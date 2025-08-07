এলি লিলি (এলএলওয়াই) কিউ 2 2025 উপার্জনের প্রতিবেদন

এলি লিলি বৃহস্পতিবার তার 2025 গাইডেন্স বাড়িয়েছে এবং দ্বিতীয়-কোয়ার্টারের উপার্জন পোস্ট করেছে যা তার ব্লকবাস্টার ওজন হ্রাস এবং ডায়াবেটিস ড্রাগগুলির জন্য শক্তিশালী চাহিদার উপর অনুমানের শীর্ষে রয়েছে।
সংস্থাটি তার ব্যবসায় জুড়ে অন্তর্নিহিত শক্তির উপর 58 বিলিয়ন ডলার পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 61 বিলিয়ন ডলার থেকে 60 বিলিয়ন ডলার থেকে 62 বিলিয়ন ডলারের বিক্রয় নির্দেশিকা বাড়িয়েছে। ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্টও আশা করে যে তার সমন্বিত অর্থবছর 2025 উপার্জনটি 21.75 ডলার থেকে 23 ডলার এর মধ্যে আসবে, যা শেয়ার প্রতি 20.78 ডলার থেকে 22.28 ডলার থেকে 22.28 ডলার পর্যন্ত।
এলি লিলি বলেছিলেন যে গাইডেন্সটি Aug আগস্ট হিসাবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিদ্যমান শুল্ককে প্রতিফলিত করে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা ফার্মাসিউটিক্যালগুলিতে তার পরিকল্পিত শুল্কগুলি অন্তর্ভুক্ত করে না
এছাড়াও বৃহস্পতিবার, এলি লিলি তার পরীক্ষামূলক স্থূলত্বের পিল, অরফ্লিপ্রো-তে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত দেরী-পর্যায়ের ট্রায়াল ডেটা প্রকাশ করেছেন, যার সর্বোচ্চ ডোজ রোগীদের তাদের শরীরের ওজনের 12% এরও বেশি হারাতে সহায়তা করেছিল। এটি ওয়াল স্ট্রিটের প্রত্যাশার আওতায় এসেছিল, বৃহস্পতিবার প্রিমার্কেট ট্রেডিংয়ে কোম্পানির শেয়ারগুলি 12% হিসাবে নামিয়ে দিয়েছে।
এলি লিলি সিইও ডেভিড রিকস সিএনবিসির “স্কোয়াউক বক্স” বলেছেন, “আমি সংস্থার মূল্য সম্পর্কে ভাল বোধ করি। বিনিয়োগকারীদের তাদের কী মনে হয় তা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।” “তবে লিলি ঘূর্ণায়মান, এবং আপনি পিছনের অর্ধেকটিতে বীট এবং উত্থাপনের দিকে তাকান, আমরা আমাদের সংস্থার এবং আমাদের পণ্যগুলির প্রয়োজন এমন রোগীদের জন্য ভবিষ্যত সম্পর্কে আগ্রহী।”
কোম্পানির ডায়াবেটিস ট্রিটমেন্ট মাউনজারো দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের প্রত্যাশায় শীর্ষে ছিল, প্রায় $ 5.2 বিলিয়ন আয় উপার্জন করেছে। এটি এক বছর আগে একই সময়ের চেয়ে 68% বেড়েছে।
এলি লিলির ওজন হ্রাস ড্রাগ ড্রাগ জেপবাউন্ডও অনুমানকে পরাজিত করে, ত্রৈমাসিকের জন্য $ 3.38 বিলিয়ন ডলার বিক্রয় বুকিং করে, বছরের প্রারম্ভিক সময়কালের তুলনায় পুরোপুরি 172% বেড়েছে।
স্ট্রিটকাউন্টের অনুমান অনুসারে বিশ্লেষকরা আশা করেছিলেন যে মাউনজারো এবং জেপবাউন্ড যথাক্রমে ৪.৪৯ বিলিয়ন এবং ৩.০6 বিলিয়ন ডলার বিক্রয় করবে।
রিকস সিএনবিসিকে বলেছেন, “মুরজারো এবং জেপবাউন্ড, তিরজেপাটাইড সম্ভবত বাজারে তৃতীয় বছরে শিল্পের সেরা বিক্রয়কারী ড্রাগ হয়ে উঠবে।” “এবং আমরা পাইপলাইনে আরও অনেক কিছু এসেছি।”
এলএসইজি দ্বারা বিশ্লেষকদের জরিপের ভিত্তিতে ওয়াল স্ট্রিট যা প্রত্যাশা করেছিল তার তুলনায় দ্বিতীয় কোয়ার্টারের জন্য এলি লিলি যা রিপোর্ট করেছেন তা এখানে:
- শেয়ার প্রতি আয়: $ 6.31 অ্যাডজাস্টেড বনাম $ 5.57 প্রত্যাশিত
- উপার্জন: .5 15.56 বিলিয়ন বনাম $ 14.71 বিলিয়ন প্রত্যাশিত
সংস্থাটি এক বছর আগে একই সময়ের তুলনায় 38% বেশি, 15.56 বিলিয়ন ডলার দ্বিতীয় প্রান্তিকের আয় করেছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রয় 38% লাফিয়ে 10.81 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এলি লিলি বলেছিলেন যে মূলত মাউনজারো এবং জেপবাউন্ডের জন্য এর পণ্যগুলির জন্য ভলিউম 46% বৃদ্ধি – বা বিক্রি হওয়া প্রেসক্রিপশন বা ইউনিটের সংখ্যা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। সংস্থাটি জানিয়েছে, এটি ওষুধের কম উপলব্ধিযোগ্য দাম দ্বারা আংশিকভাবে অফসেট হয়েছিল।
ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য $ 5.66 বিলিয়ন ডলার বা শেয়ার প্রতি $ 6.29 বুক করেছে। এটি এক বছর আগে $ 2.97 বিলিয়ন বা শেয়ার প্রতি $ 3.28 এর নিট আয়ের সাথে তুলনা করে।
অদম্য সম্পদ এবং অন্যান্য সামঞ্জস্যের মান সম্পর্কিত এককালীন আইটেমগুলি বাদ দিয়ে, এলি লিলি দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য শেয়ার প্রতি $ 6.31 উপার্জন পোস্ট করেছেন।
ফলাফলগুলি এলি লিলি এবং অন্যান্য মাদক নির্মাতারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা ফার্মাসিউটিক্যালস সম্পর্কিত লেভিসের জন্য ব্রেস হিসাবে এসেছিল এবং ট্রাম্পের দেশে মাদকের দাম কমিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
রাষ্ট্রপতি গত সপ্তাহে এলি লিলি এবং অন্যান্য সংস্থাগুলিকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন ২৯ শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাদের মাদকের দাম কমিয়ে আনার পদক্ষেপ নিয়েছে। মে মাসে ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করার পরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, “সর্বাধিক পছন্দসই জাতি” নীতি, যার লক্ষ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু ওষুধের দামকে তাত্পর্যপূর্ণভাবে কমিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মাদক ব্যয়কে কমিয়ে দেওয়া।