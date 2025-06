এলজিপিএ ট্যুর কিংবদন্তি আনিকা সোরেনস্টাম আমেরিকান সেঞ্চুরির জন্য প্রস্তুতি

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

গল্ফ কিংবদন্তি আনিকা সোরেনস্টাম আমেরিকান সেঞ্চুরি চ্যাম্পিয়নশিপে মাঠে ফিরে আসবেন এবং সেলিব্রিটি গল্ফ টুর্নামেন্ট জয়ের চেষ্টা করার চেয়ে তিনি আরও বেশি কিছু করছেন।

সোরেনস্টাম, যিনি তার বিশিষ্ট কেরিয়ারের সময় ১০ জন মেজর সহ 72২ টি এলপিজিএ ট্যুর টুর্নামেন্ট জিতেছিলেন, পরের মাসে লেক তাহোয়ের কাছে এজউড তাহো গল্ফ ক্লাবে প্রতিযোগিতা করার সময় অনিকা ফাউন্ডেশনের প্রতি সচেতনতা বাড়িয়ে দেবেন।

ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য বিশ্বজুড়ে যুবতী মহিলাদের সমর্থন করার জন্য গল্ফ ব্যবহার করা।

“আমার ফাউন্ডেশন প্রায় 20 বছর হয়ে গেছে, এবং এটি খেলার সুযোগ এবং ক্ষমতায়ন এবং যুবতী মহিলাদেরকে খেলাধুলার মাধ্যমে অগ্রসর করার বিষয়ে,” সোরেনস্টাম সাম্প্রতিক এক সাক্ষাত্কারে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন। “বিভিন্ন উদ্যোগ, টুর্নামেন্টের উদ্যোগ, সংস্থান, পরামর্শদাতা, বৃত্তি ইত্যাদি, সুতরাং, আমরা এই অঞ্চলে কিছু ক্লিনিক করেছি, যুবতী মেয়েদের অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি, এটি দুর্দান্ত হয়েছে।

“প্রতি বছর আমাদের প্রায় এক হাজার মেয়ে রয়েছে এবং আমরা মেয়েদের গল্ফকে প্রায় 10 মিলিয়ন ডলার ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি যেখানেই যাই না কেন, আমি ফাউন্ডেশনটিকে ধাক্কা দিয়েছি এবং যুবতী মেয়েদের একটি ক্লাব তুলতে বা খেলা চালিয়ে যাওয়া দুর্দান্ত হয়েছে।”

সোরেনস্টাম বলেছিলেন যে তিনি প্রতি বছর টুর্নামেন্টে খেলার অপেক্ষায় রয়েছেন।

২০১৪ সালে প্রাক্তন এনএফএল কোয়ার্টারব্যাক মার্ক রিপিয়েন দ্বিতীয়বারের মতো টুর্নামেন্ট জিতেছিলেন, যখন তিনি এনএইচএল তারকা জেরেমি রোইনিকের সাথে রানার আপ ছিলেন।

“প্রতি বছর আমি উত্তেজিত। “বছরের সেই সময়, টুর্নামেন্ট, পরিবেশ এবং এটি সম্পর্কে সমস্ত কিছু, খেলোয়াড়রা, এটি এমন একটি দুর্দান্ত ঘটনা। সুতরাং, সেখানে পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব রয়েছে, এটি পছন্দ করার অনেক কারণ।”

মার্ডি ফিশ, স্টিফেন কারি, টনি রোমো এবং ভিনি ডেল নেগ্রো টুর্নামেন্টের সাম্প্রতিক কিছু বিজয়ী ছিলেন।

সোরেনস্টাম বলেছিলেন “এটি আশ্চর্যজনক” কিছু অ্যাথলিট যারা পেশাদার গল্ফার নন এমন কিছু অ্যাথলিটরা খেলায় রয়েছেন।

“ঠিক আছে, আপনি জানেন, তাদের মধ্যে অনেকগুলি আমার বয়স অর্ধেক, আমার আকারের দ্বিগুণ They তারা আশ্চর্যজনক অ্যাথলেট। আমি এখন কী বলতে পারি যে আমি এটিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি,” তিনি বলেছিলেন। “তবে শুরুতে, আমি যেমন ছিলাম, হু, আপনি জানেন But তবে তারা কতটা ভাল তা আশ্চর্যজনক They তারা আমার চেয়ে অনেক বেশি খেলেন They তারা এটিকে এ পর্যন্ত আঘাত করে, সর্বদা সোজা নয়, তবে তাদের মধ্যে অনেকেই করেন।

“শেষ পর্যন্ত, এটি এটি খুব উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে, তবে কিছুটা চাপ যুক্ত করার জন্য আমি সবসময় আমার স্বামীকে বলি, আমি বলি, ‘মাইক, আমি মনে করি না আপনি আমাকে কোনও ফুটবলের মাঠে বা যে কোনও বাস্কেটবল কোর্টে ফেলে দিতে পারেন এবং 3-পয়েন্টার শুটিং শুরু করতে পারেন।’ আমি কেবল তারা আশ্চর্যজনক মনে করি। “

আমেরিকান সেঞ্চুরি চ্যাম্পিয়নশিপ উত্সব 9-13 জুলাই অনুষ্ঠিত হয়।

টুর্নামেন্ট স্থানীয় এবং জাতীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করবে। ইভেন্টটি একটি 54-গর্তের স্থিতিশীল ফর্ম্যাট যেখানে গল্ফাররা স্কোরের ভিত্তিতে প্রতিটি গর্তের জন্য পয়েন্ট অর্জন করে। গল্ফার যিনি সর্বাধিক পয়েন্ট অর্জন করেন।

