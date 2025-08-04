You are Here
এলভিআইভির একটি হোটেলে আগুন – পুলিশ এই কারণটি ডেকেছিল এবং ভুক্তভোগীদের / এনভির শর্ত সম্পর্কে কথা বলেছিল
এলভিআইভির একটি হোটেলে আগুন – পুলিশ এই কারণটি ডেকেছিল এবং ভুক্তভোগীদের / এনভির শর্ত সম্পর্কে কথা বলেছিল

আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের মতে, ভবনের নবম তলায় তার ঘরে হোটেল গ্যারান্টি একটি বৈদ্যুতিক স্কুটারের জন্য ব্যাটারি লোড করেছে, যা হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়েছিল (ছবি: www.facebook.com/mvs.lviv/)

প্রায় এই আগস্ট 4 রিপোর্ট এলভিআইভি অঞ্চলে জাতীয় পুলিশের প্রতিনিধিরা।

আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের মতে, দাঁড়ানো ভবনের নবম তলায় তার ঘরটি ব্যাটারি চার্জ করেছে জন্য বৈদ্যুতিক স্কুটারউঃ উ।

সঙ্গেক্লেপারভস্ক স্ট্রিটে অবস্থিত এলভিআইভি হোটেলগুলির একটিতে ঘটেছিল এমন একটি আগুন সম্পর্কে যোগাযোগসুর4 আগস্ট 12:30 এ পুলিশে প্রবেশ কিয়েভ সময়ে

«রাজ্য জরুরি অবস্থা মন্ত্রকের কর্মচারীরা দ্রুত স্থানীয়করণ করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই ঘটনার ফলস্বরূপ, ছয় জন আহত হয়েছেন, যার মধ্যে 25 থেকে 62 বছর বয়সী চারজন প্রাপ্তবয়স্ক, পাশাপাশি দুটি নাবালিকা -14 বছর বয়সী ভাই। তাদের সবাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল“, – আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা বলেছেন।

একাস্কুটারের বিনোদনকারীও আগুনের সময় পোড়াও পেয়েছিল এবং এখন হাসপাতালে রয়েছে।

গলাযে শিল্পের প্রথম অংশের অধীনে ফৌজদারি কার্যক্রম। 270 (আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আগুন বা প্রযুক্তিগত সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন)থেকে ইউক্রেন নিবন্ধটি অনুমোদনের মাধ্যমে প্রদত্ত সর্বাধিক শাস্তি তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড।

