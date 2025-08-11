You are Here
এলন কস্তুরী অ্যাপ স্টোরে এক্সকে স্নোব্বিংয়ের অভিযোগের জন্য অ্যাপলকে কল করে
অ্যাপল থেকে এলন কস্তুরী
কেন আপনি এক্সকে সম্মান দিচ্ছেন না?!?!?
খেলায় রাজনীতির পরামর্শ দেয়

এলন কস্তুরী সোমবার অ্যাপলের বিরুদ্ধে একটি সাহসী অভিযোগ করেছেন … তার এক্স অ্যাপটি মোবাইল স্টোরে ছিনিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন – এবং সম্ভবত এটি রাজনৈতিক!

টেসলা মালিকদের সিলিকন ভ্যালি অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টের একটি পোস্টের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এক্সকে গর্বিত করেছে যে “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 1 নং নিউজ অ্যাপ” … কস্তুরী অ্যাপলকে জিজ্ঞাসা করেছিল – যা তিনি ট্যাগ করেছিলেন – কেন সংস্থাটি “অবশ্যই” স্টোর বিভাগে এক্স বা তার এআই প্রোগ্রামের গ্রোককে তালিকাভুক্ত করতে “প্রত্যাখ্যান” করছে।

রাজনীতির পরামর্শ দিয়ে স্নুবের উপর দিয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া, কস্তুরী পুনর্বিবেচনা এক্সটি ছিল “বিশ্বের #1 নিউজ অ্যাপ এবং গ্রোক সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে #5” — এবং তিনি যোগ করেছেন, “কী দেয়? অনুসন্ধানী মন জানতে চায়।”


এই বিশেষ অভিযোগটি নতুন … তবে অ্যাপল এবং এর সাথে বাছাই করার জন্য এলনের একটি হাড় ছিল টিম কুক বছরের পর বছর … এমনকি প্রযুক্তি সংস্থার শাস্তি অ্যাপটির চিকিত্সার জন্য 2022 সালে এটি কেনার খুব বেশি পরে টুইটার হিসাবে পরিচিত অ্যাপটি আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত।

আমরা মন্তব্যের জন্য অ্যাপলের কাছে পৌঁছেছি … এখনও পর্যন্ত, কোনও শব্দ ফিরে নেই।



