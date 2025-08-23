এলন কস্তুরী মার্ক জুকারবার্গকে জাইকে ওপেনএআই কিনতে সহায়তা করতে বলেছিলেন: প্রতিবেদনগুলি

দেখে মনে হচ্ছে খাঁচার লড়াই ভালোর জন্য বন্ধ।
2023 সালের আগস্টে, টেসলা এবং স্পেসএক্সের সিইও এলন মাস্ক এবং মেটা সিইও মার্ক জুকারবার্গ এক্স -এর সাথে লড়াই করছিলেন এবং একটি আইআরএল “কেজ ম্যাচ” লড়াইয়ের পরিকল্পনা করছিলেন। দু’বছর পরে, এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে বিলিয়নেয়াররা ব্যবসায়িক অংশীদার হতে পারে।
আদালতের নথি অনুযায়ী সিএনবিসি দেখেছেনমাস্ক জুকারবার্গকে ২০২৫ সালের শুরুর দিকে ওপেনএআই কিনতে সহায়তা করতে বলেছিল $ ৯.৪.৪ বিলিয়ন ডলারে, এই আউটলেটটি বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জানিয়েছে। ওপেনাই বলেছিলেন যে কস্তুরী এবং জাই যখন “টেকওভারের জন্য অর্থের জন্য বিনিয়োগকারীদের একটি কনসোর্টিয়াম গঠনের চেষ্টা করছিলেন, তখন তারা জুকারবার্গের কাছে একটি চিঠির সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।
ফেব্রুয়ারিতে, এলন কস্তুরী ওপেনাই এবং এর সম্পদ কেনার জন্য চমকপ্রদ অফার করেছিলেন, তবে আল্টম্যান তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্যারিস এআই অ্যাকশন সামিটে সেই মাসে বিড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, আল্টম্যান ব্লুমবার্গকে বলেছে: “এলন সব ধরণের জিনিস চেষ্টা করে। আমি মনে করি তিনি সম্ভবত আমাদের ধীর করার চেষ্টা করছেন।”
ফাইলিংটি একটি চলমান আদালতের যুদ্ধের অংশ, যা গত বছর কস্তুরী দ্বারা শুরু করা হয়েছিল, যিনি ওপেনাইকে কফাউন্ডে সহায়তা করেছিলেন কিন্তু 2018 এর প্রথম দিকে বাম আল্টম্যানের সাথে সংঘর্ষের পরে। তার পর থেকে তিনি অল্টম্যান এবং ওপেনএআইয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে অলাভজনক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নীতিগুলি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন, মাইক্রোসফ্টের সর্বাধিক লাভের জন্য কাজ করে, একজন মূল বিনিয়োগকারী যা poured েলে দেওয়া হয়েছে বিলিয়ন কোম্পানির মধ্যে।
ওপেনএআই দায়ের করেছে কাউন্টারক্লেমস কেসযা একজন বিচারক সম্প্রতি বলেছিলেন যা চালিয়ে যেতে পারে।
কস্তুরী 2023 সালে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী এআই সংস্থা জাই শুরু করেছিলেন।
ফাইলিংয়ের বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে মেটা তার নিজস্ব এআই গবেষণায় “প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করছে” এবং “এআই গবেষকদের নেতৃত্বদানকারী এবং ওপেনএআই কর্মীদের পোচ দেওয়ার চেষ্টা করার জন্য $ 100 মিলিয়ন বা তার বেশি পে প্যাকেজ সরবরাহ করে চলেছে।”
আদালতের ফাইলিংয়ের সংখ্যা বিশাল: ২০২৪ সালের নভেম্বরে জাইও আলাদাও দায়ের করেছিলেন, 107 পৃষ্ঠার অভিযোগ ওপেনএআইয়ের বিরুদ্ধে, চ্যাটজিপিটি-নির্মাতাকে “আগ্রাসীভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অফার সহ কর্মচারীদের নিয়োগ দেওয়ার” এবং “মাত্র ১,৫০০ কর্মচারীর জন্য কর্মীদের জন্য ১.৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করার অভিযোগ করেছেন।”
কস্তুরী হ’ল বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি, প্রেস সময়ে 364 বিলিয়ন ডলার, এবং জুকারবার্গ 3 নম্বরে, প্রতি 260 বিলিয়ন ডলার সহ ব্লুমবার্গের বিলিয়নেয়ার সূচক।
হতে পারে পরবর্তী খাঁচা ম্যাচটি একটি ট্যাগ দল হবে।
