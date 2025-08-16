এলচে বনাম রিয়েল বিটিস পূর্বরূপ, ভবিষ্যদ্বাণী, লাইনআপস, বাজি টিপস এবং প্রতিকূল

এই গেমটি উদ্বোধনী ম্যাচউইকের অন্যতম বৃহত্তম ফিক্সচার হবে।
লালিগার নতুন মরসুমটি কার্যকর রয়েছে এবং ভক্তরা এখন এলচে এবং রিয়েল বেটিসের মধ্যে একটি অনিচ্ছাকৃত সংঘর্ষের সাক্ষী হবে। ম্যানুয়েল মার্টিনেজ ভ্যালেরোতে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে বলে লস ললিসিটানোসের হোম সুবিধা থাকবে।
এলচে ডিপোর্তিভো লা কোরুয়াকে ৪-০ ব্যবধানে জয় অর্জনের পরে শীর্ষ বিভাগে পদোন্নতি অর্জন করেছিলেন। এই মরসুমে তাদের দল থেকে ভক্তদের বিশাল প্রত্যাশা থাকবে।
অন্যদিকে, রিয়েল বেটিস অ্যাওয়ে সাইড হওয়া সত্ত্বেও এই খেলায় প্রিয় হিসাবে আসছেন। লস ভার্দিব্লানকোস ফুটবলের অন্যতম বিনোদনমূলক ব্র্যান্ড খেলেন এবং তাদের ম্যাচগুলি নিরপেক্ষদের জন্যও আপত্তিজনক নয়।
তারা গত মৌসুমে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছে এবং তাদের নিষ্পত্তি প্রতিভা বিবেচনা করে তারা পরের মরসুমে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
কিক অফ:
- অবস্থান: এলচে, স্পেন
- স্টেডিয়াম: ম্যানুয়েল মার্টিনেজ ভ্যালেরো
- তারিখ এবং কিক অফ সময়: 19 আগস্ট – 00:30 হয়; আগস্ট 18 – 7:00 পিএম জিএমটি/ 12:00 পিএম পিটি/ 3:00 অপরাহ্ন
- রেফারি: টিবিসি
- Var: ব্যবহারে
ফর্ম:
এলচে (সমস্ত প্রতিযোগিতায়): wwllw
রিয়েল বেটিস (সমস্ত প্রতিযোগিতায়): llwdw
খেলোয়াড়দের জন্য দেখার জন্য:
মুরাদ এল ঘেজুয়ানি (এলচে):
মরোক্কান স্ট্রাইকার গত মৌসুমে লালিগার দ্বিতীয় বিভাগে এলচের শীর্ষ গোলদাতা ছিলেন। তিনি নয়টি গোল করেছেন এবং দু’বছরের অনুপস্থিতির পরে এলচের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি সামনের লাইনে খুব শক্তিশালী শারীরিক উপস্থিতি যিনি সহজেই বিরোধী ডিফেন্ডারদের নিযুক্ত রাখেন।
ভক্তরা তাঁর কাছ থেকে আরও একটি দুর্দান্ত প্রচারণা আশা করবেন কারণ এলচে একটি শক্ত অবস্থানে শেষ করতে দেখবেন।
ইয়ং লো সেলসো (রিয়েল বেটিস)
ইস্কোর সর্বশেষ আঘাতের পরে, রিয়েল বেটিসকে মিডফিল্ডার থেকে সৃজনশীলতা সরবরাহ করতে জিওভানি লো সেলসোর উপর নির্ভর করতে হবে। প্রাক-মৌসুমের সময় খুব বেশি সময় না পেয়েও আর্জেন্টিনা অবশ্যই উদ্বোধনী ম্যাচের দিনে তার দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি প্রযুক্তিগতভাবে দুর্দান্ত এবং মোটামুটি সহজেই কম ব্লকগুলি ভেঙে ফেলতে পারেন।
ম্যানুয়াল পলগ্রিনি এবং ভক্তরা তাদের তারকা খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর কাছ থেকে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের প্রত্যাশা করবেন।
ম্যাচ ফ্যাক্টস:
- এই দুটি দলের মধ্যে শেষ ম্যাচটি বাস্তব বেটিসের হয়ে 3-2 ব্যবধানে জিতে শেষ হয়েছিল।
- এলচে তাদের শেষ খেলায় হারকুলিসের বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানে জিতেছিল।
- রিয়েল বেটিস তাদের শেষ খেলায় মালাগার বিপক্ষে ৩-১ গোলে হেরেছিল।
এলচে বনাম রিয়েল বিটিস: বাজি টিপস এবং প্রতিকূল
টিপ 1: রিয়েল বেটিস জিততে – স্টেকটিপ 2 দ্বারা 1.14: উভয় দল স্কোর করতে – 1xbetip 3 দ্বারা 1.49: প্রত্যাশিত লক্ষ্য – ডাফাবেট দ্বারা 2.5 – 1.88 এরও বেশি
আঘাত এবং দলের সংবাদ:
ইয়াগো সান্টিয়াগো বাড়ির পক্ষে অনুপলব্ধ হবে।
অন্যদিকে, রিয়েল বেটিস তাদের নিজ নিজ আঘাতের কারণে মার্ক রোকা, আবদী এজালজৌলি এবং ইসকো পছন্দ ছাড়াই থাকবে।
মাথা থেকে মাথা:
মোট ম্যাচ: 16
এলচে জিতেছে: 6
রিয়েল বেটিস জিতেছে: 7
অঙ্কন: 3
পূর্বাভাস লাইনআপস:
এলচে (4-2-3-1)
দিতুরো (জিকে); নুনেজ, বিগাস, বারজিক, অ্যাফেনগ্রুবার; আগুয়াডো, পেট্রোট; ফেবাস, মেন্ডোজা, ঘেজুয়ানি; হৌরি
রিয়েল বেটিস (4-4-2)
নেকড়ে (জিকে); রদ্রিগেজ, বার্ট্রা, নাথান, বলেরিন; আলটিমিরা, চুল্লি, রিচেলম, শেল্ভ; অবিলা, হার্নান্দেজ
ম্যাচের পূর্বাভাস:
রিয়েল বেটিস এলচের বিপক্ষে বাড়ি থেকে দূরে একটি জয় রেজিস্ট্রেশন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
ভবিষ্যদ্বাণী: এলচে 1-2 রিয়েল বিটিস
টেলিকাস্টের বিশদ:
ভারত: ফ্যানকোড
মার্কিন: ইএসপিএন+
যুক্তরাজ্য: প্রিমিয়ার স্পোর্টস
নাইজেরিয়া: স্টারটাইমস স্পোর্টস
এলচে বনাম রিয়েল বেটিস লালিগা খেলা কখন?
19 আগস্ট 12:30 pm এ।
ভারতে লালিগা গেমস কীভাবে দেখবেন?
ভারতে, কেউ ফ্যানকোডে স্প্যানিশ প্রথম স্তরের গেমগুলি দেখতে পারে।
আমাদের মধ্যে লালিগা গেমস কীভাবে দেখবেন?
ইএসপিএন+ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেমগুলি দেখার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
