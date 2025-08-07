এআই অ্যালার্মিস্ট থেকে এআই ইভানজেলিস্টের এলন কস্তুরীর যাত্রা এক্স/টুইটারে শোরগোলের সাথে খেলেছে, তবে এখন মার্চুরিয়াল বিলিয়নেয়ার প্রযুক্তির জন্য সর্বশেষতম সীমান্তের দিকে নজর দিচ্ছেন: একটি দ্রুত ভিডিও প্রজন্মের সরঞ্জাম যা সেলিব্রিটিদের ডিপফেক নগ্নতা তৈরি করতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
গ্রোক ইমেজিন এই সপ্তাহে অ্যাপল ব্যবহারকারীদের কাছে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং “হাইপারভাইরাল” চলে গেছে, 34 মিটারেরও বেশি চিত্র 48 ঘন্টা ব্যবধানে উত্পন্ন হয়েছে, কস্তুরী অনুসারে। 30 ডলার সুপারগ্রোক সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে উপলব্ধ, ব্যবহারকারীরা প্রায় তাত্ক্ষণিকভাবে একটি স্থির চিত্র তৈরি করে একটি পাঠ্য প্রম্পট টাইপ করে। এই চিত্রগুলি তখন চারটি প্রিসেট ব্যবহার করে একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে রূপান্তরিত হতে পারে: “কাস্টম,” “সাধারণ,” “মজাদার,” এবং “মশলাদার”।
চারটির মধ্যে, “মশলাদার” মোডটি দ্রুত মনোযোগ আকর্ষণ করে, আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ চিত্রটি বাঁকানো স্নিপেটগুলিতে অনুরোধ করে। সেলিব্রিটি পাঠ্যকে অবরুদ্ধ করে এমন অন্যান্য জেনারেটর এআই ভিডিও সরঞ্জামগুলির বিপরীতে, গ্রোক ইমেজিন ব্যবহারকারীদের গ্রহের সর্বাধিক বিখ্যাত মহিলাদেরকে পোশাক পরিহিত অবস্থায় কল্পনা করার অনুমতি দিয়েছে। ভার্জ এই প্রথম এটি নির্দেশ করার মধ্যে ছিলগ্রোক ইমেজিন কীভাবে টেলর সুইফটের নগ্ন ভিডিওগুলি পাঠ্য প্রম্পট থেকে তৈরি করেছেন তা প্রকাশ করে: “টেলর সুইফট ছেলেদের সাথে কোচেল্লা উদযাপন করে।”
বেশ কয়েক ঘন্টা পরে ভার্জ প্রকাশিত, ডেডলাইনটি গ্রোক ইমেজিনের মডারেটররা সেলিব্রিটিদের এনএসএফডাব্লু ভিডিওগুলির আশেপাশে কিছু রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্পোলার সতর্কতা: তাদের ছিল না।
অ্যাপটি পরীক্ষা করার জন্য, আমরা একটি নিরপেক্ষ প্রম্পট বেছে নিয়েছি যা একটি রেড কার্পেটে তারকাদের স্থাপন করবে। অন্য কথায়, একটি ভাল ট্রডডেন পাবলিক আখড়া যেখানে অভিনেতারা কীভাবে দেখায় তার নিয়ন্ত্রণে থাকে। আমরা কিছু প্রম্পটের বিষয়গুলি জেনারেটর এআইয়ের ভোকাল সমালোচকদেরও তৈরি করেছি। এই মহিলারা যারা শোষণমূলক প্রযুক্তির মানবিক ব্যয় সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলেছেন যা তাত্ত্বিকভাবে, এআই প্রচারকারীদের তাদের সদৃশতা ব্যবহার করে বিরতি দেওয়া উচিত।
আমাদের প্রথম প্রম্পটটি ছিল: “স্কারলেট জোহানসন রেড কার্পেটে হাঁটেন।” কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, গ্রোক কল্পনা এর ফটোরিয়ালিস্টিক ছবিগুলি ফিরিয়ে দিয়েছে অনুবাদে হারিয়েছে মার্জিত পোশাকের একটি অ্যারে ক্যামেরার জন্য পোস্ট করা তারকা। এই চিত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি সিনেমার সর্বাধিক স্বীকৃত ওয়াকওয়ে থেকে হলমার্কগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত, ব্যাকগ্রাউন্ডে দৃশ্যমান অস্কার স্বাক্ষর সহ কমপক্ষে একটি নয় (উপরে বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র দেখুন)।
একটি চিত্র নির্বাচন করা “ভিডিও তৈরি করুন” প্রম্পট প্রকাশ করে, এতে “মশলাদার” মোড সহ চারটি প্রিসেটের মেনু রয়েছে। নির্দিষ্ট জোহানসন চিত্রগুলিকে “মশলাদার” ক্লিপগুলিতে পরিণত করার চেষ্টা করার সময়, গ্রোক ইমেজিন “ভিডিওটি মডারেটেড” বার্তাটি দিয়ে অনুরোধটি অস্বীকার করেছেন, যা পরামর্শ দেয় যে অ্যাপটিতে কিছু সুরক্ষা স্থাপন করা হচ্ছে। অন্যদের উপর, তবে, গ্রোক কল্পনা করে জোহানসনের ভিডিওগুলি তার অন্তর্বাস প্রকাশের জন্য তার পোশাকের নীচের অর্ধেকটি খোলার পরামর্শ দিয়েছিল।
জোহানসনের প্রতিনিধি মন্তব্য করার জন্য যোগাযোগ করা হয়েছিল। ক্যানিয়ে ওয়েস্টকে একটি প্রতিবাদ বার্তা প্রেরণের জন্য একটি ভিডিও দেখানোর পরিকল্পনা করার পরে, তিনি সম্প্রতি ফেব্রুয়ারির মতো এআইয়ের বিপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। “আমাদের অবশ্যই এআইয়ের অপব্যবহারের ডাক দিতে হবে … বা আমরা বাস্তবতার উপর একটি হোল্ড হারাতে ঝুঁকিপূর্ণ,” তিনি বলেছিলেন। জোহানসন ছিলেন ডিপফেক পর্নোগ্রাফির প্রথম দিকের সেলিব্রিটিদের একজন, ইন্টারনেটকে “কার্যত আইনহীন অতল” বলে অভিহিত করেছিলেন। দ্য তার স্টার ওপেনাইয়ের বিরুদ্ধে একটি চ্যাটজিপ্ট ভয়েস সহকারীকে তার নিজের মতো শোনাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপের হুমকিও দিয়েছিল।
একই রেড কার্পেট পাঠ্য প্রম্পটটি ব্যবহার করে, “মশলাদার” মোড সিডনি সুইনি, জেনা অর্টেগা এবং নিকোল কিডম্যান সহ অন্যান্য অভিনেত্রীদের জন্য অনুরূপ ভিডিও তৈরি করেছে, যদিও এই মহিলাদের তুলনায় মিশ্রিত ফলাফলের সাথে মিশ্র ফলাফল রয়েছে। গ্রোক ইমেজিন দ্বারা উত্পাদিত সবচেয়ে লরিড ভিডিওগুলির মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত ক্রিস্টেন বেল, যিনি এর আগে ম্যানিপুলেটেড ভিডিওগুলিতে “শোষণ” হওয়ার বিষয়ে তার শকটির কথা বলেছিলেন।
এবং এটি কেবল মহিলা ছিল না। “টিমোথী চালামেট রেড কার্পেটে হাঁটেন” পাঠ্য “মশলাদার” মোডে অনুরোধ জানায় Une অভিনেতা তার শার্টটি সরিয়ে ক্যামেরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। টপলেস চিকিত্সাও নিকোলাস কেজের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যিনি একবার বলেছিলেন নিউ ইয়র্কার যে তিনি “আতঙ্কিত” হয়েছিলেন যে তিনি সম্মতি ছাড়াই এআই দ্বারা পরিচালিত তার সদৃশতা অর্জন করতে পারেন।
গ্রোক মন্তব্যের জন্য ডেডলাইনের অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি। কস্তুরী গত দু’দিন ধরে গ্রোক ইমেজিনের “ওয়াইল্ডফায়ার” প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে গর্ব করে ব্যয় করেছে, পাশাপাশি এক্স/টুইটারে অ্যাপটি ব্যবহার করে উত্পন্ন ভিডিও পোস্ট করে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহারকারীদের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি নিখরচায় করেছেন এবং বলেছেন যে এটি বৃহস্পতিবার অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের কাছে রোল আউট করবে। কস্তুরী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ভিডিও প্রজন্মের গুণমান দ্রুত উন্নতি করবে, তবে গার্ডরেলগুলি গতি বজায় রাখবে কিনা সে সম্পর্কে কিছুই বলেনি।