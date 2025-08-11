You are Here
এলএ সন্দেহ করে যে বিগ রিগ সহ 3 টি গাড়ি, এস্কেপ পুলিশের তাড়া সহ 3 টি যানবাহন
News

এলএ সন্দেহ করে যে বিগ রিগ সহ 3 টি গাড়ি, এস্কেপ পুলিশের তাড়া সহ 3 টি যানবাহন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

রবিবার রাতে লস অ্যাঞ্জেলেসের মধ্য দিয়ে এক জোড়া সন্দেহভাজন পুলিশকে বুনো তাড়া করতে পরিচালিত করেছিল যখন তারা পালানোর আগে লাইভ টিভিতে একাধিক যানবাহনকে – একটি বড় রগ সহ – গাড়ি চালিয়েছিল।

উদ্ভট ধাওয়া শুরু হয়েছিল লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি শেরিফের বিভাগের সাথে সন্দেহভাজনদের একটি গা dark ় রঙের পিকআপ ট্রাকের ভিতরে লেজ করে চুরি হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

এক পর্যায়ে, পিকআপ ট্রাকটি একটি স্টপে এসেছিল এবং সন্দেহভাজনরা চেষ্টা করেছিল এবং ব্যর্থ হয়েছিল, একটি সাদা বড় রগকে গাড়িচেক করার আগে এবং ইন্টারস্টেট 5 এ যাওয়ার আগে দুটি পৃথক গাড়িতে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

ড্রাইভার শট, ভিড়ের মাধ্যমে লাঙ্গল দেওয়ার পরে আক্রমণ করা, 30: এলএ কর্মকর্তারা আহত করে

এলএপিডি বলেছে যে সন্দেহভাজনরা কমপক্ষে দুটি পিকআপ ট্রাককে কারজ্যাক করেছে। (কেটিটিভি)

সন্দেহভাজনরা বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে শহরতলির লস অ্যাঞ্জেলেসের কাছে বড় রগটি ছুঁড়ে ফেলেছিল এবং বয়েল হাইটস পাড়ায় যাওয়ার আগে একটি সাদা পিকআপ ট্রাককে কারজ্যাক করে।

লস অ্যাঞ্জেলেস কর্তৃপক্ষ বলছে যে সন্দেহভাজনরা একটি বড় রিগ্যাক করেছে। (কেটিটিভি)

লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগ জানিয়েছে যে চুরি হওয়া পিকআপ ট্রাকের চালককে এক পর্যায়ে ইন্টারস্টেট 10 -এ ভুল পথে চালিত করা হয়েছিল। এলএপিডি জানিয়েছে যে সন্দেহভাজনদের “সশস্ত্র এবং বিপজ্জনক” হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

সন্দেহভাজনদের লাইভ টিভিতে ফ্রিওয়ের বিপরীত দিকে গাড়ি চালানো দেখা গেছে। (কেটিটিভি)

তাড়াটি সিলমার, সান্তা ক্লারিটা, উত্তর হলিউড, হলিউড হিলস, ইকো পার্ক, ডাউনটাউন লস অ্যাঞ্জেলেস, ওয়েস্টলেক এবং বয়েল হাইটসের অঞ্চলগুলি বিস্তৃত করেছে, ফক্স 11

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রায় এক ঘন্টা পরে, সন্দেহভাজনরা পায়ে পালিয়ে গেছে বলে মনে হয়। সোমবারের প্রথম দিকে, কোনও গ্রেপ্তার করা হয়নি। ফক্স নিউজ ডিজিটাল লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগ, লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি শেরিফ বিভাগ এবং ক্যালিফোর্নিয়া হাইওয়ে প্যাট্রোলের কাছে মন্তব্য করার জন্য পৌঁছেছে।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের এরিক কুইন্টনার এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

ব্র্যাডফোর্ড বেটজ হ’ল ফক্স নিউজ ডিজিটাল ব্রেকিং রিপোর্টার, অপরাধ, রাজনৈতিক সমস্যা এবং আরও অনেক কিছু covering

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।