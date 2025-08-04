এলন কস্তুর

এলন কস্তুরী ডিফল্ট শর্ট-ভিডিও প্ল্যাটফর্ম ভাইন ফিরিয়ে আনবে- কেবলমাত্র একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মোচড় সঙ্গে এই সময় এটি ব্যবহারকারীরা কীভাবে অনলাইনে সামগ্রী তৈরি করে এবং ভাগ করে নিতে পারে তা রূপান্তর করতে পারে।
টেক বিলিয়নেয়ার সোমবার প্রকাশ করেছেন যে তার সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থা এক্স, পূর্বে টুইটার, ছয়-সেকেন্ডের ভিডিও অ্যাপের সম্পূর্ণ লাইব্রেরি পেয়েছে।
“আমরা সম্প্রতি ভাইন ভিডিও সংরক্ষণাগারটি পেয়েছি (ভেবেছিলাম এটি মুছে ফেলা হয়েছে) এবং ব্যবহারকারী অ্যাক্সেস পুনরুদ্ধারে কাজ করছি, যাতে আপনি চাইলে সেগুলি পোস্ট করতে পারেন,” কস্তুরী লিখেছেন।
গত মাসে কস্তুরী বলেছিলেন যে তিনি ভিডিও অ্যাপ-ভাগ করে নেওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী টিকটোক এবং ইনস্টাগ্রামটি গ্রহণের জন্য “ভাইন ফিরিয়ে আনছেন, তবে এআই আকারে”।
এক্স এ কস্তুরীর পোস্ট প্রিয় অ্যাপ্লিকেশনটির প্রাক্তন ব্যবহারকারীদের মধ্যে উত্তেজনা স্টোকডনতুন প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য লড়াইয়ের পরে 2017 সালে যা টুইটারটি বন্ধ করে দিয়েছে।
এক এক্স ব্যবহারকারী অনুরোধ করেছেন কস্তুরী: “পবিত্র এস – এটি কেবল ভাইন ফিরিয়ে আনুন।”
“আমাদের একটি এআই ভাইন অ্যাপ এলন দরকার,” আরেকজন এক্স ব্যবহারকারী লিখেছেন।
আসল ভাইনটির বিপরীতে, যার জন্য ব্যবহারকারীদের তাদের নিজস্ব ছয়-সেকেন্ডের ক্লিপগুলি ফিল্ম করার প্রয়োজন ছিল, কস্তুরীর পুনর্নির্মাণ সংস্করণটি সাধারণ পাঠ্যের বর্ণনার উপর ভিত্তি করে ভিডিও তৈরি করতে এআইকে ব্যবহার করবে।
ব্যবহারকারীরা সম্ভাব্যভাবে “টাইমস স্কোয়ারে একটি বিড়াল ব্রেকডান্সিং” বা “ম্যাকডোনাল্ডের শেক্সপীয়ার নাটক” এর মতো বাক্যাংশগুলি টাইপ করতে পারেন এবং সিস্টেমটি তাত্ক্ষণিকভাবে সাউন্ডের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কিত ভিডিও সামগ্রী তৈরি করে।
এক্স এর চ্যাটবট সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালিত একটি বিস্তৃত পাঠ্য-থেকে-ভিডিও এআই জেনারেটর গ্রোক ইমেজির চারপাশে এই পুনরুজ্জীবন কেন্দ্রগুলি চালিত প্রযুক্তি।
প্রারম্ভিক পরীক্ষা এবং বিক্ষোভগুলি পরামর্শ দেয় যে সরঞ্জামটি এআই প্ল্যাটফর্মগুলির প্রতিযোগিতা করার চেয়ে সৃজনশীল এবং প্রায়শই ভাইরাল শর্ট ভিডিওগুলি উত্পাদন করতে পারে, এটি ভাইন এর স্বাক্ষর সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
গ্রোক ইমেজিনের বিটা টেস্টিংয়ে ছদ্মবেশী এবং আকর্ষক সামগ্রী তৈরির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ফলাফল দেখিয়েছে যা একই দর্শকদের কাছে আবেদন করতে পারে যা মূল ভাইনকে একটি সাংস্কৃতিক ঘটনা হিসাবে গড়ে তুলেছে।
দ্রাক্ষালতা পুনরায় চালু সম্পর্কে কস্তুরীর পোস্টগুলি কয়েক মিলিয়ন ভিউ তৈরি করেছে।
ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসায়ীরা ঘোষণার সাথে সংযুক্ত মেম মুদ্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, অন্যদিকে স্রষ্টা এবং পুরানো ভাইন ভক্তরা সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন উদযাপন করেছেন।
বিশ্লেষকরা এটিকে টিকটোক এবং ইনস্টাগ্রাম রিলগুলির জন্য এক্সকে সত্যিকারের হুমকি হিসাবে গড়ে তুলতে কস্তুরীর নাটক হিসাবে দেখেন।
ভাইন মূলত তার ছয়-সেকেন্ডের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, যা মানুষকে সৃজনশীল হতে বাধ্য করেছিল। টুইটার এটি বন্ধ করার আগে অ্যাপ্লিকেশনটি অগণিত ইন্টারনেট তারকারা চালু করেছিল যখন এটি অর্থোপার্জন করতে পারে না বা প্রতিযোগীদের সাথে তাল মিলতে পারে না।
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এআই প্রথমবার ভাইনকে হত্যা করা সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে।
ফিল্ম, সম্পাদনা এবং পোলিশ ভিডিওগুলি নিজের প্রয়োজনের পরিবর্তে যে কেউ কেবল একটি ধারণা টাইপ করতে পারে এবং একটি সমাপ্ত পণ্য পেতে পারে। এটি নৈমিত্তিক ব্যবহারকারীদের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা সরিয়ে দেয় যারা তৈরি করতে চেয়েছিল তবে দক্ষতা বা সময় ছিল না।
এটি এক্সকে পাঠ্য-ভিত্তিক সামাজিক নেটওয়ার্কের চেয়ে অনেক বেশি কিছুতে পরিণত করার কস্তুরের বড় পরিকল্পনার সাথে খাপ খায়। সংস্থাটি কেনার পর থেকে তিনি বাম এবং ডান বৈশিষ্ট্যগুলি যুক্ত করছেন, সেখানে প্রতিটি বড় প্ল্যাটফর্মের সাথে প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করছেন।