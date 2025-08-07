‘এলিয়েন: আর্থ’ দেখার আগে মনে রাখার মতো সবকিছু

নতুন শো সম্পর্কে সেরা জিনিসগুলির মধ্যে একটি, এলিয়েন: পৃথিবীএটি কি আপনার একটি হওয়ার দরকার নেই এলিয়েন এটি উপভোগ করার জন্য সুপারফ্যান। এটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সাতটি প্লাস ফিল্মের প্লটের উপর নির্ভরশীল নয় এবং কেবল কয়েকটি স্পর্শকাতর উপায়ে তাদের সাথে সংযুক্ত। আপাতত, কমপক্ষে। তবুও, 12 ই আগস্টের আত্মপ্রকাশের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখার মতো মূল্যবান। তারা এখানে।
ওভারভিউ
দ্য এলিয়েন ফ্র্যাঞ্চাইজি 1979 সালে রিডলি স্কটের ছবি দিয়ে শুরু হয়েছিল, এলিয়েন। এটি 1986 সালে জেমস ক্যামেরনের সিক্যুয়াল দিয়ে অব্যাহত ছিল, এলিয়েনসএরপরে 1992 ডেভিড ফিনচার সিক্যুয়াল অনুসরণ করা হয়েছিল এলিয়েন 3 এবং তারপরে 1997 এর এলিয়েন: পুনরুত্থান লিখেছেন জিন-পিয়েরে জিউনেট। এগুলি সমস্ত কালানুক্রমিক ক্রমে স্থান নেয়। ফ্র্যাঞ্চাইজি কয়েকটি বেশিরভাগ সম্পর্কযুক্ত ক্রসওভারে অব্যাহত ছিল এলিয়েন বনাম শিকারী রিডলি স্কট ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফিরে আসার মাধ্যমে ২০১২ সালে পুনরায় কল্পনা করার আগে চলচ্চিত্রগুলি, প্রমিথিউস। এটি আগে এসেছিল এমন সমস্ত কিছুর প্রিকোয়েল ছিল এবং 2017 এর পরে অনুসরণ করা হয়েছিল এলিয়েন: চুক্তি। অতি সম্প্রতি, ফেড আলভারেজ নামে একটি সিনেমা তৈরি করেছেন এলিয়েন: রোমুলাস, যা প্রথম দুটি চলচ্চিত্রের ইভেন্টগুলির মধ্যে সেট করা হয়েছে।
মূলত, আপনি যদি একটি বিস্ফোরণ মেইনলাইনিং রাখতে চান এলিয়েন সিনেমাগুলি, আপনি করতে পারেন, তবে প্রায় সবগুলিই নতুন শোতে অতিমাত্রায়, নিম্নলিখিতগুলির জন্য সংরক্ষণ করুন।
এলিয়েনস
জিনিসগুলির একটি এলিয়েন: পৃথিবী আপনি কি মনে রাখবেন এলিয়েন ফ্র্যাঞ্চাইজি হ’ল এলিয়েনরা। যদিও আমরা প্রায়শই তাদের কেবল “এলিয়েন” হিসাবে উল্লেখ করি, তবে সর্বজনীন নামটি হ’ল “জেনোমর্ফ”। জেনোমর্ফগুলি কোথা থেকে এসেছে, তারা কোথায় থাকে এবং তাদের জন্য বেশিরভাগ ব্যাকস্টোরি মূলত ফ্র্যাঞ্চাইজিতে উত্তরহীন ছেড়ে দেওয়া হয়, যদিও প্রমিথিউস এবং চুক্তি কয়েকটি ক্লু অফার করুন। এগুলি কীভাবে তৈরি করা হয় তা অবশ্যই জানা যায় এবং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
একটি জেনোমর্ফ কুইন একটি ডিম দেয়। সেই ডিমের মধ্যে একটি মাকড়সার মতো প্রাণী রয়েছে যা প্রায়শই “ফেসহাগার” হিসাবে পরিচিত। এটিকে বলা হয় কারণ ডিমটি যখন একটি কার্যকর হোস্টকে অনুভূত করে তখনই এটি ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাণীটি সত্তার মুখকে আলিঙ্গন করে, একটি ভ্রূণ দিয়ে সত্তাকে রোপন করে। সেই ভ্রূণটি তখন অস্তিত্বের অভ্যন্তরে বেড়ে ওঠে, অবশেষে তাদের বুক থেকে ফেটে ফেটে পড়ে। এটি একটি শিশু জেনোমর্ফ, সুস্পষ্ট কারণে একটি “চেস্টবার্সার” ডাকনাম। এরপরে চেস্টবার্টারগুলি ফিড করে এবং দ্রুত বর্ধিত জেনোমর্ফের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
একটি জেনোমর্ফ একটি স্ট্রেইট কিলিং মেশিন। দ্রুত, নিম্বল এবং মারাত্মক। এটিতে একটি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে যে এর রক্ত অ্যাসিড, তাই এটি এমন কিছু পোড়ায় যা এটি রক্তপাত করে। আপনি ডুব দেওয়ার সাথে সাথে এটি সবই খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এলিয়েন: পৃথিবী।
টাইমলাইন
এলিয়েন: পৃথিবী 2120 এ সেট করা হয়েছে, যা প্রথম ঘটনাগুলির তিন বছর আগে এলিয়েন ফিল্ম। এর অর্থ হ’ল ক্রু নৌকাওয়াইনপ্রথম ছবিতে একটি জেনোমর্ফ দ্বারা আক্রমণ করা জাহাজটি এখনও গভীর-স্থান খনির মিশন থেকে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার পথে ক্রিওস্লিপে রয়েছে। তিন বছরে, কোনও কারণে, তারা একটি সঙ্কটের আহ্বানে জেগে উঠবে যা কেবল জেনোমর্ফ ডিম দিয়ে ভরা একটি গ্রহে তাদের আঁকতে পারে। আমরা যে ইভেন্টগুলিতে দেখি তার সাথে এর কিছু করার আছে কি না এলিয়েন: পৃথিবী শোয়ের অন্যতম বৃহত্তম রহস্য এবং অবশ্যই একটি সম্ভাব্য ভবিষ্যতের গল্পরেখা। তবে এটি ক্যাননে কয়েক বছর দূরে।
একবার নৌকাওয়াইন মুভিটির ঘটনাগুলি যদিও কল পায় এলিয়েন কয়েক দিন ধরে স্থান গ্রহণ করুন। তারপরে এলেন রিপলি (সিগর্নি ওয়েভার) 57 বছর ধরে স্থানটিতে হারিয়ে গেছে। একবার জাগ্রত হয়ে গেলে তিনি গ্রহটি শিখেন নৌকাওয়াইন অবতরণ, এলভি -২২6, এখন এটিতে লোকের একটি সম্পূর্ণ উপনিবেশ রয়েছে এবং তাই পরবর্তী কয়েকটি চলচ্চিত্রের প্লট শুরু হয়। আমরা এই সমস্ত উল্লেখ করেছি কারণ, সম্পর্কে এলিয়েন: পৃথিবীপ্রায় 63৩ বছরের উইন্ডো রয়েছে যেখানে এটি মূল চলচ্চিত্রগুলির ধারাবাহিকতার সাথে খুব বেশি গোলযোগ না করে কাজ করতে পারে। একটি ব্যতিক্রম আছে, যদিও, আমরা আরও কিছু ব্যাখ্যা করার পরে যাব।
সংস্থা
মধ্যে এলিয়েনরিপলি এবং তার নৌকাওয়াইন ক্রু ওয়েল্যান্ড-ইউতানি নামে একটি সংস্থার জন্য কাজ করে। এমন একটি সংস্থা যা আমরা পরে শিখি, জেনেশুনে জাহাজটি এলভি -২২6 এ জেনোমর্ফ তুলতে পাঠিয়েছিল যাতে এটি পড়াশোনার জন্য পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা যায়। জেনোমর্ফের তুলনায় ক্রু সদস্যদের ব্যয়যোগ্য বলে মনে করা একটি সংস্থা। একটি সংস্থা যে, মধ্যে এলিয়েনস এবং এলিয়েন 3, বিভিন্ন উপায়ে একই কাজ করার চেষ্টা করে। এটা ঠিক, সত্যিই পড়াশোনা করার জন্য একটি জেনোমর্ফ চান এবং কোনওভাবে কীভাবে অস্ত্রশস্ত্র করবেন তা নির্ধারণ করুন।
এলিয়েন: পৃথিবী ওয়েল্যান্ড-ইউতানি জাহাজে শুরু হয়, ইউএসসিএসএস ম্যাগিনট, যা 65 বছর ধরে মহাকাশে রয়েছে। তবে, এর বিপরীতে নৌকাওয়ান, যা একটি খনির জাহাজ ছিল, ম্যাগিনট জেনোমর্ফ সহ বিশেষভাবে এলিয়েন লাইফ ফর্মগুলি অর্জন করা হয়েছে। এই জাহাজটি, শোতে প্রকাশিত কারণে, তারপরে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা প্রোডিজি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি শহরে পৃথিবীতে ক্র্যাশ হয়ে যায়।
সুতরাং, কি এলিয়েন: পৃথিবী ইজ ইজ হ’ল ওয়েল্যান্ড-ইউতানি চলচ্চিত্রের ঘটনার আগে জেনোমর্ফস (অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে) সম্পর্কে সচেতন এবং এটি পৃথিবীতে ফিরে আসার * এই কাছাকাছি * ছিল।
একটি ব্যতিক্রম
ওয়েল্যান্ড-ইউতানি মেগা-কর্পোরেশনটি ওয়েল্যান্ড পরিবার এবং ইউটানি পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দুটি সংস্থার একীভূত হওয়ার কারণে তৈরি করা হয়েছিল। আমরা প্রাথমিক চলচ্চিত্রগুলিতে তাদের সম্পর্কে খুব বেশি কিছু শিখি না, তবে প্রমিথিউসআমরা দেখতে পাচ্ছি যে পিটার ওয়েল্যান্ডের শোয়ের ইভেন্টগুলির প্রায় 30 বছর আগে দুর্দান্ত পরিকল্পনা ছিল। এলিয়েন: পৃথিবী এর কোনওটিকেই অবহেলা করে না, তবে এটি এটির সাথেও কাজ করে না। পরিবর্তে, আমরা ইউটানিসের সাথে অনেক সময় ব্যয় করি, যারা এই মুহুর্তে কমপক্ষে the কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মূলত যদিও প্রমিথিউস আগে স্থান নেয় এলিয়েন: পৃথিবী এবং অবশ্যই মানব প্রযুক্তির জেনোমর্ফগুলি এবং অগ্রগতির বিষয়ে কিছু বৃহত্তর প্রসঙ্গ সরবরাহ করে, এটি কোনওভাবেই প্লটটির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটি কেবল নিজেরাই বাস করে। আপনি যদি চান তবে এটি দেখুন, এটি ঘটেছে সে সম্পর্কে চিন্তা করুন তবে এটি এখনও কোনও ভূমিকা পালন করে না।
চূড়ান্ত লক্ষ্য
উপরে উল্লিখিত হিসাবে, মূলত প্রতিটি এলিয়েন গল্পটি পৃথিবীর লোকদের সম্পর্কে (বেশিরভাগ ওয়েল্যান্ড-ইউতানি কর্মচারী) জেনোমর্ফের শক্তি ক্যাপচার এবং ব্যবহার করার আশায়। বিশেষভাবে কি শেষ? সিনেমাগুলি কখনই সেখানে যায় না কারণ জেনোস প্রায় সবসময় প্রথমে সবাইকে হত্যা করে। তবে এটি জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ড্রাইভটি ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। যে কেউ জেনোমর্ফগুলি নিয়ন্ত্রণ করে সে অবিশ্বাস্য শক্তি চালাতে পারে। যদি তারা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
অ্যান্ড্রয়েডস
অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টুকরা এলিয়েন ডিএনএ যে ভিতরে এলিয়েন: পৃথিবী অ্যান্ড্রয়েড হয়। আপাতদৃষ্টিতে প্রতিটি এলিয়েন ফিল্মের প্লটের অংশ হিসাবে একটি ওয়েল্যান্ড-ইউতানি অ্যান্ড্রয়েড রয়েছে। তারা রক্তের জন্য সাদা গুযুক্ত মানব চেহারার রোবট যারা তাদের নির্মাতাদের প্রতি অনুগত একটি দোষের প্রতি অনুগত। যে অবিরত এলিয়েন: পৃথিবী খুব, তবে আমরা তাদের এবং তাদের বিবর্তন সম্পর্কে আরও অনেক কিছু শিখতে পারি।
এলিয়েন: পৃথিবী হুলু এবং এফএক্স উভয় ক্ষেত্রেই 12 আগস্ট একটি দ্বি-অংশের প্রিমিয়ারের সাথে আত্মপ্রকাশ এবং তার পরে প্রতি মঙ্গলবার চালিয়ে যাবে। এপিসোডগুলি হুলুতে 8 টা ইটি এবং এফএক্স -এ 8 টা ইটি/পিটি এ নেমে আসে।
