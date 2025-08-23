You are Here
এলএইচসি পিটিআই আইনজীবিদের ন্যায়বিচার থেকে পলাতক হওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে

লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি খালিদ ইসহাক পাঞ্জাব বিধানসভায় প্রাক্তন বিরোধী নেতার দ্বারা দায়ের করা আবেদনগুলি বরখাস্ত করেছেন এবং প্রাক্তন এমএনএ মুহাম্মদ আহমদ ছাথা, যিনি তাদেরকে ডি-নোট-অস্তিত্বপ্রাপ্ত করে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যেহেতু আবেদনকারীরা প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের পলাতক, তাই তারা বিচারিক পর্যালোচনার জন্য এই আদালতের এখতিয়ারটি আহ্বান করতে পারে না।

একটি “কেস টু দ্য কেস” এর সূক্ষ্ম তবে সিদ্ধান্তমূলক পার্থক্য হ’ল মূল কারণ যা একটি অপরাধমূলক পলাতক দ্বারা আনা একটি নাগরিক বিষয়ে পলাতক বিচ্ছিন্নতা মতবাদের প্রযোজ্যতা – বা অন্যথায় – চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে।

এই মামলার সত্যগুলিতে এই মতবাদ প্রয়োগ করা অনিবার্য সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় যে এই সাংবিধানিক আবেদনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা ইসিপির বিজ্ঞপ্তিগুলি আবেদনকারীদের দোষী সাব্যস্তদের সাথে জড়িত রয়েছে।

উত্তরদাতারা এই আবেদনের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে আবেদনকারীরা দোষী যারা যথাযথ প্রক্রিয়াতে নিজেকে জমা দেননি, বৃহত্তর রয়েছেন এবং সক্রিয় চিরস্থায়ী গ্রেপ্তারের পরোয়ানা রয়েছে। অতএব, তারা দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন, আবেদনকারীরা এই আদালতের সংবিধানের ১৯৯৯ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের অসাধারণ সাংবিধানিক এখতিয়ার আহ্বান করার অধিকারী নয়।

পাকিস্তানের অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল বিভিন্ন বিচারের উপর নির্ভরতার ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণের এই বিষয়টিকে যুক্তি দিয়েছিলেন। সংক্ষেপে, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিচারিক পর্যালোচনা এখতিয়ার এই পরিস্থিতিতে আবেদনকারীদের মঞ্জুর করা যায় না কারণ ন্যায়সঙ্গত এখতিয়ার ন্যায়বিচার থেকে কোনও পলাতককে সহায়তা করা উচিত নয়।

তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই আদালতের হস্তক্ষেপের সন্ধানকারী একজন নাগরিককে অবশ্যই প্রথমে দেখানো উচিত যে তিনি যখন বিচার বিভাগীয় আদেশকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য দোষী হন – বিশেষত দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে পালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি কীভাবে প্রতিকারের অধিকারী হন।

শেষ অবধি, তিনি বলেছিলেন যে ১৯৯৯ সালের অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ারটি অসাধারণ এবং ন্যায়সঙ্গত এবং “অশুচি হাত” দিয়ে আদালতে যোগাযোগ করা এমন কেউ দ্বারা ব্যবহার করা উচিত নয়, ন্যায়বিচার থেকে পলাতক হয়ে। ইসিপির প্রতিনিধিত্বকারী আইন আধিকারিকরা মূলত তাঁর যুক্তি গ্রহণ করেছিলেন।

রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নের জবাবে, আবেদনকারীদের পরামর্শ যুক্তি দিয়েছিল যে অপরাধমূলক দোষী সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইসিপির 199 এর মাধ্যমে ইসিপির প্রতিবন্ধী বিজ্ঞপ্তিগুলি চ্যালেঞ্জ করা ফৌজদারী দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়, এবং পলাতক স্থিতি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল তা প্রভাবিত করা উচিত – সমস্ত বিষয় নয়।

কেস বিশদ

এটি উল্লেখ করার মতো যে আবেদনকারীরা তাদের অযোগ্যতা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং তাদের নির্বাচনী এলাকাগুলিতে আগত বাই-দূষণ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।

আবেদনকারীদের পরামর্শে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে স্পিকারের রেফারেন্স ছাড়াই বিধানসভার কোনও সদস্যের বিরুদ্ধে কোনও কার্যক্রম শুরু করা যায় না। তারা উল্লেখ করেছে যে আইনজীবিদের শুনানি না করেই অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল, যা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি লঙ্ঘন করে।

ইসিপি 9 ই মে সন্ত্রাসবিরোধী আদালত দ্বারা তাদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে আবেদনকারীদের অযোগ্য ঘোষণা করেছে। বিচার আদালত প্রত্যেককে 10 বছরের কারাদণ্ডে সাজা দিয়েছিল।

