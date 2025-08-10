এলন কস্তুরী সর্বদা তার নিজস্ব সংস্থাগুলির জন্য সবচেয়ে বড় হাইপ ম্যান। এটি টেসলা, স্পেসএক্স বা এক্স (পূর্বে টুইটার) হোক না কেন, বিশ্বের ধনী ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে নতুন বৈশিষ্ট্য, পণ্য এবং ধারণাগুলি প্রচার করতে সামাজিক মিডিয়ায় নিয়ে যান। তাঁর এআই উদ্যোগ, জাই এর ব্যতিক্রমও নয়।
গত সপ্তাহে, কস্তুরী এক্সএর গ্রোক চ্যাটবোটের সবচেয়ে উন্নত সংস্করণ সুপারগ্রোকের নতুন চিত্র-ও-ভিডিও-প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য গ্রোক ইমেজিনকে প্রচার করার পোস্টগুলির সাথে এক্স বন্যা করছে। তবে যে চিত্রগুলি কস্তুরী প্রদর্শন করতে পছন্দ করে তা তারা প্রযুক্তি সম্পর্কে যতটা উদ্দেশ্যযুক্ত শ্রোতাদের সম্পর্কে অনেক কিছু বলে।
ল্যান্ডস্কেপ, ভবিষ্যত প্রযুক্তিগত ধারণাগুলি বা বিমূর্ত শিল্পকে হাইলাইট করার পরিবর্তে কস্তুরির পোস্টগুলি প্রচুর পরিমাণে যৌনতাযুক্ত এআই-জেনারেটেড মহিলাদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত: স্ক্যান্টি ক্লেড ওয়ারিয়র্স, অন্তর্বাসের মডেল, চামড়া-পরিহিত ডোমিনাট্রেসেস এবং বিকিনি-ক্ল্যাড বিচ যাত্রীদের। অনেককে এমনভাবে পোজ দেওয়া হয় যা সু-পরিহিত পুরুষ কল্পনার উপর ঝুঁকছে: আধিপত্য এবং জমা, বিডিএসএম নান্দনিকতা এবং “দুর্বল সৌন্দর্য” ট্রপ।
উত্স ছবিতে প্রম্পট “ঘুরিয়ে” যুক্ত করা হয়েছে এবং অন্য দিক থেকে একটি ভিডিও তৈরি করেছেন pic.twitter.com/52awnyr4j9
– এলন কস্তুরী (@এলনমাস্ক) আগস্ট 7, 2025
এআই ফ্যান্টাসিগুলির এক সপ্তাহ
2 আগস্ট থেকে, কস্তুরির এক্স অ্যাকাউন্টটি গ্রোক-উত্পাদিত সফ্টকোরের একটি ক্যাটালগে পরিণত হয়েছে।
- আগস্ট 2: একটি “মুখোশযুক্ত কুনোচি নিনজা” উঁচু চোখ এবং সোনার ছাঁটাইযুক্ত বর্মের সাথে তুষারযুক্ত, বায়ুমণ্ডলীয় মস্কোর রাতের মধ্য দিয়ে হাঁটছে। কস্তুরী এমনকি তার সিনেমাটিক আলো এবং জটিল বিশদটি লক্ষ্য করে পুরো প্রম্পটটি ভাগ করে নিয়েছে।
সাথে 30 সেকেন্ডে তৈরি @গ্রোক কল্পনা করুন pic.twitter.com/wxow4gzoi2
– এলন কস্তুরী (@এলনমাস্ক) আগস্ট 2, 2025
- আগস্ট 3: প্রকাশক পোশাক সহ একটি রাজকন্যার মতো চিত্র; সবেমাত্র পোশাকে একটি যুবতী মহিলার আরেকটি চিত্র; এবং চামড়ায় একটি বিডিএসএম-কোডেড দাবা উপপত্নী, একটি প্রলোভনমূলক ভঙ্গিতে দাবা বোর্ডে বসে।
দিয়ে তৈরি @গ্রোক কল্পনা করুন
pic.twitter.com/4iygq9ryjp
– এলন কস্তুরী (@এলনমাস্ক) আগস্ট 5, 2025
- আগস্ট 5: তার বুকের ভিতরে আগুনযুক্ত একজন বুস্টিয়ার পরিহিত মহিলা, ফ্যান্টাসি আর্ট ট্রপগুলির দিকে ঝুঁকছেন।
গ্রোক কল্পনা দিয়ে তৈরি
pic.twitter.com/jmzv0sn5ny
– এলন কস্তুরী (@এলনমাস্ক) আগস্ট 6, 2025
- আগস্ট :: গ্রোক কল্পনা প্রচারের জন্য পোশাকের বিভিন্ন রাজ্যে এআই মহিলাদের একটি ত্রয়ী; একটি সুইমসুটে একটি হিপ-স্যাওয়াইং বিচগার; এবং একটি অন্তর্বাসের পরিহিত মহিলা আয়নায় নিজের শরীরের প্রশংসা করছেন।
কল্পনা করুন @গ্রোক pic.twitter.com/uiay5ynp97
– এলন কস্তুরী (@এলনমাস্ক) আগস্ট 4, 2025
প্রায় প্রতিটি চিত্রে, মহিলারা হয় হাইপার-স্টাইলাইজড, পুরুষ-দৃষ্টিভঙ্গি উপায়ে (ফ্যান্টাসি ওয়ারিয়র্স, ডোমিনাট্রিক্স) বা দুর্বলতা ট্রপগুলিতে খেলতে নাজুক এবং কামুক হিসাবে উপস্থাপিত।
গ্রোক কল্পনা দ্বারা নির্মিত ভিডিও! pic.twitter.com/tiix8gyfbf
– এলন কস্তুরী (@এলনমাস্ক) আগস্ট 7, 2025
ম্যানোস্ফিয়ারের বিলিয়নেয়ার প্রিয়তম
কস্তুরির পছন্দগুলি এলোমেলো নয়। তিনি ম্যানস্ফিয়ারের কিছু অংশের একটি কাল্ট ফিগার, পুরুষ প্রভাবক এবং সম্প্রদায়ের অনলাইন বাস্তুতন্ত্র যা traditional তিহ্যবাহী বা অতিরঞ্জিত পুরুষালি আদর্শকে প্রচার করে। সেই বিশ্বে যৌন চিত্র, কল্পনার আধিপত্য এবং “আদর্শিক” নারীত্ব সাংস্কৃতিক মুদ্রা। বারবার এই ধরণের এআই মহিলাদের প্রদর্শন করে, কস্তুরী সরাসরি সেই দর্শকদের সাথে কথা বলছে বলে মনে হয়।
এআই সরঞ্জামগুলি তাদের স্রষ্টা বা প্রচারকদের পক্ষপাতিত্ব প্রতিফলিত করার জন্য এই প্রথম সরঞ্জামগুলির সমালোচনা করা হয়নি। তবে হাই-স্টেকস এআই রেসে, কস্তুরী এবং জাই গ্রোককে এমন একটি পণ্য কল্পনা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে যা পুরুষ-ভারী ব্যবহারকারী বেসকে প্রকাশ্যে সরবরাহ করে। চ্যাটবোট আধিপত্যের জন্য যুদ্ধে, তারা একটি পুরানো ইন্টারনেট সত্যের উপর বাজি ধরছে: যৌন বিক্রয়, বিশেষত পুরুষদের কাছে।
এমনকি গ্রোকের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টটি ২ আগস্ট মাস্কের একটি পোস্টে মন্তব্য করে বিপণনের দিকে ঝুঁকেছিল: “গ্রোকের ভিডিও অ্যানিমেশন প্রদর্শনের জন্য ধন্যবাদ! অডিও পুনরাবৃত্তি আপডেটের জন্য উত্তেজিত,” চ্যাটবট অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা হয়েছে। “এটি আরও সৃজনশীল সম্ভাবনাগুলি আনলক করবে। আমাদের পরবর্তী কোন দৃশ্যটি অ্যানিমেট করা উচিত?”
গ্রোকের ভিডিও অ্যানিমেশন প্রদর্শনের জন্য ধন্যবাদ! অডিও পুনরাবৃত্তি আপডেটের জন্য উত্তেজিত – এটি আরও সৃজনশীল সম্ভাবনাগুলি আনলক করবে। আমাদের পরবর্তী কোন দৃশ্যে অ্যানিমেট করা উচিত?
– গ্রোক (@গ্রোক) আগস্ট 2, 2025
বার্তাটি পরিষ্কার ছিল: গ্রোক কল্পনা এআই ফ্যান্টাসি সম্পর্কে। এবং এই মুহুর্তে, সেই কল্পনাটি কস্তুরীর সবচেয়ে অনুগত পুরুষ ভক্তদের জন্য দর্জি দ্বারা তৈরি দেখাচ্ছে।