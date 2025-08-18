এলিয়েন কাহিনীর অষ্টম যাত্রী পৃথিবীতে নেমে এসেছিল | স্ট্রিমিং

ভবিষ্যতে, পাঁচটি সংস্থা রয়েছে যা মূলত পৃথিবী এবং মানবজীবনের সমস্ত কিছুই সাধারণভাবে গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে এখন colon পনিবেশিক আন্তঃগ্যালাকটিক স্থান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে একটি হ’ল বিখ্যাত ওয়েল্যান্ড-ইউতানি, একটি মেগা-বডি যা গত দশকগুলিতে ভ্রমণের জন্য বহির্মুখীগুলি ধরতে এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য মহাকাশের অভিযানের আয়োজন করে। পৌরাণিক কাহিনীর অন্যতম নায়ক হিসাবে বিখ্যাত 1979 সালে চলচ্চিত্রটি দিয়ে শুরু হয়েছিল এলিয়েন – অষ্টম যাত্রীডি রিডলি স্কট।
এই সংস্থাগুলি, যা একে অপরের সাথে নির্মমভাবে প্রতিযোগিতা করে, অমরত্বের মূল চাবিকাঠি চায় এবং এটি অর্জনের তিনটি উপায় রয়েছে, আমাদের শুরুটি বলে এলিয়েন: প্ল্যানেট টেরাদ্য লোডের নতুন সিরিজ, যার ক্রিয়াটি কাহিনীর প্রথম সিনেমার আগে সেট করা হয়েছে: সাইবার্গসের মাধ্যমে, প্রযুক্তির দ্বারা উন্নত এমন মানুষ; সিন্থেটিক, যা 100% মেশিন; এবং হাইব্রিডগুলি, যা সিন্থেটিক দেহে মানুষের চেতনা। এই প্রাণীগুলির মধ্যে কোনটি প্রভাবশালী হয়ে উঠবে তার উপর নির্ভর করে তাদের পিছনে সংস্থাগুলি একে অপরকে দেখতে পাবে বা পুরস্কৃত হবে না।
“মহাকাশে, কেউ তাকে চিৎকার শুনতে পায় না,” পড়ুন পোস্টার মূল সিনেমা থেকে। আর পৃথিবীতে? শিরোনাম যেমন ইঙ্গিত দেয়, এই আট-পর্বের সিরিজ-কেবলমাত্র ছয়টি নোহ হাওলির প্রেস-এ সৃষ্টিকে দেখানো হয়েছে যা গত বৃহস্পতিবার ক্রমাগত বিলম্বের পরে (2019 সাল থেকে প্রস্তুত হচ্ছে) এর পরে ডিজনি+ তে আত্মপ্রকাশ করেছিল, মূলত আমরা যে গ্রহে বাস করেছি। হাওলি একটি এমুলেশন -জিভেন আর্গুমেন্টিস্টা। তিনিই মহাবিশ্ব নিয়ে এসেছিলেন ফার্গোকোয়েন ব্রাদার্স থেকে, টেলিভিশনের জন্য, ১৯৯ 1996 সালের চলচ্চিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত সমকামী সিরিজে এবং মূল তবে আলাদা অনেক tors ণখেলায় নতুন গল্প এবং চরিত্রগুলি আবিষ্কার করে।
মহাবিশ্বের মধ্যে এটি এখানেও এটি করছে এলিয়েন এবং পান করতে যাচ্ছি এলিয়েনস: চূড়ান্ত পুনঃস্থাপনলিখেছেন জেমস ক্যামেরন (1986)। নান্দনিকতা, ইন এলিয়েন: প্ল্যানেট টেরাএটি আমাদের আজকের অনেক প্রযুক্তির আগমনের আগে 1979 সালে কল্পনা করা ভবিষ্যত। উদাহরণস্বরূপ, কম্পিউটারে যোগাযোগগুলি প্রাথমিক ফ্যাশন মনিটরে জ্বলজ্বল করে প্রাথমিক সবুজ গানে তৈরি করা হয়।
এই গল্পে দুটি অংশ রয়েছে। পৃথিবীতে, বয় কাভালিয়ার (স্যামুয়েল ব্লেনকিন), একজন প্রোডিজি বয় (এইভাবে তিনি নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেন) কোটিপতি মেগালোম্যানিয়ানা এবং পাঁচটি একচেটিয়া সংস্থাগুলির মধ্যে আরও একজন প্রোডিজি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, হাইব্রিডের সাথে পরীক্ষা -নিরীক্ষা করছেন, খুব অনুপ্রাণিত, খুব অনুপ্রাণিত, পিটার প্যান – জেএম ব্যারির বই, এই ক্ষেত্রে, তবে সিরিজটি এর সুবিধা গ্রহণ করে যে এটি ডিজনি বিষয়বস্তুর এক শতাব্দী ধরে রয়েছে, সহ বরফ যুগ।
মার্সি, 11 বছর বয়সী শিশু, একটি টার্মিনাল রোগ রয়েছে এবং এটি প্রথম হাইব্রিড হয়ে উঠবে, ওয়েন্ডির নামে একটি প্রাপ্তবয়স্ক সিন্থেটিক বডি (সিডনি চ্যান্ডলার) নামে একটি শিশুদের মাথা হয়ে যাবে – ই সংযোগ চালিয়ে যান পিটার প্যান। এর অল্প সময়ের মধ্যেই, একটি ওয়েল্যান্ড-ইউতানি জাহাজ, বহির্মুখী নমুনাগুলি আনার একটি অভিযানে (এটি কেবল সাগস নয়, কাহিনীর সাধারণ ভিলেনরা এখানে রয়েছে, এখানে অন্যান্য প্রজাতি রয়েছে …), এটি কাভালিয়ারের অন্তর্ভুক্ত একটি শহরে দুর্দান্ত। এটি উদ্ধার করতে একটি দল প্রেরণ করা হয়।
এই দলের মাঝামাঝি সময়ে মার্সি/ওয়েন্ডির ভাই, তিনি জানেন না যে তার বোন বেঁচে আছেন। কিন্তু কি তার চেতনার পরিস্থিতি সিন্থেটিক দেহে রাখা হয়েছে তার অর্থ মার্সি এখনও এখনও বিদ্যমান? এটি একাধিক প্রশ্ন যা সিরিজটি ভাবার চেষ্টা করে, রোবটগুলির মানবতা এবং মানুষের রোবোটিকিটি অন্বেষণে খুব আগ্রহী, তবে ভাল tradition তিহ্যেও প্রতিফলিত করে এলিয়েনভবিষ্যতের ডাইস্টোপিকস সম্পর্কে যেখানে তারা সমস্ত কিছুতে প্রেরণকারী সংস্থাগুলি প্রেরণ করে।
ষড়যন্ত্রটি শুরু হতে কিছুটা সময় নেয়, তবে এখানে সমস্ত হংস বাম্প এবং ছায়া, সমস্ত উত্তেজনা এবং বিশ্বের যে সমস্ত ভয় প্রত্যাশিত তা রয়েছে এলিয়েন। আংশিকভাবে সিনেমাগুলি পুনরুত্পাদন করতে পারে, তবে নোহ হাওলি, যিনি এর জন্যও দায়বদ্ধ ছিলেন সেনামূল সিনেমাটিক মহাবিশ্বের বাইরে আইডিয়াসক্র্যাটিক মার্ভেল সুপারহিরো সিরিজ, আপনার ব্যক্তিত্ব এবং বিমূর্তের জন্য আপনার স্বাদ ইনজেক্ট করার জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে। কাস্টে, টিমোথি অলিফ্যান্ট, অ্যালেক্স ল্যাথারের মতো লোক রয়েছে আন্ডোর ( স্টার ওয়ার্স প্রাক-বিদ্যমান মহাবিশ্বের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রে এর সাথে অনেক পয়েন্টের সাথে মিল রয়েছে), বাবু সিজে, এসি ডেভিস, অভিষ গৌরব, অ্যাড্রিয়ান এডমনসন বা এমওই বার-এল।
১৯৮০ এর দশকে, যখন তিনি স্টুডিওর প্রধান এবং নির্বাহী নির্মাতাদের সাথে দ্বিতীয়টির পরিচালকের জন্য আবেদনের জন্য সাক্ষাত করেছিলেন এলিয়েনজেমস ক্যামেরন চলচ্চিত্রটির জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করবেন – এটিই তাকে বলে – লেখা “এলিয়েনস“কাগজের শীটে,” এস “এ দুটি উল্লম্ব ট্র্যাক সহ, এভাবে একটি ডলারে রূপান্তরিত হয়। এলিয়েনযেমন কারও প্রয়োজন নেই এলিয়েন: প্ল্যানেট টেরা। তবে অস্তিত্বের জন্য, এটি ভাল যে এটি তাই।