এলিয়েন: আর্থ – কয়েকটি বিশদ আমি লোককে মিস দেখেছি

হ্যালো, সব। পড়ার সময় আমি আগ্রহী হয়েছি এর জন্য প্রিমিয়ার আলোচনার থ্রেড এলিয়েন: পৃথিবী গত দিন বা তারও অনেক সময়।
যদিও শোটি নিখুঁত নয়, আমি মনে করি এটি শালীন। আমি বিশ্বাস করি যে স্ক্রিপ্ট দ্বারা নেওয়া ভাল সংখ্যক সুবিধা রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হরর/অ্যাকশন ট্রপগুলির মতো বিষয়গুলির ক্ষেত্রে – যেমন জেনোমর্ফ প্রায় 20 সেকেন্ডের মধ্যে 6 জনকে হত্যা করে এবং তারপরে নিজের দ্বারা 10 সেকেন্ডের জন্য শেষ ব্যক্তির সাথে কাজ করে। (এমনকি যদি অন্যান্য সিনেমাগুলিতে জেনোমর্ফগুলি কখনও কখনও ডিমের জ্বালানীর জন্য তাদের ফাঁদে ফেলার জন্য লোকদের অপহরণ করে))
এছাড়াও এত বিশাল শিপ ক্র্যাশ অবতরণের সুবিধার্থে খুব বেশি সতর্কতা ছাড়াই আপাতদৃষ্টিতে। যদিও আমি আশা করি একটি গভীর ব্যাখ্যা এখনও সম্ভব হতে পারে।
যাইহোক, আমি আশ্চর্যজনক সংখ্যক লোককে দেখেছি যে তারা শোয়ের মধ্যে সত্যই কোনও ব্যাখ্যা আছে বলে মনে হচ্ছে তা সত্ত্বেও কিছু উল্লেখযোগ্যভাবে অনুরূপ বিষয়গুলির সমালোচনা করছে বলে মনে করা হচ্ছে।
আমি আশা করি যে এর মধ্যে কিছু গ্রহণ করা এমন লোকদের পক্ষে সহায়ক হতে পারে যারা শীঘ্রই প্রথমবারের মতো শোটি দেখতে পারে – আপনি শোটি পছন্দ করেন বা শোকে ঘৃণা করেন।
1) হাইব্রিড হিউম্যান/সিন্থেটিক শিশু কেন ছিল (ওরফে "হারানো ছেলেরা") পর্ব 1 এ ক্র্যাশ সাইটে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে?
আমি বিশ্বাস করি যে এই বিষয়টি মানুষকে বিভ্রান্ত করছে কারণ আরও ভাল উত্তরটি পর্ব 2 এর শুরুতে একটি ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে আসে।
দ্বিতীয় পর্বে, জাহাজ দুর্ঘটনার আগের দিনটিতে একটি ফ্ল্যাশব্যাক রয়েছে যেখানে ভেন্ডি "হ্যাকস" একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং আত্মত্যাগের সাথে তার ভাই জোকে প্রশাসনিক রোবটের মাধ্যমে যোগাযোগ করে। ভেন্ডির হ্যাকের কারণে কাভালিয়ার (প্রোডিজির সিইও) এবং তার দলটি আপ করতে পারে, কারণ তারা আগে সচেতন বলে মনে হয় নি যে ওয়েন্ডির সেই ক্ষমতা ছিল।
এই ফ্ল্যাশব্যাকটি আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা করার কথা রয়েছে কেন, প্রথম পর্বে, কাভালিয়ার হারিয়ে যাওয়া ছেলেদের শিপ ক্র্যাশ সাইটে যেতে দেয়। ভেন্ডি হারানো ছেলেদের সাহায্যের জন্য আনার প্রস্তাব দেয়, কাভালিয়ার প্রাথমিকভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং তারপরে কাভালিয়ার তার মন পরিবর্তন করে একবার যখন সে জানতে পারে যে ভেন্ডির ভাই ক্র্যাশ সাইটে রয়েছে।
মূলত, প্রথম পর্বে, দেখে মনে হচ্ছে কাভালিয়ার কেবল ওয়েন্ডির উপস্থিতির দ্বারা আগ্রহী "মানব" যখন সে তার অনুরোধ করে, তবে এটি বোধগম্যভাবে প্রচুর লোককে সন্তুষ্ট করে বলে মনে হয় নি।
দ্বিতীয় পর্ব দেখার পরে, আমরা এখন প্রথম পর্বের কভালিয়ারকে কেন ওয়েন্ডির উপস্থিতিতে এতটা আগ্রহী হয়েছিল তা সম্পূর্ণ কারণ জানি "মানব।" তার ভাই মনে হয়েছিল একটি নতুন আনলক করতে সহায়তা করেছে "শক্তি" তার মধ্যে। এখন আমরা জানি কাভালিয়ার আশা করতে পারেন ওয়েন্ডির অন্যান্য শেখার সম্ভাবনা রয়েছে "শক্তি," এবং তিনি নিজের বিনোদনের সন্ধানে সমস্ত হাইব্রিড হারানো ছেলেদের ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক বলে মনে হয়।
(এটি আরও উল্লেখ করা উচিত যে ভেন্ডিকে আগে বলা হয়েছিল যে তাকে তার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি, তবে আমি মনে করি এটি অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত যে কাভালিয়ার সত্যিই এ সম্পর্কে এতটা চুদাচুদি দেয় না Wan
2) কেন "অনুসন্ধান এবং উদ্ধার" দলগুলির বন্দুক আছে?
সংক্ষেপে: তারা কেবল সেখানে নেই "অনুসন্ধান এবং উদ্ধার।" তারা জাহাজটিকে লুট করার জন্য প্রস্তুত করতে চলেছে, কারণ সামরিক বাহিনী ব্যক্তিগতভাবে কর্পোরেশনগুলির অন্তর্ভুক্ত এবং কর্পোরেশনগুলি নিজেরাই কাটথ্রোট।
সাধারণভাবে: কর্পোরেশনগুলিতে এলিয়েন স্বায়ত্তশাসিত সরকারগুলির মতো পরিচালনা করতে উপস্থিত হয়। প্রথম পর্বের শুরুতে কর্পোরেশনগুলির নিজস্ব পুরো শহর এবং এমনকি পুরো মহাদেশগুলি থেকে তারা পরিচালনা করে তা প্রকাশ করে। তাদের সামরিক বাহিনী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। কর্পোরেশনগুলি একসাথে পায় না, যা ওয়েল্যান্ড-ইউতানির সিইও প্রোডিজির সিইওকে (কাভালিয়ার) ডাকে তখন আরও শক্তিশালী হয়। ওয়েল্যান্ড-ইউতানির সিইও যখন তার লোকদের জাহাজ ক্র্যাশ সাইটে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন, তখন কাভালিয়ার মূলত তাকে বলেন, "আপনার জাহাজটি আমার সম্পত্তিতে ক্র্যাশ হয়েছে। আপনি যদি আপনার লোকদের প্রেরণ করেন তবে এটি একটি প্রতিকূল ক্রিয়া হিসাবে বিবেচিত হবে। আপনার আইনজীবীদের আমাকে একটি চিঠি পাঠাতে দিন, অন্যথায় নিজেকে চুদুন।"
ওয়েল্যান্ড-ইউতানির সিইওর সাথে ফোন কল করার পরে, কাভালিয়ার সকলেই কিন্তু বলেছেন যে তিনি জাহাজটি লুট করতে চলেছেন। যাইহোক, তারও আগে, জাহাজটি লুট করতে চলেছে এমন অর্থটি ইতিমধ্যে সেখানে ছিল। ক্র্যাশ সাইটে যাত্রা শুরু করার সময়, জো হার্মিটের স্কোয়াড নেতা তাদের বলে যে তারা সেখানে বেসামরিক নাগরিক এবং উভয়কেই সহায়তা করার জন্য রয়েছে ক্র্যাশ সাইটটি সুরক্ষিত করতে। এই মুহুর্তে, ক্র্যাশ হওয়া ওয়েল্যান্ড-ইউতানি জাহাজের মধ্যে জেগে ওঠার দৃশ্যটি পরিবর্তিত হয়। আগামীকাল জানিয়েছে যে তিনি সাহায্যের জন্য অস্ত্রাগার যাচ্ছেন "(ওয়েল্যান্ড-ইউতানি) শক্তিবৃদ্ধি না আসা পর্যন্ত জাহাজটি সুরক্ষিত করুন।"
এমনকি যদি মোরের নমুনাগুলি আপনার দৈনন্দিন কার্গো না হয় তবে এটি বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় যে এই প্রতিদ্বন্দ্বী কর্পোরেশনগুলি – যারা আপাতদৃষ্টিতে ইস্যু ছাড়াই একে অপরের অঞ্চলে প্রবেশের অনুমতিও দেয় না – একে অপরকে একেবারে হত্যা করে একে অপরের জাহাজ লুট করে দেয়। অতএব … এমনকি যে কোনও ওয়েল্যান্ড-ইউতানি ক্রু সদস্যকে এখনও বেঁচে থাকতে পারে বা সম্ভবত এখনও বেঁচে থাকতে পারে তার জন্যও উচ্ছৃঙ্খল অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী সৈন্যদের কাছে বন্দুক রয়েছে।
(এটিও লক্ষণীয় যে কর্পোরেট ডাইস্টোপিয়া সেটিংয়ের অর্থ হ’ল নাগরিকদেরও খুব ভাল আচরণ করা হয় না। এটি সম্পূর্ণরূপে প্রশংসনীয় যে সৈন্যদের নাগরিকদের তাদের সরিয়ে নেওয়ার সময় এবং/অথবা অন্য লুটপাটারদের গুলি করার সময় তারা খুব সুচিন্তিত হয়। "আয়ের স্থিতির উপর ভিত্তি করে ট্রাইজেড।")
3) কেন মহিলা ক্রু সদস্য মার্জিনোট জেনোমর্ফ আলগা হয়ে থাকাকালীন এত শান্ত কাজ করুন?
(এই প্রশ্ন এবং অনুরূপ জিজ্ঞাসা করা লোকদের উদাহরণ): #1, #2
কিছু লোক আছেন যারা এটিকে খারাপ অভিনয় হিসাবে লিখেছিলেন। সম্ভবত এটি দুর্দান্ত ছিল না। স্ক্রিপ্টটি যা দাবি করেছিল তা হতে পারে। শো থেকে এমন কিছু আছে যা বিবেচনা করার মতো:
আগামীকালও সেই দৃশ্যে ছিলেন তাঁর মুখের উপর অবিশ্বাস্যভাবে রচিত, স্টোইক চেহারা বজায় রেখেছিলেন। আগামীকাল পরে সৈন্যদের কাছে প্রকাশ করে যে জেনোমর্ফ ভয় বুঝতে পারে। আগামীকাল তখন শান্ত রেখে তার দাবির সত্যতা সফলভাবে প্রদর্শন করে যখন জেনোমর্ফ তার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে জেনোমর্ফের পক্ষে অন্য কাউকে হত্যা করার জন্য খুঁজে পায়।
এটি 100% গ্যারান্টিযুক্ত নয়, তবে এটি প্রশংসনীয় যে মহিলা ক্রু সদস্য সেখানে মার্জিনোট উপরের কারণে বিশেষভাবে শান্ত থাকার জন্য তার যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন। অবশ্যই, যেমনটি আমরা জানি, আগামীকাল দুর্ভাগ্যক্রমে তাকে মরতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই মুহুর্তে অন্য কোনও বিভ্রান্তি নেই। (জেনোমর্ফ তারপরে আগামীকাল একবারে আক্রমণ করে তিনি শেষ ব্যক্তি বাম – শান্ত বা অন্যথায়।)
ক্রু সদস্য শান্ত থাকার চেষ্টা করার সম্ভাবনাটি মনে হয় যে এটি কিছু লোকের মাথার উপর দিয়ে যেতে পারত এই কারণে যে মোরের শান্ত থাকার বিষয়ে প্রকাশের পরেও ঘটবে না; ওয়েন্ডির ফ্ল্যাশব্যাকের সাথে কিছুটা মিল রয়েছে যেখানে তিনি তার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেন। তার আগে, এটি বোধগম্য যদি মোর কেবল একটি শীতল রক্তাক্ত ঘাতকের মতো মনে হয় যিনি তার ক্রুদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।
নিঃসন্দেহে অন্যান্য সাধারণ সমালোচনা রয়েছে, তবে এই পোস্টটি সম্ভবত যথেষ্ট দীর্ঘ। যদি কেউ এই পোস্টটিকে দরকারী বলে মনে করে, বা যদি কারও কাছে অন্য সাধারণ সমালোচনা থাকে যা তাদের মুগ্ধ করেছে, বা কে জানে কী … আপনি যা করতে চান তা করুন, LOL।
