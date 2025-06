এলএ -তে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের বিষয়ে ট্রাম্পের সাথে আদালতের পক্ষগুলি আপিল করে

তিনটি ফেডারেল আপিল আদালতের বিচারক রায় দিয়েছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্যাভিন নিউজমকে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার ন্যাশনাল গার্ডের দায়িত্বে থাকতে পারেন। তবে, সান ফ্রান্সিসকোতে শুক্রবার সকালে লোয়ার কোর্টের বিচারকের সামনে এই মাসের শুরুর দিকে প্রথমে গভর্নরের কমান্ড হস্তান্তরিত করার আগে সান ফ্রান্সিসকোতে শুক্রবার সকালে একটি প্রাথমিক আদেশ নিষেধ শুনানির সময়, পটাসের নিয়ম স্বল্পস্থায়ী হতে পারে।

তবুও, বারবার কঠোরভাবে ঝুঁকছে “বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার একটি প্রশ্ন।”থ সার্কিট কোর্ট অফ আপিলগুলি সর্বসম্মত ছিল যে June জুন গোল্ডেন স্টেট ন্যাশনাল গার্ডকে ফেডারেলাইজ করার জন্য পটাসের মোটামুটি অস্পষ্ট সংবিধির অধীনে বা নিউজমের সম্মতি ছাড়াই বা তার বাইরে বা বরফের অভিযানের বন্যার উপর প্রতিবাদগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে বা তার আশেপাশে এল..এ -র একটি অত্যন্ত বিলম্বিত মানের অধীনে (“)) যেটি আমাদের বিচারের জন্য (Decations) এ। ১ June জুন উভয় পক্ষের যুক্তি শুনে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মার্ক বেনেট, এরিক মিলার এবং জেনিফার গেয়েছেন।

“আসামিরা প্রয়োজনীয় দৃ strong ়ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে তারা তাদের আপিলের গুণাবলীতে সফল হতে পারে। আমরা আসামীদের প্রাথমিক যুক্তির সাথে একমত নই যে ক্যালিফোর্নিয়ার ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যদের 10 ইউএসসি § 12406 এর অধীনে ফেডারেলাইজ করার রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তটি বিচারিক পর্যালোচনা থেকে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্নিহিত হয়েছে,” এই তিনজন বৃহস্পতিবার লিখেছেন। “তবুও, আমরা প্ররোচিত হয়েছি যে, দীর্ঘদিনের নজিরের অধীনে বিধিবদ্ধ পূর্বসূরীর § 12406 -তে ব্যাখ্যা করা, আমাদের এই সিদ্ধান্তের পর্যালোচনাটি অবশ্যই অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ হতে হবে।”

“আমরা এও উপসংহারে পৌঁছেছি যে অন্যান্য থাকার কারণগুলি – আসামীদের জন্য অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি, বাদীদের আহত এবং জনস্বার্থ – আসামীদের পক্ষে। সুতরাং, আমরা স্থগিতের আপিলের জন্য প্রস্তাবটি মঞ্জুর করি।”

It should be noted that lawyers from Trump’s DOJ bluntly told the judges at the end of that June 17 hearing that if they ruled against the administration, the feds were going to try to take the matter to the Supreme Court.

গত দু’সপ্তাহে প্রেসে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রমবর্ধমান হার্ড বার্বস ট্রেডিং, ট্রাম্প বা নিউজমের উভয়ই ডেডলাইনের সাথে যোগাযোগ করার সময় আজ রাতে আপিল আদালতের রায় সম্পর্কে কিছু বলার ছিল না।

উভয় পক্ষের আইনজীবীরা সেই প্রাথমিক আদেশের জন্য বিচারক চার্লস ব্রেকারের সামনে আবার মুখোমুখি হবেন, যা নিউজমকে আবার গার্ডের দায়িত্বে ফিরে দেখতে পাবে। বিচারক ব্রেকার হলেন একই বিচারক যিনি গভর্নর এবং ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেলকে মঞ্জুর করেছিলেন যে 12 জুন ট্রো ফিরে আসেন, যতক্ষণ না আপিল আদালত কয়েক ঘন্টা পরে প্রশাসনিক থাকার সাথে তার ব্রেকগুলি আঘাত করে।

গভর্নর নিউজম বারবার সতর্কতার একটি বিষয় তৈরি করেছে যে ট্রাম্প যে পদ্ধতিটি দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার গার্ডের অভূতপূর্ব নিয়ন্ত্রণের কাছাকাছি এসেছিলেন তা আসলে দেশব্যাপী প্রযোজ্য এবং যদি হোয়াইট হাউসকে লক্ষ্য করে নীল রাজ্যটি নাগরিক অশান্তির একটি স্তর পর্যন্ত মনে হয় তবে সহজেই অন্যান্য রাজ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।

শহরতলির এলএর রাস্তায় অশান্তি মনে হয় এই সপ্তাহে বরফের অভিযানগুলি এই জুনের ছুটির দিনে জোর করে অ্যাঞ্জেলস শহরের হোম ডিপো এবং অন্য কোথাও অব্যাহত থাকায়ও এই সপ্তাহে কাঁপানো হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে, বিচারকরা আজ ফেডারালিস্ট পেপারসকে উল্লেখ করেছেন এবং “আমরা একটি ফাঁকা স্লেটে লিখছি না” জোর দিয়েছিলেন, নিউজমের ক্ষণস্থায়ীভাবে সফল অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণের আদেশের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার এবং ট্রাম্প এবং প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথের সাথে সাইডিংয়ে তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে।

১৪ ই জুনের বিশাল কোনও কিংস বিক্ষোভের পরে, ফেডারেল বিল্ডিং ডাউনটাউন – যেখানে বরফ ও ডিএইচএস দ্বারা অপহরণ করা অনাবন্ধিত অভিবাসীদের মধ্যে অনেকেই বেসমেন্টে এবং নির্লজ্জ পরিস্থিতিতে রাখা হচ্ছে – এখনও কিছু ভারী সশস্ত্র সশস্ত্র গার্ড সেনা ট্রাম্পকে রাস্তায় রেখেছিল। প্রায় 700 মার্কিন মেরিনও সেকেন্ড দ্বারা মোতায়েন করা হয়েছিল। হেগসেথ এই মেরিনরা এই মামলা মোকদ্দমার অংশ নয়।

আদালতের যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে ট্রাম্প সাধারণ ফ্যাশনে তাঁর দীর্ঘকালীন শত্রু নিউজম দ্বারা চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রচুর প্রয়োজনীয় দুর্যোগ সহায়তা আটকাতে হুমকি দিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানলের মৌসুম শুরু হওয়ার সাথে সাথে রাজ্য থেকে মূল্যবান সংস্থানগুলি সরিয়ে নিয়ে ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করে গভর্নর অনলাইনে দোল নিয়েছেন।

