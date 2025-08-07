এলএর উত্তরে দ্রুত বর্ধমান গিরিখাত আগুনের কাছে ম্যাজিক মাউন্টেন

ভেনচুরা কাউন্টির লেকের পিরুর কাছে দ্রুত গতিশীল ব্রাশের আগুনের সূত্রপাত আজ ম্যাজিকের দিকে দ্রুত পুড়ে গেছে, ক্যাসিটিকের পশ্চিমে ভাল ভার্দে অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়ার আদেশকে অনুরোধ জানিয়েছে এবং থিম পার্কের প্রায় দুই মাইলের মধ্যে পূর্ব দিকে পৌঁছেছে একটি সরিয়ে নেওয়ার সতর্কতা। সিক্স ফ্ল্যাগগুলি এই সময়ে অপারেশনগুলিকে বাধা দেওয়ার পরিকল্পনা করে এমন কোনও ইঙ্গিত নেই।
দুপুর ২ টার পরেই গিরিখাতটি আগুনে ছড়িয়ে পড়ে, পিরু লেকের পূর্বে একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে জ্বলছে তবে ব্রাশের মাধ্যমে পূর্ব দিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে প্রায় 30 একর জমিতে অনুমান করা হয়েছিল, জ্বলজ্বলটি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এক ঘন্টার মধ্যে ঘটনাস্থলে ক্রুদের দ্বারা এটি অনুমান করা হয়েছিল যে প্রায় 600০০ একর জমিতে জ্বলজ্বল করেছে।
আগুনের অগ্রগতির সাথে সাথে ভ্যাল ভার্দে অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। এই সতর্কতাটি পরে একটি সরিয়ে নেওয়ার আদেশে উন্নীত করা হয়েছিল, যখন আশেপাশের কয়েকটি আশেপাশের অঞ্চলগুলি অতিরিক্ত সতর্কতার অধীনে রাখা হয়েছিল। সরিয়ে নেওয়ার আদেশগুলি নীচের মানচিত্রে লাল রঙে নির্দেশিত হয়, অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়ার সতর্কতাগুলি হলুদে থাকে।
ভেনচুরা এবং লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির ফায়ার ক্রুরা অ্যাঞ্জেলস জাতীয় বন কর্মীদের সহায়তায় শিখার সাথে লড়াই করছিলেন।
জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা জানিয়েছে যে বৃহস্পতিবার বিকেলে এই অঞ্চলে তাপমাত্রা প্রায় ৫ মাইল প্রতি ঘণ্টায় বাতাস বের করে প্রায় ১০০ ডিগ্রি ঘুরে বেড়াচ্ছে।
আগুনের কারণ সম্পর্কে তাত্ক্ষণিক কোনও কথা ছিল না এবং কোনও আঘাতের খবর নেই।