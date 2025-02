এলন কস্তুরী এখন এফএএ -তে স্পেসএক্স নিয়ন্ত্রকদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে – প্রোপাবলিকা

প্রোপাবলিকা একটি অলাভজনক নিউজরুম যা ক্ষমতার অপব্যবহারের তদন্ত করে। তারা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের বৃহত্তম গল্পগুলি পেতে সাইন আপ করুন।

জানুয়ারিতে যখন স্পেসএক্সের স্টারশিপ বিস্ফোরিত হয়েছিল, ক্যারিবীয়দের উপরে ধ্বংসাবশেষ বৃষ্টিপাত করে, ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সাময়িকভাবে রকেট প্রোগ্রামটিকে ভিত্তি করে এবং তদন্তের নির্দেশ দেয়। এই পদক্ষেপটি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক মহাকাশ সংস্থার বিরুদ্ধে এজেন্সি কর্তৃক গৃহীত একাধিক পদক্ষেপের সর্বশেষতম ছিল।

পূর্ববর্তী দুটি লঞ্চ সম্পর্কিত লঙ্ঘনের অভিযোগে $ 633,000 জরিমানা প্রস্তাব করার পরে এজেন্সিটির প্রধান পরামর্শদাতা সেপ্টেম্বরে বলেছিলেন, “সুরক্ষা আমরা এফএএতে যা কিছু করি তা চালিত করে।” “সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা মেনে চলতে কোনও সংস্থার ব্যর্থতার ফলে পরিণতি ঘটবে।”

স্পেসএক্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এলন মাস্কের প্রতিক্রিয়া ছিল দ্রুত এবং কস্টিক। তিনি এজেন্সিটিকে “আইনজুড়ে” জড়িত থাকার অভিযোগ করেছিলেন এবং “নিয়ন্ত্রক ওভাররিচ” এর জন্য এটি মামলা করার হুমকি দিয়েছিলেন। “মৌলিক সমস্যাটি হ’ল এফএএ -তে উগ্র সংস্কার না হলে মানবতা চিরকাল পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ থাকবে!” কস্তুরী এক্স লিখেছেন।

আজ, এই পরিবর্তনটি সরবরাহ করার জন্য কস্তুরী একটি অনন্য অবস্থানে রয়েছে। রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিকটতম পরামর্শদাতা এবং সদ্য নির্মিত সরকারী দক্ষতার বিভাগের প্রধান হিসাবে, তিনি ব্যয় এবং স্ল্যাশ নিয়ন্ত্রণকে হ্রাস করার প্রশাসনের প্রচেষ্টার সভাপতিত্ব করছেন।

যদিও এফএএর জন্য তার প্যানেলটি কী পরিবর্তন করেছে তা স্পষ্ট নয়, বর্তমান এবং প্রাক্তন কর্মচারীরা তার রকেট সংস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণকারী এজেন্সিটির স্বল্প-পরিচিত অংশের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য কস্তুরীর পক্ষে ব্র্যাক করছেন: এএসটি নামে পরিচিত বাণিজ্যিক মহাকাশ পরিবহনের অফিস। “লোকেরা নার্ভাস,” একজন প্রাক্তন কর্মচারী বলেছিলেন যে কস্তুরী সম্পর্কে কথা বলে নাম দিয়ে উদ্ধৃত করতে চান না।

টেক টাইটান এবং তার সংস্থা অফিসের সমালোচনা করেছে, যা বাণিজ্যিক রকেট লঞ্চগুলি লাইসেন্স দেওয়ার জন্য এবং তাদের চারপাশে জনসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য দায়ী। সেপ্টেম্বরে জরিমানার পরে, স্পেসএক্স কংগ্রেসকে বিস্ফোরণে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল এএসটিটিকে বাড়ানো মহাকাশ শিল্পের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে খুব ধীর হওয়ার জন্য। একই মাসে, কস্তুরী এফএএর চিফ মাইক হুইটেকারকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি সম্মেলনে উপস্থিতদের বলেছিলেন, “কাগজটি একটি ডেস্ক থেকে অন্য ডেস্কে যেতে পারে তার চেয়ে দ্রুত একটি দৈত্য রকেট তৈরি করা দ্রুত তৈরি করা উচিত নয়।”

এফএএ নেতৃত্ব তাঁর শুনেছেন বলে মনে হয়। ট্রাম্পের উদ্বোধনের দিন, হুইটেকার পদত্যাগ করেছিলেন – তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পুরো চার বছর আগে। এবং বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন যে এই বছর চাপটি প্রায় নিশ্চিত যে কস্তুরী স্টারশিপের জন্য আক্রমণাত্মক লঞ্চের সময়সূচী অনুসরণ করে, এখন পর্যন্ত নির্মিত সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট।

হুইটেকার মন্তব্যের জন্য অনুরোধগুলিতে সাড়া দেয়নি।

এএসটি -র সমস্যার অংশ, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ব্যান্ডউইথ।

অফিসটি গত ছয় বছরে লঞ্চগুলিতে ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, 2019 সালে 26 থেকে 26 থেকে 157 গত বছর – স্পেসএক্সের সাথে প্যাকটি নেতৃত্ব দেয়। একই সময়ে, এএসটি -র কর্মী এবং বাজেট গতি রাখে না। এজেন্সিটিতে প্রায় 160 জন লোক রয়েছে বেসরকারী রকেট সংস্থাগুলির নিয়মিত বিমানের তদারকি করার জন্য – কখনও কখনও দিনে একের বেশি – কক্ষপথে উপগ্রহ নিয়ে আসে, নভোচারীদের যাত্রা করে, জাতীয় সুরক্ষা নজরদারি প্রচেষ্টায় সহায়তা করে এবং পর্যটকদের স্থানের প্রান্তে নিয়ে যায়।

২০০৮ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত অফিসে নেতৃত্বদানকারী জর্জ নিল্ড বলেছিলেন, “ট্র্যাফিক লঞ্চ ট্র্যাফিক” তাত্পর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। “

প্রতিটি লঞ্চের জন্য, এএসটি -র কর্মীরা এই ঝুঁকিটি গণনা করেন যে জনসাধারণের “অবিচ্ছিন্ন” সদস্য বা তাদের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তারা এও বিবেচনা করে যে লঞ্চটি পরিবেশগত ক্ষতির কারণ হবে বা বাণিজ্যিক বিমানের মতো অন্যান্য আকাশসীমা ক্রিয়াকলাপগুলিতে হস্তক্ষেপ করবে, পাশাপাশি কোনও রকেটের পে -লোড যথাযথ অনুমোদন পেয়েছে তা নিশ্চিত করে। অফিস লাইসেন্সগুলি স্পেস যানবাহনগুলিও পুনরায় প্রবেশ করে, যদিও এখনও তাদের মধ্যে অনেক কম রয়েছে।

প্রক্রিয়াটি, গড়ে পাঁচ মাস সময় নেয়। নিল্ড বলেছিলেন, “জনসাধারণকে রক্ষার জন্য কাজটি করতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় লাগে এবং আপনি এটি সঠিকভাবে করতে চান না,” নিল্ড বলেছিলেন। The consequences of shrinking the office or eliminating it altogether could be devastating, he said. “যদি কোনও রকেট অবশ্যই চলে যায়, এবং কেউ এটিকে ডাবল-চেক না করে এবং তাই আপনার একটি বড় বিপর্যয়কর ঘটনা ঘটে থাকে, এর ফলে একটি বিশাল প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে চলেছে।”

তবে কস্তুরী এএসটি -কে “সুরক্ষাকে প্রভাবিত করে না এমন বাজে কথা” প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য এএসটি -র সমালোচনা করেছে। তিনি আরও জোর দিয়েছিলেন যে তাঁর সংস্থা দ্রুত চলে যায় এবং শিখতে এবং উন্নতি করতে অবশ্যই ব্যর্থতা থাকতে হবে। স্পেসএক্সের মধ্যে, এই পদ্ধতির “দ্রুত পুনরাবৃত্তি বিকাশ” হিসাবে পরিচিত। এবং এটি ঝুঁকি ছাড়াই নয়। গত মাসে, যখন লিফটফের কিছুক্ষণ পরে স্টারশিপ উড়ে যায়, তখন কয়েক ডজন বিমান হুড়োহুড়ি এড়াতে ঝাঁকুনি দেয়। তুর্কি এবং কাইকোসের ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দারা সৈকত এবং রাস্তায় নৈপুণ্যের টুকরো সন্ধান করার কথা জানিয়েছেন এবং এফএএ জানিয়েছে যে একটি গাড়ি সামান্য ক্ষতি সহ্য করেছে।

যোগাযোগ পেতে আপনি কি এফএএ বা বাণিজ্যিক মহাকাশ পরিবহনের অফিসের জন্য কাজ করেছেন, এএসটি হিসাবে পরিচিত? হিদার ভোগেল আপনার কাছ থেকে শুনতে চায়।

স্পেসএক্স বলেছে এটি “এফএএর সাথে সমন্বয় করে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত পরিচালনা করার এবং ভবিষ্যতের স্টারশিপ ফ্লাইট টেস্টগুলিতে উন্নতি করার জন্য সংশোধনমূলক পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নের জন্য একটি সম্পূর্ণ তদন্ত পরিচালনার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য তথ্যটি পর্যালোচনা করছিল।”

কস্তুরী, তবে বিস্ফোরণকে ডাউনপ্লেসকে “হিসাবে নামিয়ে দিয়েছে”সবেমাত্র রাস্তায় একটি ধাক্কা।“তদুপরি, তিনি সুরক্ষার উদ্বেগগুলি বন্ধ করে দিয়েছেন বলে মনে হয়েছিল, ক্যাপশনের সাথে জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন,” সাফল্য অনিশ্চিত, তবে বিনোদন গ্যারান্টিযুক্ত! ” তিনি আরও বলেছিলেন কিছুই প্রস্তাবিত দুর্ঘটনাটি এই মাসে পরবর্তী স্টারশিপ চালু করার পরিকল্পনাকে চাপ দেবে – যদিও এফএএ তদন্ত এখনও মুলতুবি ছিল।

টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক মরিবা জাহ বলেছিলেন যে কস্তুরীর প্রতিক্রিয়া “বেপরোয়া … সর্বনিম্ন” ছিল, এই কারণে যে পতিত রকেট ধ্বংসাবশেষ দেখে লোকেরা শঙ্কিত হয়েছিল, যা আকাশ জুড়ে আগুন এবং ধূমপান করেছিল এবং অবতরণ করার আগে ধূমপান করেছিল এবং ধূমপান করেছিল দ্বীপপুঞ্জের চারপাশে।

“তিনি এখন যে বিষয়গুলি করার অনুমতি পাওয়ার চেষ্টা করছেন সেগুলির বিষয়ে তিনি এখন সরকারী তদারকি প্রদান করতে পারেন যা আমি আমার কেরিয়ারে দেখেছি এমন আগ্রহের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দ্বন্দ্ব এবং এটি আমার কাছে অনির্বচনীয়,” জাহ বলেছেন, যিনি পরিবেশন করেছেন। এএসটি -র জন্য একটি ফেডারেল উপদেষ্টা কমিটিতে

হোয়াইট হাউস এএসটি -র জন্য ডোগের পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রোপাবলিকার প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। কর্মকর্তারা ট্রাম্পের মন্তব্যে উল্লেখ করেছেন, যিনি গত সপ্তাহে বলেছিলেন যে যদি তার একটি ব্যবসা এবং তাঁর সরকারী কাজের মধ্যে কস্তুরীর পক্ষে বিরোধ দেখা দেয়, “আমরা তাকে এর কাছাকাছি যেতে দেব না।” ট্রাম্পের প্রেস সেক্রেটারি করোলিন লেভিট আরও বলেছিলেন যে প্রয়োজনে কস্তুরী “সেই চুক্তিগুলি থেকে নিজেকে ক্ষমা করবেন”।

কস্তুরী এবং স্পেসএক্স প্রশ্নের জবাব দেয়নি।

জাহ বলেছিলেন যে কস্তুরী এবং অন্যরা কম নিয়ন্ত্রণের পক্ষে পরামর্শ দিচ্ছেন যা তিনি একটি “লঞ্চ, বেবি, লঞ্চ মানসিকতা” বলেছিলেন যা এফএএ অফিসকে ভুল দিকে ঠেলে দিতে পারে।

শিল্প প্রতিনিধিরা এবং কংগ্রেসের সদস্যরা এফএএকে প্রয়োজনীয়তার চেয়ে বেশি ঝুঁকির বিরোধিতা বলে অভিযুক্ত করেছেন, নতুনত্বকে দমন করছেন।

“চীনের মতো দেশগুলি মহাকাশে আমাদের সাফল্যগুলি লাফিয়ে উঠতে চাইছে, এটি আরও বেশি জরুরী যে আমরা আমাদের প্রক্রিয়াগুলি সহজতর করে, সময়োপযোগী অনুমোদন জারি করি, নিয়ন্ত্রক বোঝা হ্রাস করি এবং উদ্ভাবনী স্থান ধারণাকে অগ্রসর করি,” টেক্সাস এবং দ্য রেপ। হাউস সায়েন্স, স্পেস অ্যান্ড টেকনোলজি কমিটির আগত চেয়ারম্যান, সেপ্টেম্বরে একটি শুনানিতে। তিনি বলেছিলেন যে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন যে এফএএর বিধিবিধানের ফলে চাঁদে নভোচারীদের ফিরিয়ে দেওয়ার মিশনের ফলে “অযথা বিলম্বিত” হতে পারে।

বাবিন এএসটি সম্পর্কে একটি সাক্ষাত্কারের জন্য অনুরোধের জবাব দেয়নি।

ট্রাম্পের নতুন পরিবহন সচিব শান ডাফি ইতিমধ্যে ইঙ্গিত করেছেন যে তাঁর বিভাগ আরও ব্যবসায়-বান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে।

গত মাসে তার নিশ্চিতকরণ শুনানির সময়, যখন টেক্সাসের সেন টেড ক্রুজ স্পেসএক্সের বিরুদ্ধে এফএএর প্রয়োগের পদক্ষেপের সমালোচনা করেছিলেন এবং ডাফিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি “এই জরিমানাগুলি পর্যালোচনা করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আরও বিস্তৃতভাবে আমলাতান্ত্রিক ওভাররিচ এবং লঞ্চের অনুমোদনের জন্য কমিয়ে আনার জন্য আরও বিস্তৃতভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করবেন,” ডাফি বলেছিলেন যে তিনি বলেছিলেন। । “আমি একটি পর্যালোচনা করার এবং আপনার সাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং স্পেস লঞ্চগুলি অনুসরণ করে এবং লঞ্চগুলির বিষয়ে এফএএতে কী ঘটছে তা অনুসরণ করে।”

ডোগের দিকে তাকিয়ে “আমাদের বিমান ব্যবস্থা আপগ্রেড করতে সহায়তা করতে” – এমন একটি পদক্ষেপ যা গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনের সেন মারিয়া ক্যান্টওয়েলের কাছ থেকে দ্রুত তিরস্কার করেছিল। তিনি এফএএ -তে কস্তুরের জড়িত থাকার বিষয়টি স্বার্থের দ্বন্দ্বকে বলেছিলেন।

পরিবহন অধিদফতর কোনও সাক্ষাত্কারের জন্য ডাফিকে উপলব্ধ করে না, এবং এফএএ মন্তব্য করার জন্য একাধিক অনুরোধ সত্ত্বেও প্রোপাবলিকার দ্বারা সরবরাহিত লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।

বিজ্ঞান কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়ার রেপ।

তবুও, তিনি বলেছিলেন, ক্রু এবং লঞ্চপ্যাডগুলির প্রতিবেশীদের পাশাপাশি শব্দ ও দূষণের সুরক্ষা পরিচালনা করা দরকার। তিনি বলেন, “এখানে ট্র্যাফিক পুলিশ হওয়া দরকার,” বিশেষত স্পেস ডেব্রিসের মতো বর্ধিত প্রবর্তন এবং বিষয়গুলি দেওয়া হয়েছে। “এটি কেবল ওয়াইল্ড ওয়েস্ট হতে পারে না, তাই না?”

এএসটি -তে বছরে বরাদ্দকৃত million 42 মিলিয়ন এফএএর বাজেটের 1% এরও কম।

অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট জোনাথন ম্যাকডোয়েল, যিনি স্মিথসোনিয়ান অ্যাস্ট্রোফিজিকাল অবজারভেটরিতে মহাকাশ প্রবর্তন ট্র্যাক করেন, বলেছেন যে শিল্পটি বাড়ার সাথে সাথে সংস্থাগুলিকে জবাবদিহি করার জন্য অফিসের সংস্থান এবং কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন এবং আরও প্রভাব ফেলেছে। তিনি বলেছিলেন, “সরকারকে একটি ভূমিকা পালন করতে হবে, এবং তাদের এটিকে বাছাই করতে হবে।”

গত বছর, একটি সরকারী উপদেষ্টা কমিটি এএসটি এফএএ থেকে সরে যাওয়ার এবং পরিবহন বিভাগের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র এজেন্সি হওয়ার পরামর্শ দেয়।

সমর্থকরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই পদক্ষেপটি আরও মনোযোগ এবং সম্ভাব্য সংস্থানগুলি পেতে সহায়তা করবে। শিল্প সমর্থকরা আরও বলেছেন যে কোনও ব্যর্থতা না দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার এফএএর সংস্কৃতি – বাণিজ্যিক বিমান সংস্থা শিল্পের তদারকির একটি বেডরক – এএসটি কী করে তার জন্য সাংস্কৃতিকভাবে একটি খারাপ ফিট, যা মহাকাশ শিল্পটি কতটা তরুণ তা প্রদত্ত।

উপদেষ্টা কমিটিতে বসেছিলেন এমন শিল্প পরামর্শদাতা ক্যারিন শেনওয়ার্ক বলেছেন, এএসটি -র প্রতিটি মিশন প্রচলিত অর্থে সফল হওয়ার দরকার নেই। “তারা পারে না,” তিনি বলেছিলেন। রকেট চালু করা এখনও এত নতুন, অফিসের লক্ষ্য হ’ল ব্যর্থতা কাউকে ক্ষতি না করে তা নিশ্চিত করা – এগুলি পুরোপুরি প্রতিরোধ না করা, তিনি বলেছিলেন।

যেহেতু লঞ্চগুলি আরও সাধারণ হয়ে উঠেছে, তেমনি স্টারশিপ বিস্ফোরণের মতো সমস্যাও রয়েছে। সরকারী জবাবদিহিতা অফিসের একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে ২০২৩ সালের পর্যালোচনার তিন বছরে বাণিজ্যিক স্থান চালু করে প্রায় দুই ডজন দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিল, “বিপর্যয়কর বিস্ফোরণ এবং অন্যান্য ব্যর্থতার” জন্য শিল্পের মেয়াদ।

যদিও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই ঘটনার কোনওটির ফলে প্রাণহানির ঘটনা, গুরুতর আহত বা জনসাধারণের জন্য উল্লেখযোগ্য সম্পত্তির ক্ষতি হয় নি, সেখানে অন্যান্য প্রভাব রয়েছে। Starship’s first launch in April 2023, for example, blew a ধুলার মেঘ এবং গ্রিম যা টেক্সাস জুড়ে মাইল প্রসারিত। কংক্রিট এবং শ্রাপেল এর মতো ধ্বংসাবশেষ বৃষ্টি হয়েছে সংস্থার বোকা চিকা লঞ্চপ্যাডের কাছে। জাহান বলেছেন, বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, কিন্তু “সেই সম্প্রদায়ের নাগরিকরা অনুভব করছেন না যে তাদের শোনা হচ্ছে।” নিউইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদনে ডিমের কুসুম একটি পাখির নীড়ের কাছে মাটিতে দাগ পড়েছে।

কস্তুরী এক্স লিখেছেন: “এই জঘন্য অপরাধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য, আমি এক সপ্তাহের জন্য অমলেট থাকা থেকে বিরত থাকব।”

এই মাসে পরবর্তী স্টারশিপ চালু করার জন্য স্পেসএক্সের পরিকল্পনাগুলি ত্বরান্বিত তফসিলের অংশ যা সংস্থাটি অনুমোদনের জন্য এএসটি চাপ দিচ্ছে। সংস্থাটি ২০২৪ সালে চারটি যানবাহন চালু করেছিল এবং কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে এই বছর এটি 25 টি চালু করতে চায়।