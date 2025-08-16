You are Here
এলএতে হেইডি মন্টাগ ফিল্মস ফিল্মস ‘আইকন’ মিউজিক ভিডিও
হেইডি সোমবার
তিনি ‘আইকন’ মিউজিক ভিডিও ফিল্ম করার সাথে সাথে আইকনিক অনুভব করছেন !!!

হেইডি সোমবার তিনি তার নতুন “আইকন” মিউজিক ভিডিওর জন্য চিত্রায়িত হওয়ার সাথে সাথে পার্টিটি সানসেট বুলেভার্ডে নিয়ে এসেছেন … এবং আমরা একটি বিশেষ উঁকি পেয়েছি!

আমাদের ক্লিপটি দেখুন – হেইডি আত্মবিশ্বাসকে ছড়িয়ে দিচ্ছে – এবং আইকনিকের চেয়ে কম কিছু দেখছে না – কারণ তিনি প্রকাশের ‘ফিটকে দুলানোর সময় তার এককটিতে সিঙ্ক করে।

081625_heidi_montag_side_primary

তিনি একটি পোশাকের বিবৃতিটির জন্য সমস্ত বাইরে চলে গেলেন … কালো বেল্টগুলির তৈরি একটি সুপার টিনি স্কার্ট পরা একটি দীর্ঘ-হাতা প্লাশ ফসলের শীর্ষের সাথে জুড়িযুক্ত যা কেবল তার বিভাজনকে সবেমাত্র covered েকে রাখে।


081625_HEIDI_MONTAG_CLOSE_UP_PRIMARY

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন যে এটি বেশ উত্পাদন ছিল – তার 3 টি ক্যামেরাম্যান এবং একজন আলোকসজ্জা ব্যক্তি ছিল, অন্যরা তাকে সমর্থন করে এবং নিশ্চিত করে যে তার কাজটি করার জন্য তার নিজের ফুটপাত রয়েছে।

আমাদের বলা হয়েছে হেইডিকেও শুক্রবার রাতে এলএ-র কী নাইটক্লাবে তার বিক্রি হওয়া শোতে মিউজিক ভিডিওর জন্য চিত্রায়িত করেছেন, যেখানে তিনি ড্র্যাগ আইকন দিয়ে ছাদটি নামিয়ে আনেন ট্রিক্সি ম্যাটেল

হেইডি মন্টাগ সেক্সি শট

আপনি জানেন যে, ভক্তরা স্বামীর পরে তাঁর সংগীত পুনরায় আবিষ্কার করার সময় হেইডির সংগীত কেরিয়ার আকাশ ছোঁয়া স্পেন্সার ভক্তদের উত্সাহিত করেছিলেন নিম্নলিখিত কিছু উপার্জন আনার উপায় হিসাবে তার 2010 এর অ্যালবাম “সুফেরিয়াল” স্ট্রিম করতে তাদের বাড়ির ক্ষতি এই বছরের শুরুর দিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্যালিসেডে আগুন লাগে।

এবং এখন … ‘দ্য হিলস’ হেইডির সংগীতের শব্দে বেঁচে আছে!

