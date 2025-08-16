You are Here
এলেনা রাইবাকিনা আপ্পেটস আরিয়ানা সাবালেনকা, সিনসিনাটি সেমিসে পৌঁছেছেন
News

এলেনা রাইবাকিনা আপ্পেটস আরিয়ানা সাবালেনকা, সিনসিনাটি সেমিসে পৌঁছেছেন

আগস্ট 15, 2025, 08:39 পিএম ইটি

ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আরিয়ানা সাবালেনকা কোয়ার্টার ফাইনালে এলেনা রাইবাকিনার কাছে সরাসরি -1-১, -4-৪ ব্যবধানে পরাজয়ের পরে সিনসিনাটি ওপেনের বাইরে চলে গেলেন।

রাইবাকিনা একটি প্রভাবশালী উদ্বোধনী সেটটিতে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মনে হয়েছিল যা তার একাকী খেলাটি ড্রপ করতে দেখেছিল এবং তিনি কেবল এক ঘন্টা 14 মিনিটের মধ্যে একটি চিত্তাকর্ষক জয়কে জড়িয়ে রেখেছিলেন, 11 টি টেক্কা দিয়েছিলেন।

টরন্টোর ন্যাশনাল ব্যাংক ওপেনে তার সেমিফাইনাল উপস্থিতির পরে রাইবাকিনার ফর্মে ফিরে আসা এই বিজয়টি অব্যাহত রেখেছে।

2022 উইম্বলডন বিজয়ী আন্না কালিনসকায়াকে -3-৩, -4-৪ ব্যবধানে পরাজিত করার পরে সেমিফাইনালে আইজিএ সোয়েটেকের সাথে দেখা করবেন।

কার্লোস আলকারাজ একটি প্রফুল্ল অ্যান্ড্রে রুবেলভকে 6-৩, ৪–6, -5-৫ ব্যবধানে জয়ের সাথে প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে নিজের জায়গাটি বুক করতে দেখেছিলেন।

আলকারাজ প্রথম সেটটি নিয়েছিল তবে রুবেলভ এমনকি দ্বিতীয় সেটে এমনকি জিনিসগুলিতে ফিরে লড়াই করেছিল এবং অবশেষে দেখে মনে হয়েছিল আলকারাজ যখন রুবেলভকে ৫-৩ ব্যবধানে যেতে পেরেছিলেন, তখন তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতাটি আবার পরিবেশন করতে ফিরে এসেছিলেন।

রুবেলভকে গেমটি টাই-ব্রেকের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবেশন করা দরকার তবে আলকারাজের পক্ষে মারাত্মক ডাবল ফল্ট জয়ের মুখোমুখি হয়েছিল।

22 বছর বয়সী এই জয়ের পথে 11 টি এসিস হিট করেছিলেন এবং বেন শেল্টন বা আলেকজান্ডার জাভেরেভের মুখোমুখি হবেন।

অন্য কোথাও, ভেরোনিকা কুদরমেটোভা ভারভারা গ্রাচেভা-র বিপক্ষে -1-১, -2-২ ব্যবধানে জয় অর্জন করেছে কোকো গাফ বা জেসমিন পাওলিনির সাথে শেষ চারটি সংঘর্ষ স্থাপন করেছে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts