স্প্রিংবোকরা যেহেতু তাদের রাগবি চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোনাম প্রতিরক্ষা বন্ধ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তাই আশা করা যায় যে এই শনিবার এলিস পার্কে ওয়ালাবিজের মুখোমুখি হওয়ার জন্য রাসি ইরাসমাস একটি শক্তিশালী পক্ষের নাম রাখবেন।
অস্ট্রেলিয়া ব্রিটিশ ও আইরিশ লায়ন্সের বিরুদ্ধে একটি প্রতিযোগিতামূলক সিরিজ থেকে বেরিয়ে আসছে এবং এটি স্পষ্ট যে স্প্রিংবোকগুলি বহুল উন্নত ওয়ালাবিকে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়।
এই শনিবার এলিস পার্কে ওয়ালাবিজের মুখোমুখি স্প্রিংবোক দল আজ আজ 11:30 এ নামকরণ করা হবে11 আগস্ট, এবং আমরা এইভাবে মনে করি দলটি দেখাবে:
স্প্রিংবোকস (সম্ভাব্য): 15 অ্যাফিল ফ্যাস, 14 চেসলিন কোলবে, 13 জেসি ক্রিয়েল, 12 ড্যামিয়ান দ্য অ্যালেন্ডস, 11 কার্ট-লি’স, 10 সাচা ফেনবার্গ মঙ্গোম ইউনিয়ন, 8 কোব উইটি, 7 পিটার-স্টিফ আপনি, 7 পিটার-স্টিফ, 5, 5 বঙ্গ, 5 বঙ্গ, 5 বঙ্গ অক্স এনচে।
এই শনিবারটি কিক অফ করুন 17:10 এ।
রাগবি চ্যাম্পিয়নশিপ শুরুর জন্য স্প্রিংবোক স্কোয়াডের অনুস্মারক:
ফরোয়ার্ড: লিড ডি জাগার (ওয়াইল্ড নাইটস), পিটার-স্টিফ ডু টয়েট (টয়োটা ভার্বলিটজ), জিন-লুস ডু প্রিজ (বোর্দো বিগেলস), ইবেন এটজেবেথ (শার্কস), ভিনসেন্ট কোচ (শার্কস), সিয়া কোলিসি (বুলস), উইলকো লু (বুলস), ম্যালাকস (বুলস), ম্যালাক ফ্রাঙ্কো মোস্টার্ট (হোন্ডা হিট), অক্স এনচে (শার্কস), রুয়ান নর্টজে (ভোডাকম বুলস), আসেনাথি এনতাবাকান্নে (সিংহ), কোয়াগগা স্মিথ (শিজুওকা ব্লু রেভস), আরজি স্নিম্যান (লিনস্টার), মার্নাস ভ্যান), মার্নাস ভ্যান) ওয়েসেলস (ষাঁড়), কোবস উইস (বুলস)।
পিঠ: কার্ট-লি আরেন্ডেস (বুলস), দামিয়ান ডি অ্যালেন্ডে (ওয়াইল্ড নাইটস), আন্দ্রে এস্টারহুইজেন (শার্কস), অ্যাফেলি ফাসি (শার্কস), সাচা ফেইনবার্গ-মঙ্গোমেজুলু (স্টর্মারস), ইথান হুকার (চেসি), চেসি), চেসি) (ভোডাকম বুলস), ম্যানি লিববোক (হানাজোনো কিন্টেসু লাইনার্স), ক্যানান মুডি (বুলস), হ্যান্ড্রে পোলার্ড (ভোডাকম বুলস), কোবাস রাইনাচ (স্টর্মারস), এডউইল ভ্যান ডের মেরভ (শার্কস), মরনে ভ্যান ডেন বার্গ (লেন্স), গ্রান্ট উইলিয়ামস (শার্কস)।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচগুলি অকল্যান্ড এবং ওয়েলিংটনের অল ব্ল্যাকদের বিপক্ষে ক্রমাগত টেস্ট করবে (6 এবং 13 সেপ্টেম্বর) এবং ডার্বান এবং লন্ডনের লস পুমাস (27 সেপ্টেম্বর এবং 4 অক্টোবর)।
টুর্নামেন্টের জন্য আপনার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি কী?
