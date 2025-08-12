You are Here
এলন কস্তুর
News

এলন কস্তুর

এলন কস্তুরী বড় প্রযুক্তির সাথে তার চলমান বিরোধে একটি নতুন ফ্রন্ট খুলেছেন। এই সময় তিনি অ্যাপলকে লক্ষ্য করে।

সোমবার রাতে, টেসলা এবং স্পেসএক্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আইফোন নির্মাতাকে অবিশ্বাস লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছেন, দাবি করেছেন যে এর অ্যাপ স্টোর নীতিগুলি প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় একটি অসুবিধায়, বিশেষত ওপেনাইয়ের চ্যাটজিপিটি -র তুলনায় তার এআই চ্যাটবট গ্রোককে জেডএআই দ্বারা বিকাশিত করেছে। এক্স (পূর্বে টুইটার) পোস্ট করা কস্তুরী কস্তুরী “অ্যাপল এমনভাবে আচরণ করছে যা ওপেনাইয়ের পাশাপাশি কোনও এআই সংস্থার পক্ষে অ্যাপ স্টোরটিতে #1 পৌঁছানো অসম্ভব করে তোলে।” “জাই তাত্ক্ষণিক আইনী পদক্ষেপ নেবে।”

কস্তুরী আইনী কৌশল সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করেনি বা কোনও মামলা ইতিমধ্যে চলমান কিনা তা নিশ্চিত করে। তবে সন্ধ্যার আগে তার জনসাধারণের আক্রমণ শুরু হয়েছিল, যেন তিনি জুরির আগে মামলা তৈরি করছেন।

“আরে @অ্যাপল অ্যাপ স্টোর, আপনি কেন আপনার ‘অবশ্যই’ বিভাগে 𝕏 বা গ্রোককে রাখতে অস্বীকার করছেন যখন 𝕏 বিশ্বের #1 নিউজ অ্যাপ এবং গ্রোক সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে #5?” তিনি অন্য পোস্টে লিখেছেন। “আপনি কি রাজনীতি খেলছেন? কী দেয়? অনুসন্ধানী মন জানতে চায়।”

গিজমোডোর একটি দ্রুত চেকটিতে দেখা গেছে যে চ্যাটজিপিটি বর্তমানে ইউএস আইওএস অ্যাপ স্টোরের 1 নং ফ্রি অ্যাপ এবং অ্যাপলের “আবশ্যক অ্যাপ্লিকেশনগুলি” বিভাগে প্রদর্শিত একমাত্র এআই চ্যাটবট।

কস্তুরী পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ হিসাবে দেখেন এবং তিনি ওপেনএআইয়ের সাথে অ্যাপলের গভীর সম্পর্কের সাথে এটি বেঁধে রাখছেন। “এবং কেন আপনার সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এমন প্রতিটি তালিকায় আক্ষরিক অর্থে চ্যাটজিপ্ট কেন?” তিনি আরও একটি পোস্ট যোগ করেছেন।

অ্যাপল এবং ওপেনএআই 2024 সালের জুনে সিরি এবং সিস্টেম-বিস্তৃত লেখার সরঞ্জামগুলির মাধ্যমে আইফোন, আইপ্যাড এবং ম্যাকগুলিতে সংহত করার জন্য একটি অংশীদারিত্বের ঘোষণা করেছিল। এই চুক্তিতে ওপেনএইয়ের চ্যাটবোটের অভূতপূর্ব দৃশ্যমানতা এবং কয়েক মিলিয়ন অ্যাপল ব্যবহারকারীর সরাসরি অ্যাক্সেস দিয়েছে।

কস্তুরী, যিনি ২০১৫ সালে ওপেনাইয়ের সহ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তবে তিন বছর পরে একটি পতনের পরে এই সংস্থাটি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তখন থেকে তার অন্যতম মারাত্মক সমালোচক হয়ে উঠেছে। তাঁর এআই সংস্থা জাই, 2023 সালের শেষদিকে গ্রোক চালু করেছিল, এটি মূলধারার চ্যাটবটগুলির “উদাসীন” বিকল্প হিসাবে ব্র্যান্ডিং করে। গ্রোক সরাসরি এক্সে সংহত করা হয়েছে, 2022 সালে অর্জিত সামাজিক প্ল্যাটফর্মের কস্তুরী।

অ্যাপলের সাথে স্পটটি কস্তুরী এআই-সম্পর্কিত লড়াইগুলির ক্রমবর্ধমান তালিকাকে যুক্ত করে, মামলা, প্রাক্তন মিত্রদের সাথে জনগণের বিরোধ এবং ঘন ঘন দাবি করে যে প্রতিযোগীরা রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট।

একটি নতুন অবিশ্বাসের যুদ্ধক্ষেত্র

কস্তুরীর হুমকি উদ্বোধনী সালভোকে চিহ্নিত করে যা একটি বড় নতুন অবিশ্বাস্য লড়াইয়ে পরিণত হতে পারে। অ্যাপল দীর্ঘদিন ধরে এপিক গেমসের মতো বিকাশকারীদের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে তদন্ত এবং মামলা মোকদ্দমার মুখোমুখি হয়েছে, যারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে অ্যাপ স্টোরটিতে এর লোহার আঁকড়ে একটি অবৈধ একচেটিয়া পরিমাণ।

এখন, কস্তুরী এআই যুগের জন্য একই যুক্তিগুলি পুনর্নির্মাণ করছে। তার অভিযোগ অ্যাপলের অ্যাপ স্টোর পাওয়ারের মূল লক্ষ্য করে: সম্পাদকীয় কুরেশন এবং প্রচারের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বীদের অভিষেক করার এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের দাফন করার ক্ষমতা। এক্সএআইয়ের মতো একটি আপস্টার্টের জন্য, একজন প্রতিযোগী প্রিমিয়াম প্লেসমেন্ট উপভোগ করার সময় সাইডলাইন করা হচ্ছে মারাত্মক হতে পারে।

কস্তুরীর দৃষ্টিতে, অ্যাপলের চ্যাটজিপিটি-র প্রচার ওপেনএআইয়ের সাথে একটি আরামদায়ক, সম্ভাব্য প্রতিযোগিতামূলক বিরোধী সম্পর্কের অংশ।

অ্যাপল তাত্ক্ষণিকভাবে গিজমোডোর মন্তব্যের জন্য অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

আমাদের গ্রহণ

এটি কস্তুরীর ক্লাসিক শক্তিশালী বাহু পদক্ষেপ। তিনি এটি আগে করেছেন, যথেষ্ট জোরে চিৎকার করুন, বুলি খেলুন এবং আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে টেবিলে জোর করুন। এখন প্রশ্নটি হ’ল অ্যাপল টোপ নেয় বা তার ধোঁয়াটে কল করে কিনা।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts