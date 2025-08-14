প্রথম বিভাগের জানিয়েছে, সেন্ট পিটার্সবার্গের আদালত এলজিবিটি প্রচারের প্রশাসনিক নিবন্ধে সাংবাদিক ভাদিম বেগানভকে ১০০ হাজার রুবেলকে জরিমানা করেছে, প্রথম বিভাগের খবরে বলা হয়েছে।
ভ্যাজানভ 2024 সালের নভেম্বরে সেন্ট পিটার্সবার্গ “ইয়াবলোকো” এর প্রাক্তন সদস্য, “বিদেশী এজেন্ট” ঘোষণা করেছিলেন। রাশিয়ান ফেডারেশনের বিচারক মন্ত্রণালয়, অভিযোগ বিবেচনা করার সময়, ভ্যাজানভ তাকে “এলজিবিটি -র আন্তর্জাতিক জনসাধারণের আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী” বলে অভিহিত করেছিলেন – “প্রথম বিভাগ” নোট হিসাবে, রাশিয়ার যখন কোনও ব্যক্তিকে অফিসিয়াল নথিগুলিতে ডাকা হয়েছিল তখন এটিই প্রথম ঘটনা ছিল।
এখন ভ্যাজানভ সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলিতে দুটি পোস্টের জন্য জরিমানা পেয়েছিলেন প্রথম যে তিনি লিখেছিলেন যে “হোমোফোবিয়া, বিফোবিয়া, ট্রান্সফোবিয়া বিরক্তিকর”, এবং দ্বিতীয়ত “মেক লাভ নট ওয়ার” শিলালিপি সহ দু’জনের একটি ছবি প্রকাশ করেছে।
এলজিবিটি -এর অ -অস্তিত্বহীন “আন্তর্জাতিক পাবলিক মুভমেন্ট” রাশিয়ান ফেডারেশনের সুপ্রিম কোর্ট “চরমপন্থী সংগঠন” হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ২০২৩ সালের শেষের দিকে আদালত ব্যাখ্যা করেননি যে তাঁর মতামত অনুসারে, সংগঠনের পক্ষে এবং এর সদস্যতার সত্যটি কীভাবে নির্ধারিত হয়েছে।
কর্তৃপক্ষগুলি এলজিবিটিকে+ এর প্রতিনিধিদের স্বেচ্ছাসেবী অত্যাচারের জন্য এবং শিল্পকর্মের সেন্সরশিপের জন্য “এলজিবিটি -র আন্তর্জাতিক আন্দোলন” এর “চরমপন্থী মর্যাদা” ব্যবহার করে।