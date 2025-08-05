You are Here
News

এলিয়েন: আর্থ – এফএক্সের শো দেখার জন্য আপনার যা কিছু মনে রাখা দরকার






সিডনি চ্যান্ডলার ভেন্ডি হিসাবে এলিয়েন: পৃথিবীতে তীব্রভাবে দেখছেন
এফএক্স

হুলুতে, কেউ আপনাকে প্রবাহিত করতে পারে না। যে কেউ এখনও এই নিবন্ধটি খোলার পরে পড়ছেন যে: আপনি সত্যিই কতটা “এলিয়েন” ফ্যানের চেয়ে বড় তা প্রমাণ করার জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য অভিনন্দন। স্পেস-সেট হরর ফ্র্যাঞ্চাইজি ১৯৯ 1979 সালে রিডলি স্কট তার মূল চলচ্চিত্রটি ফিরে আসার পর থেকেই একচেটিয়াভাবে বড় পর্দায় বাস করেছে, তবে “এলিয়েন: আর্থ” এর আগমনের সাথে পরিবর্তিত হতে চলেছে। এখানে প্রথমবারের মতো সম্পত্তি স্যুইচিং মাধ্যমগুলিই নয়, এটি লড়াইয়ে একটি নতুন নতুন সৃজনশীল কণ্ঠও যুক্ত করছে, নোহ হাওলি এখনও “এলিয়েন” ক্যাননের অন্যতম বুনো সংযোজন হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এই শোটির প্রকাশটি অবশ্য সেখানে সমস্ত “এলিয়েন” দর্শকদের জন্য একটি চাপযুক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে। সিনেমাগুলির মূল চৌকোটি সিগর্নি ওয়েভারের এলেন রিপলি (বা তার ক্লোন) এর ট্র্যাজেক্টরিটি একচেটিয়াভাবে অনুসরণ করেছিল, যিনি যুক্তিযুক্তভাবে সর্বকালের দুর্ভাগ্যজনক সিনেমাটিক নায়ক ছিলেন কারণ তিনি এই মারাত্মক জেনোমর্ফসের সাথে বারবার বার বার মুখোমুখি হয়ে এসেছিলেন। যাইহোক, স্কটের প্রিকোয়েল ফিল্মগুলি “প্রমিথিউস” এবং “এলিয়েন: চুক্তি” অনেক আলাদা কৌশল নিয়েছিল, পরিবর্তে ভিলেনাস অ্যান্ড্রয়েড ডেভিড (মাইকেল ফ্যাসবেন্ডার) এবং আমরা জানি যে নিখুঁত জীব তৈরির জন্য তাঁর ক্রমবর্ধমান বাঁকানো প্রচেষ্টাগুলিতে মনোনিবেশ করে। সর্বাধিক সাম্প্রতিক সিনেমা, “এলিয়েন: রোমুলাস” অবশেষে tradition তিহ্য থেকে বিরত হয়ে একটি নতুন চরিত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সুতরাং, যেখানে এই বিস্তৃত বর্ণালীতে “এলিয়েন: আর্থ” পড়ে যায় এবং এই নতুন সিরিজটি পুরোপুরি উপভোগ করার জন্য কতটা পূর্বনির্ধারিত প্রয়োজন?

দেখা যাচ্ছে, মোটেও বেশি নয়। হুলু/এফএক্স শো কয়েক দশকের লোর সহ একটি মহাবিশ্বে ঘটতে পারে, একাধিক বৌদ্ধিক ক্লাসিকগুলিতে বেঁচে থাকার জন্য একটি ভয়ঙ্কর উত্তরাধিকার এবং এমনকি “প্রিডেটর” ক্রসওভারগুলির একটি জুড়ি যা জলাবদ্ধতা আরও বেশি … এবং আরও একবার সেরা পথ হতে পারে। ভাগ্যক্রমে, “এলিয়েন: আর্থ” কেবলমাত্র উপাদানের সাথে সর্বাধিক প্রাথমিক পরিচিতি প্রয়োজন এবং আমরা নীচে আপনার জন্য এটি সমস্ত ভেঙে ফেলছি।

আমরা এর আগে এলিয়েন ফ্র্যাঞ্চাইজিতে পৃথিবী দেখেছি … তবে কখনও এলিয়েন পছন্দ করি না: পৃথিবী


স্মি চরিত্রে জোনাথন অজয়ী, অ্যাডারশ গৌরভ সামান্য, সিডনি চ্যান্ডলার ওয়েন্ডির চরিত্রে, কিরশ হিসাবে টিমোথি অলিফ্যান্ট, টুটলসের মতো কিট ইয়ং, কোঁকড়ানো হিসাবে ইরান জেমস, এবং লিলি নিউমার্কের মতো লিলি নিউমার্ক এলিয়েন ইন আর্থে হাঁটছেন:
এফএক্স

আদর্শভাবে, “এলিয়েন” ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতিটি কিস্তি প্লেটে নতুন কিছু নিয়ে আসবে। জেমস ক্যামেরন “এলিয়েনস” দিয়ে পুরোপুরি জেনারগুলি স্যুইচ করেছিলেন, ডেভিড ফিনচার তার অনন্য কৌতূহল সংবেদনশীলতাগুলি “এলিয়েন 3” তে নিয়ে এসেছিলেন এবং এমনকি রিডলি স্কট “প্রমিথিউস” এবং “এলিয়েন: চুক্তি” উভয়কেই বায়োলজিকাল মেশিনের পিছনে সিন্থেটিক god শ্বর সম্পর্কে একটি প্রিকোয়েল ডুওলজিতে পরিণত করে প্রত্যেকের প্রত্যাশাও তুলে ধরেছিলেন। এখন, নোহ হাওলি আবারও বিষয়গুলি পরিবর্তন করছেন, এবার “এলিয়েন: আর্থ” এ ক্রিয়াটি আনার মাধ্যমে (আপনি এটি অনুমান করেছিলেন) পৃথিবীতে।

তবে অপেক্ষা করুন! এটা কি সত্যিই এমন কিছু যা আমরা আগে কখনও দেখিনি? “এলিয়েন: পুনরুত্থান” এর একেবারে শেষ মুহুর্তগুলি আমাদের জঞ্জাল গ্রহে পৌঁছেছে বলে দেখিয়েছিল মূলরেখার চলচ্চিত্রগুলি এই পরিস্থিতির ঠিক ঠিক শেষ হয়েছিল। “প্রমিথিউস” এবং “চুক্তি” উভয়ই একইভাবে পৃথিবীতে সংঘটিত সংক্ষিপ্ত দৃশ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করে এবং অবশ্যই, আমরা (আধা-ক্যানোনিকাল) “এলিয়েন বনাম প্রিডেটর” চলচ্চিত্রগুলি উল্লেখ না করার জন্য পরিত্যাগ করব, যার প্রতিটিই মানবতার স্বদেশে সীমাবদ্ধ। “এলিয়েন: আর্থ” কী সেট করে তা বাকি সমস্ত বাদে, তবে, জেনোমর্ফগুলি (এবং অন্যান্য বিভিন্ন আন্তঃকেন্দ্রিক ভ্রমণকারীদের) আমাদের খুব দোরগোড়ায় আনার শক্তিশালী ধারণা থেকে এসেছে। আমরা আর মহাবিশ্বের গভীরে কোথাও কোথাও প্রকৃতির বিমূর্ত হুমকির এই অজানা শক্তিগুলি বিবেচনা করতে পারি না – এখন, তারা ঘনিষ্ঠ এবং অস্বস্তিকরভাবে ব্যক্তিগত। এই পিচটিকে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সিরিজে পরিণত করার পিছনে এটি প্রধান চালিকা শক্তি বলে মনে হয়। এবং আপিলের বেশিরভাগ অংশটি কীভাবে শোয়ের চরিত্রগুলিতে হুমকি (বা ব্যর্থ) ধারণ করবে এবং কীভাবে এটি স্কটের মূল চলচ্চিত্রের পিছনে পরিস্থিতি স্থাপন করতে পারে তা দেখে আসে।

জেনোমর্ফস এবং ফেসহুগার এবং ডিম, ওহ আমার!


হোয়াইট কেশিক সিন্থেটিক কিরশ হিসাবে টিমোথি অলিফ্যান্ট এলিয়েনের ভিতরে একটি এলিয়েন সহ একটি ধারকটির পাশে দাঁড়িয়ে: পৃথিবী
প্যাট্রিক ব্রাউন/এফএক্স

সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার ঝুঁকিতে: হ্যাঁ, “এলিয়েন: আর্থ” এর দর্শকদের সম্ভবত জানা উচিত যে জেনোমর্ফগুলির কিছু পটভূমি সহায়ক হবে। বায়োমেকানিকাল প্রাণীগুলি আমাদের সবচেয়ে খারাপ লাভক্রাফটিয়ান দুঃস্বপ্নগুলি ছড়িয়ে দিয়েছিল সর্বদা পুরো “এলিয়েন” সম্পত্তির কেন্দ্রীয় প্রতিপক্ষ (ভাল, পুঁজিবাদ ছাড়াও কমপক্ষে), এবং এটি অবশ্যই এখানে পরিবর্তন হয় না। এই প্রিকোয়েল সিরিজের ভিত্তিটি একটি গভীর-স্থান গবেষণা জাহাজ জড়িত-একটিতে সমস্ত ধরণের বহির্মুখী ভয়াবহতা রয়েছে যা মানবতা কখনই পথ অতিক্রম করার জন্য বোঝানো হয়নি-পৃথিবীর সাথে একটি সংঘর্ষের কোর্সে নিজেকে খুঁজে পাওয়া। জাহাজটি আমাদের হোম গ্রহের সাথে সংঘর্ষে শেষ হওয়া প্রকাশ করা খুব কমই কোনও স্পয়লার নয়, যদিও এটি উপায় এটি শেষ পর্যন্ত উদ্ঘাটিত সম্ভবত প্রত্যাশাগুলি অস্বীকার করবে।

এই সমস্ত বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রবিন্দুতে হ’ল জঞ্জাল জেনোমর্ফ এবং এর পরজীবী জীবনচক্র। যদিও এটি সাধারণত “এলিয়েন: আর্থ” এর প্রাথমিক পর্বগুলিতে ব্যাখ্যা করা হয়, যারা সিনেমাগুলি না দেখেন তাদের সুবিধার জন্য, শোটি এই ধারণার অধীনে পরিচালিত হয় যে শ্রোতাদের ইতিমধ্যে কী নেমে যায় তার একটি বিস্তৃত ধারণা রয়েছে। সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত জেনোমর্ফগুলি অবশ্যই সবচেয়ে বড় হুমকি তৈরি করেছে, তবে এটি তাদের বিপদের মাত্রা খুব কমই। স্বীকৃত নলাকার ডিম (আনুষ্ঠানিকভাবে ওভোমর্ফ হিসাবে পরিচিত) উত্পাদন ডিজাইনের অন্যতম কুখ্যাত উদাহরণ হতে পারে। এর মধ্যে যা থাকে তার তুলনায় এটি তৈরি করে: ক্রাইপি, আরাকনিডের মতো ফেসহাগার যা ভুক্তভোগীদের দিকে নিজেকে প্রবর্তন করে এবং আক্রমণাত্মকভাবে তাদের অনুপ্রবেশ করে রাক্ষসী বুকবার্সার রোপণ করার জন্য (যা হ্যাঁ, আপনি যা মনে করেন তা ঠিক এটি করে)। পরিবর্তে, এই কিশোর -কিশোরী পর্যায়টি অবশেষে জেনোমর্ফস এবং (হালকাভাবে বায়োইনজিনিড) বিবর্তনের পিনাকলকে আমরা জানি।

দুর্ভাগ্যক্রমে, মহাবিশ্বের সমস্ত পটভূমির তথ্য দরিদ্র আত্মাদের কেবল “এলিয়েন: আর্থ” জুড়ে গর্ভকালীন হোস্টগুলিতে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় সহায়তা করবে না।

সংস্থাটি ফিরে এসেছে … বেশ কয়েকটি ওয়েল্যান্ড-ইউতানি প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে


সাইবার্গ মোর হিসাবে বাবু সিজে একটি উজ্জ্বল আলোকিত, গম্বুজ আকারের কক্ষে এলিয়েনের একটি কম্পিউটার সহ দাঁড়িয়ে: পৃথিবী
প্যাট্রিক ব্রাউন/এফএক্স

টাইমলাইনের পর্যায়ে যখন “এলিয়েন: আর্থ” খোলে, বিশ্ব-নির্মাণের কিছু বিবরণ যা আমরা পরিচিত তার সাথে এখনও ঘটেনি। উদাহরণস্বরূপ, স্কটের “এলিয়েন” ওয়েল্যান্ড-ইউতানি নামে পরিচিত ফেসলেস সংস্থাকে পরিচয় করিয়ে দেয়, এটি একটি কর্পোরেশন যা মূলত আন্তঃসংশ্লিষ্ট স্থান জুড়ে সমস্ত মানবতা এবং এর colon পনিবেশিক প্রচেষ্টা পরিচালনা করে। ভবিষ্যতের এই গভীরভাবে কৌতুকপূর্ণ এবং ডাইস্টোপিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি ফ্র্যাঞ্চাইজির থিমগুলির সাথে অবিচ্ছেদ্য, যেখানে পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলি অমানবিককরণ করে এবং প্রায়শই প্রকৃত নীল-কলার কর্মীদের যারা কাজ করে তাদের নিষ্পত্তি করে। হ্যাঁ, আপনি বলতে পারেন যে স্কট এবং লেখক ড্যান ও’ব্যানন যখন এই দিনগুলিতে এআইয়ের উত্থানের দ্বারা উত্থিত অনেকগুলি বিষয় নিয়ে আসে তখন অনেকগুলি বক্ররেখার চেয়ে পুরোপুরি এগিয়ে ছিল। তবুও, আমরা “এলিয়েন: আর্থ” এ দেখি এমন ভয়ঙ্কর, তথাকথিত সংস্থার সংস্করণ উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা।

যখন শোয়ের প্রিমিয়ার পর্বটি শুরু হয়, 2120 সালে সেট করা হয় (স্কটের মূল চলচ্চিত্রের মাত্র দু’বছর আগে), কিছু উদ্বোধনী পাঠ্যটি প্রতিষ্ঠিত করে যে পৃথিবী আধিপত্যের জন্য আগ্রহী একাধিক ব্যবসায়িক সত্তা দ্বারা শাসিত হয়। সার্বভৌম দেশগুলির মতো সমস্ত নিজেরাই নিজেরাই অপারেটিং, প্রত্যেকে তার নিজস্ব অঞ্চল এবং বিশ্বজুড়ে সীমানা তৈরি করেছে। ক্র্যাশিং স্পেসশিপ যা সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেয় তা অবশ্যই ওয়েল্যান্ড-ইউতানির অন্তর্গত, তবে এটি প্রোডিজি নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি শহরে অবতরণের দুর্ভাগ্যও রয়েছে। আমরা বিভিন্ন “এলিয়েন” চলচ্চিত্রগুলি থেকে জানি যে ওয়েল্যান্ড-ইউতানি চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হয়ে উঠবে, তাই “এলিয়েন: আর্থ” এর এই মৌসুমে (বা ভবিষ্যতের asons তু) কি এই টেকওভারটি হওয়ার জন্য ভিত্তি তৈরি করতে শুরু করতে পারে? যাই হোক না কেন, হার্ডকোর ভক্তদের জন্য ড্রয়ের অংশটি হ’ল (এর জন্য দায়ী সংস্থা সম্পর্কে আরও বিশদ সন্ধানের ধারণা হবে (নোটগুলি চেক করুন) মূলত পুরো “এলিয়েন” ফ্র্যাঞ্চাইজি জুড়ে ঘটে যাওয়া প্রতিটি খারাপ জিনিস।

এলিয়েন: পৃথিবী সিনথেটিক্স ছাড়াও সাইবার্গস এবং হাইব্রিডগুলি পরিচয় করিয়ে দেয়


হাইব্রিড ওয়েন্ডি হিসাবে সিডনি চ্যান্ডলার এলিয়েনের চেয়ারে বসে আছেন: আর্থ
প্যাট্রিক ব্রাউন/এফএক্স

এটি কোথাও মিশ্রণে ফেলে দেওয়া কিছু অমানবিক চরিত্র ছাড়াই “এলিয়েন” উত্পাদন হবে না। ফ্র্যাঞ্চাইজি যতটা হরর এবং অ্যাকশনের মতো জেনারগুলির সাথে জড়িত, এটি এখনও তার হৃদয়ে একটি বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী গল্প। এবং এর অর্থ একটি দৈত্য বন্দুকের নিয়ন্ত্রণে হাতির মতো বহির্মুখী জীবাশ্মের মতো বন্য ধারণাগুলি আলিঙ্গন করা, প্রাচীন এলিয়েনরা পৃথিবীর জীবনকে বদ্ধ করে এবং সিন্থেটিক প্রাণীরা দুধের চেহারার তরল ফাঁস করে এবং সাধারণত কোনও ভাল হয় না। ইয়ান হলমের অ্যাশ, ল্যান্স হেনরিকসেনের বিশপ এবং এমনকি মাইকেল ফ্যাসবেন্ডারের ডেভিড … তবে আকর্ষণীয় মোড় নিয়েও পূর্ববর্তী চরিত্রগুলির নেতৃত্বের পরে এই শেষ অংশটি “এলিয়েন: আর্থ” -তে বিশাল ভূমিকা পালন করে।

স্রষ্টা নোহ হাওলি সিন্থেটিক চরিত্রগুলি তাদের কর্পোরেট ওভারলর্ডদের কাছ থেকে আদেশ গ্রহণের বৈশিষ্ট্যযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সুপ্রতিষ্ঠিত প্যাটার্নের সাথে লেগে আছেন, যেমন টিমোথি অলিফ্যান্টের সাদা কেশিক কির্শ দ্বারা সর্বোত্তম উদাহরণ হিসাবে তিনি আমাদের পক্ষে লড়াই করার জন্য বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় কুঁচকে যোগ করেছেন। শোয়ের মূল নেতৃত্বটি নিন, সিডনি চ্যান্ডলারের ওয়েন্ডি। বাস্তবে একটি চূড়ান্ত-অসুস্থ শিশু যার চেতনা একটি সিন্থেটিক দেহে স্থানান্তরিত হয়েছে, “হাইব্রিড” হিসাবে তার অস্বাভাবিক অবস্থা “এলিয়েন” লোরে একটি সম্পূর্ণ নতুন স্তর যুক্ত করে। বা বাবু সিজেকে মোওর নামে একটি সাইবার্গ হিসাবে বিবেচনা করুন, যিনি রোবোটিক বর্ধনের সাথে একজন মানুষ। এই তিনটি “ক্লাস” প্রাণীর আগের সিনেমাগুলি থেকে আমরা যা মনে করি তার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত রয়ে গেছে, তবে এটি বলা নিরাপদ যে হাওলি তার মনে অনেক কিছু আছে যখন এটি আসে সত্যই আমাদের মানুষ করে তোলে।

“এলিয়েন: আর্থ” প্রিমিয়ার 12 আগস্ট, 2025, এফএক্স এবং এফএক্স -এ হুলুতে।



