিজস্ব কাঠামো পর্যন্ত।

স্টেডিয়ামের বাইরে, স্মৃতিসৌধটি পোর্ট 2 এর পাশের পাশে তৈরি, এফসি পোর্তোর পরিষেবাতে ক্যাপ্টেন দ্বারা ব্যবহৃত একটি সংখ্যা, এটি বেড়েছে।



একজন ভক্ত বলেছিলেন, “আমি এখনও তাঁর স্মৃতিতে এখানে একটি নাইটগাউন ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়। এরপরে, অন্য একজন সাবধানতার সাথে মেঝেতে একটি স্কার্ফ রেখেছিলেন যা 2005-06 শিরোনাম, দ্য আলটিমেট উইথ উইথ উইথ অফ দ্য উইকুয়েস্ট উদযাপন করেছে জর্জি কোস্টা “নীল এবং সাদা” খেলোয়াড় হিসাবে।

জেগে কোস্টার ব্যালট বক্সের সাথে ক্লাবের পতাকাটি জাগ্রত এবং জানাজার সময় দক্ষিণ ড্রাগন বেঞ্চের উপরে মরীচিটির কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছিল। যারা স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে তাদের জন্য একটি স্থায়ী “প্রাণী” স্মৃতি। খেলোয়াড়দের জার্সিতে, সংখ্যার পাশে একটি ছোট 2 – স্কোয়ারে একটি উচ্চতা।

পোর্টিস্ট সমর্থকদের জন্য সংরক্ষিত প্রতিটি জায়গাতে একটি কার্ডবোর্ড ছিল। একদিকে, জর্জি কোস্টার জার্সির নকশা। অন্যদিকে, রঙ নীল বা সাদা। উত্থাপিত হলে, মোজাইক কেন্দ্রীয় বেঞ্চগুলিতে “জর্জি কোস্টা” শব্দ এবং পক্ষের “2” সংখ্যাটি প্রদর্শন করেছিল। এই দৃশ্যের সাথেই দলগুলি গেম গ্রাউন্ডে প্রবেশ করেছিল।


90 মিনিটের মধ্যে “প্রাণী” এর সাথে যুক্ত বহু মুহুর্তের মধ্যে, এফসি পোর্তোর সভাপতি আন্দ্রে ভিলাস-বোয়াসের কাছে এখনও ওভেশন করার সময় ছিল। এই কঠিন সময়কালে ভিলাস-বুসের উচ্চতার প্রশংসা করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগটি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে জন্মগ্রহণ করেছিল।

প্রাক্তন অধিনায়ককে স্মরণ করারও সময় ছিল। পেপা মার্কার উদ্বোধন করার পরে জর্জি কোস্টার একটি নাইটগাউন তুলেছিলেন। ম্যাচে গোল করা সামু “শান্তিতে বিশ্রাম” বার্তাটি দেখানোর জন্য নাইটগাউনটি তুলেছিল।

জর্জি কোস্টার সপ্তম দিনের ভর মঙ্গলবার, 12 আগস্ট, পোর্তোর ক্রিস্টো রেই চার্চে সন্ধ্যা 7 টায় নির্ধারিত রয়েছে।



