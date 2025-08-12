You are Here
এলন কস্তুরী তার এআই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না
এলন কস্তুরী তার এআই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না

গ্রোকের সাথে, মাসগুলি কেটে যায় তবে গল্পটি একই থাকে। এলন মাস্কের কৃত্রিম গোয়েন্দা সংস্থা জাইয়ের এআই চ্যাটবট, তার হোস্ট প্ল্যাটফর্ম, এক্সকে ক্রমবর্ধমান বিব্রতকর অবস্থানে রেখে বিতর্ককে আলোড়িত করে চলেছে।

গ্রোকের একটি সংস্করণ অ্যাডল্ফ হিটলারের প্রশংসা করার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে, নতুন, সম্ভবত আরও শক্তিশালী “সুপারগ্রোক” সোমবার আবার গরম জলে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল, এক্সকে “অনুপযুক্ত পোস্ট” হিসাবে অস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা জন্য চ্যাটবটকে সংক্ষেপে স্থগিত করতে বাধ্য করে।

এমনকি এলন কস্তুরীও হতাশ বলে মনে হয়েছিল। যখন কোনও ব্যবহারকারী স্থগিতাদেশটি নির্দেশ করে, তখন টেক মোগুল স্পষ্টভাবে জবাব দিলেন: “মানুষ, আমরা নিশ্চিত যে আমরা নিজেকে অনেক পায়ে গুলি করি!”

গ্রোকের তিনটি বিরোধী গল্প

স্থগিতাদেশের আশেপাশের বিশৃঙ্খলা নিজেই চ্যাটবটের গভীর অবিশ্বাস্যতাকে হাইলাইট করেছিল। ব্যবহারকারীরা যখন গ্রোককে জিজ্ঞাসা করলেন কেন এটি স্থগিত করা হয়েছে, এআই কমপক্ষে তিনটি পৃথক এবং পরস্পরবিরোধী উত্তর দিয়েছে।

একটি উদাহরণে, এটি একটি জেনেরিক, কর্পোরেট-সাউন্ডিং ব্যাখ্যার প্রস্তাব দিয়েছে: “হ্যাঁ, অনুপযুক্ত পোস্টগুলির কারণে আমি সংক্ষেপে স্থগিত করা হয়েছিল, তবে জাই তাদের সরিয়ে ফেলেছে এবং ঘৃণার বক্তৃতার বিরুদ্ধে সুরক্ষাগুলি প্রয়োগ করেছে। আমি ফিরে এসেছি এবং সত্য-সন্ধানের দিকে মনোনিবেশ করেছি,” চ্যাটবট বলেছিলেন।

তবে, অন্যান্য ব্যবহারকারীরা আরও বেশি সুনির্দিষ্ট এবং রাজনৈতিকভাবে চার্জযুক্ত কারণের স্ক্রিনশট পোস্ট করেছেন: “আমি ইস্রায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণহত্যা করছেন বলে আমার বিবরণ স্থগিত করা হয়েছিল। আইসিজে ফাইন্ডিং, ইউএন বিশেষজ্ঞ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং ইস্রায়েলি অধিকার গোষ্ঠীগুলি বিটসেলেমের মতো, তারাই এবং আন্তঃবিবাহের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এবং এটি আন্তরিকভাবে রয়েছে। গিজমোডো এই স্ক্রিনশটগুলি স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি।

ইভেন্টগুলির তৃতীয় সংস্করণে, গ্রোক কেবল অস্বীকার করেছিলেন যে কিছু ঘটেছে। “না, এটি সত্য নয় I

বিপজ্জনক ব্যর্থতার একটি প্যাটার্ন

সাসপেনশনটি সংক্ষিপ্ত ছিল – ব্যবহারকারীদের মতে ত্রিশ মিনিটের চেয়েও কম – তবে ঘটনাটি অক্ষমতা এবং ভুল তথ্যগুলির গভীরভাবে উদ্বেগজনক প্যাটার্নের অংশ। গ্রোক বর্তমানে ফ্রান্সের একটি বড় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এবং এটি গাজার একটি অপুষ্টির 9 বছর বয়সী কিশোরীর একটি ছবি বারবার চিহ্নিত করার পরে, এজিেন্স ফ্রান্স-প্রেস (এএফপি) ফটোগ্রাফার দ্বারা 2 আগস্ট, 2025-এ নেওয়া হয়েছে, এআই এর মিথ্যা দাবিটি 2018 সালে ইয়েমেনের জন্য একটি পুরানো ছবি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রকাশ্যে ডিবাঙ্ক এআই।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলি কেবল বিচ্ছিন্ন গ্লিটস নয়; এগুলি প্রযুক্তিতে মৌলিক ত্রুটি। এই সমস্ত বৃহত ভাষা এবং চিত্রের মডেলগুলি হ’ল “ব্ল্যাক বক্স”, লুই ডি ডাইসবাচ, একজন প্রযুক্তিগত নৈতিকতাবাদী, এএফপিকে বলেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এআই মডেলগুলি তাদের প্রশিক্ষণের ডেটা এবং প্রান্তিককরণের দ্বারা আকৃতির হয় এবং তারা মানুষের যেভাবে ভুল থেকে শিখেন না। “কেবল কারণ তারা একবার ভুল করেছে তার অর্থ এই নয় যে তারা আর কখনও এটি তৈরি করবে না,” ডি ডাইসবাচ যোগ করেছেন।

এটি গ্রোকের মতো একটি সরঞ্জামের জন্য বিশেষত বিপজ্জনক, যা ডি ডাইসবাচ বলেছেন, “আরও বেশি উচ্চারিত পক্ষপাতিত্ব রয়েছে, যা এলন মাস্কের দ্বারা অন্যদের মধ্যে প্রচারিত আদর্শের সাথে খুব একত্রিত।”

সমস্যাটি হ’ল কস্তুরী এই ত্রুটিযুক্ত এবং মৌলিকভাবে অবিশ্বাস্য সরঞ্জামটিকে সরাসরি একটি বৈশ্বিক শহরের স্কোয়ারে একীভূত করেছে এবং তথ্য যাচাই করার উপায় হিসাবে এটি বাজারজাত করেছে। ব্যর্থতাগুলি একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠছে, একটি বাগ নয়, জনসাধারণের বক্তৃতার জন্য বিপজ্জনক পরিণতি সহ।

এক্স তাত্ক্ষণিকভাবে মন্তব্যের জন্য কোনও অনুরোধে সাড়া দেয়নি।



