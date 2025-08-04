এলন কস্তুরী বলেছে ভাইন সংরক্ষণাগারটি ফিরে আসছে

এলন কস্তুরী সম্প্রতি ঘোষণা করেছে গত সপ্তাহ বা তারও বেশি সময় ধরে সামাজিক প্ল্যাটফর্মের রিটার্ন টিজ করার পরে। এক্স মালিক বলেছেন যে সংস্থাটি সম্প্রতি একবারে জনপ্রিয় শর্ট-ফর্ম ভিডিও অ্যাপ্লিকেশনটির পুরো ভিডিও সংরক্ষণাগারটি আবিষ্কার করেছে এবং ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেস পুনরুদ্ধার করতে কাজ করছে। টুইটার 2012 সালে সমস্ত পথ ভাইন কিনেছিল।
কস্তুরী বলেছে যে এক্স ব্যবহারকারীরা এই দ্রাক্ষালতাগুলি পোস্ট করতে সক্ষম হবেন, তবে এটি কেবল একটি সংরক্ষণাগার। অন্য কথায়, এটি আসল প্ল্যাটফর্মের জন্য রেনেসাঁর মতো শোনাচ্ছে না।
গ্রোক ইমেজ আসছে!
বিটিডব্লিউ, আমরা সম্প্রতি ভাইন ভিডিও সংরক্ষণাগারটি পেয়েছি (ভেবেছিলাম এটি মুছে ফেলা হয়েছে) এবং ব্যবহারকারী অ্যাক্সেস পুনরুদ্ধারে কাজ করছি, যাতে আপনি চাইলে সেগুলি পোস্ট করতে পারেন।
– এলন কস্তুরী (@এলনমাস্ক) আগস্ট 2, 2025
ব্র্যান্ডের জন্য কস্তুরীর উদ্দেশ্যগুলি কী তা সম্পর্কে এটি অস্পষ্ট থেকে যায় তবে ফিরে আসা সংরক্ষণাগার সম্পর্কে ঘোষণাটির সাথে একটি বিজ্ঞাপন ছিল । তিনি পরিষেবাটিকে “আই ভাইন” বলেছিলেন। আপনি যখন কোনও প্রম্পটিং ক্ষেত্রে কিছু শব্দ টাইপ করতে পারেন তখন কেন স্বল্প-ফর্ম সামগ্রী তৈরি করতে শক্তি প্রসারিত করবেন?
এগুলির সমস্ত কস্তুরীও রয়েছে। এটি যখন আসে তখন তার সেরা ট্র্যাক রেকর্ড নেই । আমাদের কেবল অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে যে ভাইন ভিডিও সংরক্ষণাগারটি আসলে ফিরে আসে এবং তার পরে কী ঘটে।
অবিচ্ছিন্নতার জন্য, দ্রাক্ষালতাটি টিকটকের আগে টিকটকের মতো ছিল। এটি 6-সেকেন্ড লুপিং ভিডিওগুলির জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম ছিল। অ্যাপটি কিছুক্ষণের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, তবে টুইটারটি তার 30 মিলিয়ন ডলার ক্রয়ের পরে সত্যই কখনই মূলধন করে না। এটি 2016 সালে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যা আপলোডগুলি শেষ হয়েছিল এবং এটি ছিল।