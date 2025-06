এলএ মেয়র বাসের রাজনৈতিক কেলেঙ্কারী, সমালোচনা ইতিহাস রয়েছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন বাসস রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে তীব্র তদন্তের মুখোমুখি হচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত আধিকারিক হিসাবে তার দশক জুড়ে রাজনৈতিক কেলেঙ্কারী এবং সমালোচনাগুলির ইতিহাস অনুসরণ করে শহরটিকে আঁকড়ে ধরে অ্যান্টি-আইস দাঙ্গাগুলি পরিচালনা করার জন্য, ফক্স নিউজ ডিজিটাল শিখেছে।

শুক্রবার এলএ -তে শুরু হওয়া অভিবাসন অভিযানের নিন্দা করার পরে ২০২২ সালে মেয়র হিসাবে শপথ গ্রহণকারী বাস, আগুনে পড়েছেন, যখন ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা নগরীতে রূপান্তরিত হন, স্পার্কিং করে প্রতিবাদ এটি শীঘ্রই সহিংসতা এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে রূপান্তরিত।

ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা তখন থেকে যুক্তি দিয়েছিলেন যে গণতান্ত্রিক বক্তৃতা ইমিগ্রেশন অভিযানের নিন্দা করে, একই সাথে জাতির মধ্যে বসবাসকারী অবৈধ অভিবাসীদের সহায়তার বার্তা সরবরাহ করে, বিক্ষোভকারীদের উত্সাহিত করেছিল, যার ফলে দাঙ্গা হয়েছিল।

“নিউজম এবং তার স্টুজ ক্যারেন বাস দাঙ্গাগুলি উত্সাহিত ও উত্সাহিত করেছিলেন, কারণ তাদের পুরো রাজনৈতিক আন্দোলন একটি উদ্দেশ্যে বিদ্যমান: আমাদের দেশে ব্যাপক অভিবাসন প্রচারের জন্য, “ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস মঙ্গলবার এক্সে লিখেছেন।” এটি তাদের হওয়ার কারণ। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অর্থনীতি, সমৃদ্ধির জন্য বা সুরক্ষার কোনও সমাধান নেই। লক্ষ লক্ষ অবৈধ অভিবাসীদের আমদানি করার জন্য তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকাকালীন তারা তাদের শক্তি ব্যবহার করে এবং যখন তারা বিরোধিতা করে থাকে তারা নির্বাসন রোধে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ”

সোশ্যাল মিডিয়া, ট্রাম্প অ্যাডমিন বরফ অভিযানের বিষয়ে এলএ মেয়রের প্রতিক্রিয়া নিয়ে ফেটে পড়েছেন: ‘আপনিও একজন অপরাধী’

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় সহিংসতা নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের কাছ থেকে চলমান নিন্দার মুখোমুখি হওয়ায় ফক্স ডিজিটাল পূর্বের কেলেঙ্কারী এবং ঘটনাগুলির দিকে নজর রেখেছিল যা প্রাক্তন হাউস আইনজীবিকে গরম পানিতে অবতরণ করেছিল।

উদযাপিত কমিউনিস্ট নেতারা

২০২০ সালের নির্বাচনের সময় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনকে তার চলমান সাথী হিসাবে যোগদানের শীর্ষ প্রতিযোগী হিসাবে ভাসমান হিসাবে, একাধিক নিউজ জানিয়েছে যে কমিউনিস্ট নেতাদের সম্পর্কে বাসের অতীতের মন্তব্যগুলি, কমিউনিস্ট কিউবার একনায়ক ফিদেল কাস্ত্রোর মৃত্যুর সাথে ২০১ 2016 সালে এক বিবৃতিতে পার্স করেছেন।

“আমি কিউবার জনগণ এবং ফিদেল কাস্ত্রোর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা প্রকাশ করতে চাই। কমেন্ডেন্টে এন জেফির পাসিং কিউবার লোকদের জন্য একটি বড় ক্ষতি। আমি আশা করি একসাথে, আমাদের দুটি জাতি একে অপরের সাথে সমর্থন ও সহযোগিতার নতুন পথে চলবে,” তিনি কূটনীতির নতুন দিকনির্দেশে চালিয়ে যাবেন। ” “কম্যান্ড্যান্ট এন জেফে” কমান্ডার ইন চিফকে অনুবাদ করে।

বিডেনের পাশাপাশি ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট টিকিটে যোগদানের জন্য তিনি তদন্তের মুখোমুখি হওয়ায় বাসটি বিবৃতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল, ২০২০ সালে ফক্স নিউজকে জানিয়েছিলেন যে কিউবার বিষয়ে তাঁর মতামত “সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হয়েছিল” এবং তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কাস্ত্রোর সরকার, যা প্রায় ৫০ বছর ধরে বিস্তৃত ছিল, “ছিল একটি নির্মম শাসন ব্যবস্থা।”

মেয়র বাস ‘এলএ -তে শান্ত বিষয়গুলি শান্ত’ দাবি করার সময় দাঙ্গা শুরু করার জন্য ট্রাম্পের বরফ অভিযানকে দোষ দিয়েছেন

“আমি একেবারে এই বিবৃতিটি প্রকাশ করতে পারতাম না,” তিনি সেই বছর ফক্স নিউজে উপস্থিত হওয়ার সময় যোগ করেছিলেন।

কংগ্রেসনাল রেকর্ডে সন্নিবেশিত মন্তব্যে তাঁকে “বন্ধু এবং পরামর্শদাতা” বলা সহ, ২০১ 2017 সালে কমিউনিস্ট পার্টি ইউএসএর শীর্ষ সদস্যদের একজনকে কংগ্রেসনাল রেকর্ডে সন্নিবেশিত মন্তব্যে “বন্ধু এবং পরামর্শদাতা” বলার পরেও কমিউনিস্টদের প্রশংসার জন্য বাসটি আবারও ২০২০ সালে রাজনৈতিক ভ্রু উত্থাপন করেছিল।

“আমি আমার বন্ধু এবং পরামর্শদাতা ওয়ানিল মেরিয়ন ক্যাননের জীবন এবং স্মৃতি সম্মান করতে চাই, যিনি তাঁর 100 তম জন্মদিনের কয়েক দিন আগে 20 জানুয়ারী মারা গেছেন,” বাস ওয়ানিল ক্যাননের কথা লিখেছিলেন।

মন্তব্যগুলিতে উল্লেখ করা হয়নি যে ক্যানন কমিউনিস্ট পার্টি ইউএসএর শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন, পরিবর্তে তাকে “রাজনীতিতে গভীরভাবে জড়িত” বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তিনি স্বাধীন প্রগতিশীল দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তিনি আরও যোগ করেন, “আমি অন্যকে সেবা ও উন্নীত করার জন্য তাঁর দীর্ঘকালীন প্রতিশ্রুতির জন্য এবং এক শতাব্দী ধরে বিশ্বকে আরও উন্নত স্থান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তার দীর্ঘকালীন প্রতিশ্রুতির জন্য ওয়ানিল কামানকে সালাম জানাতে চাই।”

কমিউনিস্ট-প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি শ্রুতিমধুর জনগণের বিশ্বরিপোর্ট করেছেন যে ক্যানন ছিলেন একজন “দীর্ঘকালীন কমিউনিস্ট” যিনি কমিউনিস্ট পার্টির ইউএসএর “দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া জেলার শিক্ষা পরিচালক এবং দলের দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া এবং জাতীয় কেন্দ্রীয় কমিটিগুলির সদস্য হিসাবে কাজ করেছিলেন।”

প্রতিনিধি কারেন বাস কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ সদস্য ইউএসএকে শ্রুতিমধুর একটি ‘বন্ধু এবং পরামর্শদাতা’ বলে অভিহিত করেছেন: রিপোর্ট

বাসের দল কমিউনিস্ট নেতার প্রশংসা নিয়ে সমালোচনার জবাবে যুক্তি দিয়েছিল যে প্রাক্তন হাউস আইনজীবি কখনও ক্যাননের রাজনৈতিক মতাদর্শকে ভাগ করে নেননি, একইভাবে একই রাজনৈতিক মতামত না রেখে প্রাক্তন হাউস স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থির সাথে তিনি কীভাবে বন্ধু ছিলেন তার অনুরূপ।

“ক্যারেন বাস সবসময়ই একজন ডেমোক্র্যাট এবং কেবল একজন ডেমোক্র্যাট। কংগ্রেস মহিলা কেভিন ম্যাকার্থির সাথে বন্ধু এবং তিনি রিপাবলিকান নন। তিনি ওয়ানিল কামানকে জানতেন তবে তাঁর জীবনে এক সময় যে রাজনৈতিক মতাদর্শটি থাকতে পারে তা কখনও ভাগ করেননি,” একজন মুখপাত্র এই সময়ে পলিটিকোকে বলেছিলেন।

বাসের অফিস বৃহস্পতিবার ফক্স ডিজিটালকে বলেছিল, যখন পূর্ববর্তী কেলেঙ্কারী এবং সমালোচনাগুলির তালিকা সম্পর্কে জানতে চাইলে, মেয়র “তার বাসিন্দাদের সুরক্ষা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য এই কঠিন সময়ে শহরকে নেতৃত্ব দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করছেন।”

“যদিও প্রশাসন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের লোকদের উস্কে দেয়, মেয়র বাস তার বাসিন্দাদের সুরক্ষা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য এই কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে শহরকে নেতৃত্ব দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করছে। মেয়র বাস লস অ্যাঞ্জেলেসে পরিবর্তন করেছেন এবং তার নেতৃত্বে অপরাধটি প্রথমবারের মতো গৃহহীনতা হ্রাস করেছে,” তিনি বলেন, “তিনি প্রথমবারের মতো গৃহহীনতা হ্রাস করেছেন এবং এটি একটি প্রাকৃতিক সুস্পষ্টভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন।”

বাসের ডেপুটি মেয়র অভিযান চালিয়েছেন, ফোনি বোমা হুমকিতে স্বীকার করেছেন

লস অ্যাঞ্জেলেস সিটি হলের কাছে বোমা হুমকি দেওয়ার জন্য ডিসেম্বর মাসে এফবিআই তার জননিরাপত্তা মেয়র ব্রায়ান উইলিয়ামসের বাড়িতে অভিযান চালানোর পরে গত বছরের শেষের দিকে বাসের অফিস তদন্তের মুখোমুখি হয়েছিল।

উইলিয়ামস, যিনি আর মেয়রের কার্যালয়ে কাজ করেন না, তিনি মে মাসে “আগুন এবং বিস্ফোরক সম্পর্কিত হুমকির সাথে তথ্যের সাথে তথ্যের” অপরাধের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করতে সম্মত হন, যা 10 বছরের কারাদণ্ডে বিধিবদ্ধ সর্বাধিক শাস্তি বহন করে।

প্রাক্তন ডেপুটি মেয়রের আবেদনের চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে গত বছরের 3 অক্টোবর, উইলিয়ামস সহকর্মীদের সাথে ভার্চুয়াল বৈঠকে ছিলেন যখন তিনি তার ব্যক্তিগত সেল ফোনে তার কাজের ফোনে কল করার জন্য একটি গুগল ভয়েস অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করেছিলেন, ডিওজে গত মাসে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। এরপরে নগর কর্মকর্তা ভার্চুয়াল সভা ছেড়ে ডেকেছিলেন লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগসিটি হলে বোমা দেওয়ার হুমকি দিয়ে একজন ব্যক্তির কাছ থেকে কল পেয়েছিলেন বলে জানানোর জন্য চিফ অফ স্টাফ।

ক্যারেন বাসের প্রাক্তন ডেপুটি ডেপুটি অফ পাবলিক সেফটি স্বীকার করেছেন বোমা হুমকির প্রতারণা লস অ্যাঞ্জেলেস সিটি হলকে লক্ষ্য করে

এরপরে উইলিয়ামস বাস এবং অন্যান্য নগর কর্মকর্তাদের টেক্সট করেছিলেন যে তিনি বোমা হুমকি পেয়েছিলেন, ডিওজে জানিয়েছে।

“বোমার হুমকি: আমি আজ সকাল দশটায় আমার সিটি সেলে ফোন কল পেয়েছি। পুরুষ কলার বলেছিলেন যে ‘তিনি ইস্রায়েলের শহর সমর্থন দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি সিটি হলে বোমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটি রোটুন্ডায় থাকতে পারে।’ আমি তাত্ক্ষণিকভাবে এলএপিডি -র চিফ অফ স্টাফের সাথে যোগাযোগ করেছি, তারা বিল্ডিংয়ের অনুসন্ধান করতে এবং অন্য কেউ কোনও হুমকি পেয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য বেশ কয়েকজন অফিসারকে প্রেরণ করতে যাচ্ছে, “বার্তাটি পড়েছিল, ফক্স নিউজ ডিজিটাল পূর্বে জানিয়েছে।

ডিওজে তার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছে যে “উইলিয়ামস এ জাতীয় কোনও কল পায়নি এবং বোমাটিকে নিজেই হুমকি দেয়নি। উইলিয়ামস কোনও সময়ই হুমকি কার্যকর করার ইচ্ছা করেনি।”

“অনেকের মতো, আমরা যখন এই অভিযোগগুলি প্রথম করা হয়েছিল তখন আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম এবং এই সিদ্ধান্তে আমরা দুঃখিত হয়েছি,” বাসের এক মুখপাত্র উইলিয়ামসের বোমা হুমকির বিষয়টি স্বীকার করে বলেছিলেন।

সায়েন্টোলজির অতীত প্রশংসা

২০২২ সালে তার মেয়র প্রচারের সময় বাসের প্রতিক্রিয়াটির মুখোমুখি হয়েছিল, যখন তার প্রতিপক্ষ, রিয়েল এস্টেট ম্যাগনেট রিক কারুসো লস অ্যাঞ্জেলেসের গ্রুপের সদর দফতরের উদ্বোধনের সময় ২০১০ সালের বক্তৃতার সময় বাস সায়েন্টোলজির চার্চের প্রশংসা করে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার শুরু করেছিলেন। সায়েন্টোলজি প্রাক্তন সদস্যরা প্রায়শই “কাল্ট” হিসাবে বর্ণনা করেন, একটি লেবেল চার্চ প্রত্যাখ্যান করে।

“চার্চ অফ সায়েন্টোলজি আমি জানি একটি পার্থক্য তৈরি করেছে,” বাস ২০১০ সালের বক্তৃতায় বলেছিলেন। “কারণ আপনার ধর্ম একটি সর্বজনীন ধর্ম এবং এটি সর্বত্র সমস্ত লোকের সাথে কথা বলে।”

প্রতিক্রিয়াটির মধ্যে, বাস নিজেকে দল থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, প্রথম হাতের অ্যাকাউন্টগুলি কীভাবে “এই দলটিকে উন্মোচিত করেছে” তা উল্লেখ করে।

লেয়া রিমিনি সায়েন্টোলজির অতীতের প্রশংসার জন্য ক্যারেন বাসকে ডেকেছেন: ক্ষতিগ্রস্থরা ‘আপনার কাছ থেকে আরও ভাল প্রাপ্য’

“২০১০ সালে, আমি এই ইভেন্টে অংশ নিয়েছি জেনে আমি আমার নিজের চেয়ে একদল লোককে সম্বোধন করতে যাচ্ছি এবং আমার বেশিরভাগ বিষয়গুলির সাথে আমি যে বিষয়গুলির সাথে একমত, এবং এই বিষয়গুলির প্রতি শ্রদ্ধা-বিভিন্ন মতামত, সমতা এবং লড়াইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-আমার মতামত পরিবর্তন করেন নি সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কথা বলেছি-” এই তথ্যটি প্রকাশিত হয়েছে, “এই তথ্যটি প্রকাশিত হয়েছে,” এই বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে “”

ক্যালিফোর্নিয়া দাবানলের প্রতিক্রিয়া

আফ্রিকার বিদেশে থাকাকালীন লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানলের আগুনের পরে এই বছরের শুরুর দিকে বাস তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল – এই অঞ্চলজুড়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞে দ্রুত বেড়েছে এমন ব্লেজগুলি।

ফক্স ডিজিটাল এর আগে জানিয়েছে, ফক্স ডিজিটাল এর আগে জানিয়েছে, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় আগুনের ঝুঁকিতে ছিল এমন সময়ে জানুয়ারিতে এই দেশের রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণের জন্য বাস ঘানা ভ্রমণ করেছিলেন বাস। প্যালিসেডস ফায়ারগুলি Jan জানুয়ারি শুরু হয়েছিল, পরের দিন পর্যন্ত বাস ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে আসেনি।

লস অ্যাঞ্জেলেসে ফিরে যাওয়ার পরে বিমানটি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একজন প্রতিবেদক তার বিদেশের ভ্রমণের বিষয়ে বাসের মুখোমুখি হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তার প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

“আপনার বাড়িগুলি জ্বলানোর সময় অনুপস্থিত থাকার জন্য কি নাগরিকদের কাছে ক্ষমা চাওয়া ow ণী? এবং ম্যাডাম মেয়র, কয়েক মিলিয়ন ডলার, ফায়ার বিভাগের বাজেট কাটানোর জন্য আপনি কি আফসোস করছেন?” স্কাই নিউজের প্রতিবেদক ডেভিড ব্লিভিন্স জিজ্ঞাসা করলেন বাসকে বিমান থেকে বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় থাকতে দেখা গেছে।

“আজ আপনার নাগরিকদের বলার মতো কিছুই নেই?” তিনি যোগ করেছেন, তবে বাস কোনও ভিডিওতে প্রতিক্রিয়া জানায়নি যা পরবর্তীকালে ভাইরাল হয়েছিল।

ফক্স ডিজিটাল এর আগে জানিয়েছে, ফক্স ডিজিটাল এর আগে রিপোর্ট করেছে, ফক্স ডিজিটাল এর আগে রিপোর্ট করেছে, পরে ঘানাতে একটি ককটেল পার্টিতে বাস দেখানো ছবিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

এলএ মেয়র বাসগুলি আঙ্গুলগুলি পয়েন্ট করে যখন আফ্রিকা ভ্রমণে গ্রিল করা হয় বটড দাবানলের প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে

বাসের মুখপাত্র জাচ সিডল সেই সময়ে ছবিগুলির প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, “রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি দলটি বিমানের পথে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ঘানাতে আয়োজিত হয়েছিল।” “বেশিরভাগ সময়, মেয়র এলএর কলগুলিতে আলাদা ঘরে ছিলেন।”

বাস ফেব্রুয়ারিতে ফক্স 11 লস অ্যাঞ্জেলেসের সাথে একটি সাক্ষাত্কারের সময় বলেছিলেন যে তিনি “আমার শহরের জন্য এখানে না থাকায় একেবারে ভয়াবহ বোধ করেছিলেন।”

“আমি কি বলব যে এটি একটি ভুল ছিল, একেবারে। আমি যে ধারণাটি উপস্থিত ছিলাম না তা খুব বেদনাদায়ক ছিল,” তিনি যোগ করেছিলেন।

লস অ্যাঞ্জেলেসের দমকল বিভাগের চিফ ক্রিস্টিন ক্রোলি ক্রাইং ফায়ার চলাকালীন স্থানীয় গণমাধ্যমকে বলেছিলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে লস অ্যাঞ্জেলেস এবং বাস, বিশেষত ব্যর্থ বাসিন্দারা। ফায়ার চিফ যোগ করেছেন যে বিভাগটি দীর্ঘদিন ধরে কর্মীদের সমস্যা এবং সংস্থানগুলির অভাব দ্বারা জর্জরিত ছিল, যা তিনি এর আগে শহরে একাধিক স্মৃতিচারণের বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছিলেন।

লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন বাস স্যাকস ফায়ার চিফ যিনি বলেছিলেন যে শহরটি দাবানলের বাসিন্দাদের ব্যর্থ করেছে

“প্রথম দিন থেকেই, আমরা আমাদের পরিষেবা সরবরাহ এবং আমাদের দমকলকর্মীদের বুটের প্রথম দিন থেকে তাদের কাজ করার জন্য আমাদের দমকলকর্মীদের বুটের দক্ষতা সম্পর্কিত বিশাল ফাঁকগুলি চিহ্নিত করেছি,” ক্রোলি এ সময় বলেছিলেন। “এটি আমার তৃতীয় বাজেট কারণ আমরা 2025-2026 এ যাচ্ছি, এবং আমি আপনাকে যা বলতে পারি তা হ’ল আমরা এখনও অবিচ্ছিন্ন, আমরা এখনও অবসন্ন এবং আমরা এখনও স্বল্প অর্থায়নে রয়েছি।”

“যে কোনও বাজেট কাটা পরিষেবা সরবরাহের আমাদের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে চলেছে,” তিনি বলেছিলেন। “এটি আমাদের দক্ষতার বিষয়ে একটি স্থল সত্য। যদি বাজেট কাটা হয় তবে আমাদের অন্য কোথাও থেকে টানতে হয়েছিল। এর অর্থ কী? এর কাজ করা হয় না বা যে বিলম্ব হয়।”

প্রাক্তন ফায়ার চিফের দাবানলের পরিচালনার কথা উল্লেখ করে ফেব্রুয়ারিতে ক্রোলিকে বরখাস্ত করে।

“We know that 1,000 firefighters that could have been on duty on the morning the fires broke out were instead sent home on Chief Crowley’s watch,” Bass said.