এলন কস্তুরী একটি নতুন রাজনৈতিক দল শুরু করতে চায়। এখানে কী তাকে থামাতে পারে (বা তাকে ধীর করে দিতে পারে)

এলন কস্তুরীর অর্থ রয়েছে এবং কমপক্ষে এই মুহুর্তের জন্য, আমেরিকার রাজনীতিকে তার প্রভাবশালী দুটি পক্ষ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার প্রেরণা। তবে তৃতীয় পক্ষের দীর্ঘস্থায়ী বাধা, পাশাপাশি তার নিজস্ব অনন্য প্রোফাইল খুব মারাত্মক প্রমাণিত হতে পারে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাজেটের বিলে ব্যয়ের পরিমাণের তুলনায় বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বিরক্তিকর কস্তুরী আপাতদৃষ্টিতে একটি ব্রেকিং পয়েন্টে পৌঁছেছিল কারণ এটি 4 জুলাই আইনে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। পরের দিন, কস্তুরী এক্স -তে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, যে “আমেরিকা পার্টি আপনাকে আপনার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি করেছে।”

ট্রাম্প এবং কস্তুরীর মধ্যে সম্পর্ক গত এক বছর ধরে সাদা গরম পুড়িয়ে দিয়েছে। টেসলা এবং স্পেসএক্স প্রতিষ্ঠাতা ব্যয় করেছেন প্রায় 290 মিলিয়ন ডলার মার্কিন ট্রাম্প এবং অন্যান্য রিপাবলিকানদের নির্বাচিত করতে সহায়তা করার জন্য ২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি প্রচারে।

রাষ্ট্রপতি তখন বিতর্কিতভাবে কস্তুরীর নেতৃত্বে একটি দলকে অনুমতি দিয়েছিলেন – তাদের মধ্যে কেউই সিনেট দ্বারা নিশ্চিত করেনি – সরকারী সংস্থাগুলির মধ্য দিয়ে সরকারী খাতের ব্যয় এবং শ্রমিকদের স্ল্যাশ করার সুযোগগুলি সন্ধান করে।

ট্রাম্প কস্তুরের তৃতীয় পক্ষকে “হাস্যকর” বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছিলেন যে বিলিয়নেয়ার “পুরোপুরি রেলপথ থেকে দূরে চলে গেছে”। রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতি-যিনি তাঁর দশকে জনজীবনের দশকে এর আগে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং এখনকার অবনমিত সংস্কার দলের সাথে যুক্ত ছিলেন-তিনি খুব বেশি প্রতিবাদ করতে পারেন।

লোকেরা 2 পার্টিতে নিচে রয়েছে

পৃষ্ঠতলে, কস্তুরীর ধারণার সমর্থন থাকবে। গ্যালাপ ২০০৩ সাল থেকে আমেরিকাতে তৃতীয় বড় রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন কিনা তা নিয়ে আমেরিকানদের ভোট দিচ্ছে এবং এটি গড়ে দেখা গেছে যে 56 শতাংশ এই ধারণাটি সমর্থন করেছেন। শীর্ষস্থানীয় হারটি ২০২৩ সালে রেকর্ড করা হয়েছিল, 63৩ শতাংশে, ২০১ 2017 এবং ২০২১ এর দীর্ঘ সময় ধরে, কারণ এই অনুভূতিটি অ-নির্বাচনের বছরগুলিতে আরও তীব্রভাবে বুদবুদ হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

পিউ রিসার্চ সেন্টার বছরের পর বছর ধরে একই রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে। 2023 জরিপেএটিতে দেখা গেছে যে 18 থেকে 49 বছর বয়সী প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতারা আশা করেন যে আরও বেশি দল বেছে নেওয়ার জন্য। পুরানো দলগুলির মধ্যে এই হারটি ডুবে গেছে, কেবলমাত্র প্রায় এক-পঞ্চমাংশ উত্তরদাতাদের 65৫ এবং আরও বেশি দলগুলি আকাঙ্ক্ষিত বলে ভেবে।

তবে সতর্কতা রয়েছে।

জরিপ উত্তরদাতাদের শতাংশ যারা স্বতন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত ডেমোক্র্যাটস বা রিপাবলিকান হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের তুলনায় তুলনীয় বা বৃহত্তর হয়েছে 1980 এর দশকের শেষ থেকে। তবে গ্রিন পার্টি এবং লিবার্টেরিয়ান পার্টির যথেষ্ট প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, অন্যদের মধ্যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বছরের প্রায় প্রতিটি মধ্যবর্তী সময়ে প্রতিটি রাজ্যে ব্যালটে মাত্র দুটি দল রয়েছে।

নির্বাচনের সময় যখন ধাক্কা আসে তখন ভোটাররা এমন একটি সিস্টেমে তাদের ভোট “অপচয়” সম্পর্কে উদ্বিগ্ন বলে মনে হয় যেখানে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এবং নেই হাউস জেলাগুলির বেশিরভাগ অংশই প্রতিযোগিতামূলক নয়।

এটি কেবল সম্প্রতি শক্তিশালী হয়েছে বলে মনে হয়েছে, যেহেতু আমেরিকানদের মধ্যে ৫.6 শতাংশ রাষ্ট্রপতি প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিয়েছেন যারা ২০১ 2016 সালে গণতান্ত্রিক বা রিপাবলিকান ছিলেন না, তবে গত দুটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দুই শতাংশেরও কম এটি করেছিলেন।

চাহিদা-পক্ষের প্রশ্ন

একটি নতুন দলের পক্ষে তার যুক্তি অনুসারে কস্তুরী “পোর্কি পিগ পার্টি” শব্দটি তৈরি করেছেন, ডেমোক্র্যাটস এবং রিপাবলিকানদের একইভাবে পালিয়ে যাওয়া ব্যয় এবং “শুয়োরের মাংস” – তাদের জেলা বা রাজ্যের জন্য পোষা প্রাণীর প্রকল্পগুলির প্রতি ভালবাসা।

তিনি বলেন, “যখন আমাদের দেশকে বর্জ্য ও দুর্নীতি দিয়ে দেউলিয়া করার কথা আসে তখন আমরা গণতন্ত্র নয়, একটি দলীয় ব্যবস্থায় বাস করি,” তিনি বলেছিলেন।

তবে কস্তুরীর ঘোষণার পর থেকে রাজনৈতিক বিজ্ঞানী এবং বিশ্লেষকরা এই অনুভূতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, এই কারণে যে দলগুলির মধ্যে বিরোধিতা এবং পার্থক্যগুলি অনেক বেশি বলে মনে হয়, উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮০ এর দশকে – যখন ডেমোক্র্যাটিক পার্টি তার মধ্যভাগে এখনও প্রাক্তন বিচ্ছিন্নতাবাদী ছিল, এবং রিপাবলিকান পার্টির সামাজিকভাবে “রকফেলার রিপাবলিকানরা” আজকের সংস্করণে অপ্রচলিত হবে।

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক ian তিহাসিক কেভিন ক্রুস, “যখন দুটি দল তাদের ধীরগতির পুনর্নির্মাণের চিরস্থায়ী প্রক্রিয়া চলাকালীন পথগুলি অতিক্রম করে বলে মনে হয়, তখন এটি একটি তৃতীয় পক্ষের জন্য একটি সুযোগ উপস্থাপন করে। তার সাবস্ট্যাকে লিখেছেন।

যদি কোনও মাঝারি পথ কাঙ্ক্ষিত থাকে, ক্রুস বলেছিলেন, চ্যালেঞ্জটি হ’ল “যে ‘মধ্যম’ কী উপস্থাপন করে সে সম্পর্কে প্রতিটি একক ভোটারের আলাদা ধারণা রয়েছে।”

এটি কয়েক দশকের ডেটা অধ্যয়নের ভিত্তিতে 2018 সালে কার্নেগি এন্ডোমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল শান্তির জন্য লেখার জন্য বিশ্লেষকদের একটি ত্রয়ীর দ্বারা ব্যাখ্যা করা একটি বিষয় ছিল। “অনেক আমেরিকান যারা একটি নতুন পার্টি চায় তারা অসন্তুষ্ট কেন্দ্রবাদী নয় বরং পরিবর্তে ভোটাররা বর্তমানে যা বিদ্যমান তার চেয়ে বেশি বাম, ডান বা জনগণের কিছু খুঁজছেন,” তারা লিখেছেন।

বাজেটের ইস্যুতে কস্তুরের স্থিরতা আপাতদৃষ্টিতে তাকে অতীতের চেয়ে রিপাবলিকানদের চেয়ে আলাদা করে তোলে না, যেমন জ্যাক কেম্প।

“এই মুহুর্তে, কস্তুরী রিপাবলিকান পার্টির ডান শাখায় ভোটারদের খুঁজে পাচ্ছেন না বা লিবার্টেরিয়ান পার্টিতে বাদ দিয়ে এমন কোনও কিছু দিচ্ছেন না,” নিউইয়র্ক ম্যাগাজিনের একজন প্রবীণ রাজনৈতিক বিশ্লেষক এড কিলগোর সোমবার লিখেছেন।

কস্তুরীও এমন কোনও পথ সরবরাহ করছেন বলে মনে হয় না যা রাষ্ট্রপতির চেয়ে বেশি জনপ্রিয় বা মাগা – তিনি ইতিমধ্যে রিপাবলিকান হাউস রেপ। থমাস ম্যাসিকে সমর্থন করার বিষয়ে কথা বলেছেন, যিনি মাঝে মাঝে ট্রাম্পের সমালোচনা করেছিলেন রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে অন্যতম।

এলন সমস্যা

এটি পরিষ্কার নয় যে ভোটাররা কে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছেন তা যত্নশীল কিনা তা পরিষ্কার নয়, তবে কেউ যদি এই প্রস্তাবটি পরীক্ষা করে তবে তা কস্তুরী হতে পারে।

সাম্প্রতিক ইউগোভ জরিপে কস্তুরের অনুরাগীতা প্রায় 20 শতাংশ পয়েন্ট ছিল – 55 শতাংশের একটি প্রতিকূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, 35 শতাংশের তুলনায় যাদের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল – এবং একটি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-নরসি সেন্টার ফর পাবলিক অ্যাফেয়ার্স রিসার্চ পোল মে মাসে দেখা গেছে যে ডিসেম্বরের পর থেকে মাস্কের অপ্রতিরোধ্যতা স্বতন্ত্রীদের মধ্যে প্রায় 20 শতাংশ পয়েন্টে লাফিয়ে উঠেছে।

কস্তুরী এবং ট্রাম্পের মধ্যে ঘর্ষণ যেমন বসন্তে খেলতে শুরু করেছিল, ইউগভ তখন উত্তরদাতাদের জিজ্ঞাসা করলেন তারা কাদের পাশে থাকবেন দু’জনের মধ্যে। ট্রাম্প স্বতন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের সাথে একটি দৃ ad ় প্রান্ত রেখেছিলেন এবং যারা বলেছিলেন যে তারা নন-মাগা রিপাবলিকান ছিলেন তাদের সাথেও এটি অত্যধিক প্রতিক্রিয়া ছিল।

দেখুন | ট্রাম্প-মুস্ক জোটের উত্থান-পতন: ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং এলন কস্তুরী একে অপরকে ধ্বংস করবে? কীভাবে গ্রহের সবচেয়ে শক্তিশালী দু’জন – ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং এলন কস্তুরী – বন্ধুদের কাছ থেকে শত্রুদের কাছে গিয়েছিলেন? অ্যান্ড্রু চ্যাং ব্যাখ্যা করেছেন যে কেন এটি তাদের পুনর্মিলন করার পক্ষে সবচেয়ে ভাল স্বার্থে হতে পারে। তাহলে, ট্রাম্প কি সত্যিই কানাডার পরে সমালোচনামূলক খনিজগুলির জন্য আসছেন?

Terry Haines of market analyst Pangaea Policy put it more bluntly, characterizing Musk as “radioactive.”

হেইনস, ইয়াহু ফিনান্সের সাথে কথোপকথনে বলেছিলেন যে কস্তুরী “বাম দিকের সবচেয়ে নিযুক্ত ব্যক্তি এবং ডানদিকে সর্বাধিক নিযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে তার ব্র্যান্ডটি জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এটি করা কঠিন, তবে এটি একটি অস্বাভাবিক লোক।”

ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক পলিসির অধ্যাপক পোপ “ম্যাক” ম্যাককর্কল সেই চ্যালেঞ্জকে স্বীকার করেছেন এনপিআর এর সাথে একটি সাক্ষাত্কার এবং বলেছিলেন যে যে কোনও কস্তুরী পার্টির কোনওভাবে “ওয়াশিংটনে একটি বার্তা প্রেরণ” নেভিগেট করতে হবে যখন তার প্রতিষ্ঠাতাকে ডি-জোর দেওয়ার সময়, যারা বর্তমানে অবিচ্ছিন্নভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন।

ম্যাককর্কল বলেছিলেন, “কয়েক শতাংশ পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে,” বিশেষত মিডটার্মগুলিতে, (যখন) মাগা বেসের কিছু কিছু ট্রাম্প ব্যালটে না থাকলে আগ্রহী হবে না। “

সিস্টেমিক ইস্যু

সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, কস্তুরী “বিতর্কিত আইনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ভোট” হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য “তার প্রচেষ্টায় মাত্র 2 বা 3 সিনেটের আসন এবং 8 থেকে 10 টি জেলা” লেজার-ফোকাসের সম্ভাবনা পোস্ট করেছে। অনুভূতির কিছু যুক্তি রয়েছে, যা বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সিনেটে টাইব্রেকিং ভোট।

যেমন গত বছর রয়টার্স দ্বারা বর্ণিতবিকেন্দ্রীভূত মার্কিন নির্বাচন ব্যবস্থায়, দুটি বড় দলই নতুন প্রবেশকারীদের সম্ভাবনাটিকে রাজ্য পর্যায়ে আরও কঠিন করে তুলেছে। আবাস এবং স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে 50 টি রাজ্যের প্রত্যেকটির জন্য ব্যালটে উঠার নির্দিষ্ট এবং বাইজেন্টাইন বাধা রয়েছে এবং এক সময় যোগ্যতা পরের বার কোনও দলের মর্যাদা দেয় না-তিনবারের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসাবে গ্রিন পার্টির জিল স্টেইন এবং অন্যরা খুঁজে পেয়েছে।

গ্রিন পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জিল স্টেইন শিকাগোতে একটি সমাবেশ চলাকালীন ২১ আগস্ট, ২০২৪ সালের ২১ শে আগস্ট ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কনভেনশনের বাইরে কথা বলেছেন। কয়েক দশক ধরে অস্তিত্বের দলটি এখনও ৫০ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যের ব্যালটে উঠার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। (অ্যালেক্স ব্র্যান্ডন/দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

ব্যালট অ্যাক্সেস নিউজের রাজনৈতিক বিশ্লেষক রিচার্ড উইঙ্গার একটি এনপিআর সাক্ষাত্কারে বলেছেন ২০০০ সালে লিবার্টেরিয়ান পার্টি হাউস জেলা ব্যালটের অর্ধেকেরও বেশি অংশ নিতে পেরেছিল, তৃতীয় পক্ষের কোনও তৃতীয় পক্ষই এই বাড়ির ৪৩৫ টি আসনের চতুর্থাংশেরও বেশি সময় ধরে এটি করতে পারেনি।

এমনকি একটি পোস্ট অনুসারে কস্তুরের আমেরিকা পার্টির নামটি একটি অ-স্টার্টার হতে পারে নির্বাচন আইন ব্লগেযেহেতু নিউইয়র্ক রাজ্য নামে “আমেরিকান” দিয়ে দলগুলিকে নিষিদ্ধ করেছে, ক্যালিফোর্নিয়ায়, নামটি ইতিমধ্যে নিবন্ধিত আমেরিকান ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির সাথে খুব মিল হতে পারে।

রাজনৈতিক বিজ্ঞানী লি ড্রুটম্যান, যিনি দীর্ঘকাল ধরে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার “ডুম লুপ” ভাঙার উপায়গুলির জন্য চাপ দিয়েছেন, এই সপ্তাহে শোক প্রকাশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয় পক্ষগুলি “বেশিরভাগ ক্র্যাঙ্ক এবং অদ্ভুতদের জন্য রিফিউজ করে”।

এটি দেখতে বাকি আছে যদি কস্তুরী – কে সম্প্রতি মে মাসের শেষের দিকে রাজনীতিতে কম ব্যয় করার কথা বলছিলেন উইসকনসিন নির্বাচনে তাঁর লক্ষ লক্ষ লোক কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন না করার পরে – সেই চরিত্রায়নের above র্ধ্বে উঠে আসবে।