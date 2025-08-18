You are Here
এল পাসো থেকে রেনো এসেস পর্যন্ত বন্ধ্যা লস চিহুহুয়াস
News

এল পাসো থেকে রেনো এসেস পর্যন্ত বন্ধ্যা লস চিহুহুয়াস

সিউদাদ জুয়ারেজ.- এল পাসোর চিহুহুয়াসকে এই রবিবার, ৪-২ গোলে রেইনডির এসেসকে পরাস্ত করতে বর্তমানের বিপক্ষে দুবার সারি করতে হয়েছিল এবং নেভাডা শহরের বৃহত্তর নেভাডা মাঠে যে ছয়টি খেলায় খেলেছিল তাদের সিরিজে তাদের সুইপ করতে হয়েছিল।

টানা ছয়টি জয়ের সাথে, ওয়াকগুলি তাদের ব্র্যান্ডের 29 টি জয় এবং 15 টি মৌসুমের দ্বিতীয় অংশে হেরে গেছে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল লিগের পূর্ব বিভাগের প্রথম স্থানে রয়েছে। সাধারণভাবে, চিহুহুয়েওস 52 টি ক্ষতির জন্য 67 টি জয়ের যোগ করে।

পদক্ষেপটি একই প্রথম পোস্টে 1-0 এর নীচে দেখা গিয়েছিল এবং ক্লে ডানগানের ডাবল প্রযোজককে পঞ্চম ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি বেঁধে রেখেছিল, তবে রেনো আরও একটি দৌড়ের সাথে সপ্তমীর নীচের অংশে সাড়া দিয়েছিল।

চূড়ান্ত সুবিধা নেওয়ার জন্য হাঁটার জন্য অনেক সময় ছিল, কারণ অষ্টম ইনিংসের উপরের অংশে ন্যাট মন্ডো মিসেস ব্লাঙ্কাকে দুটি বোর্ডে বেড়ার অন্যদিকে পাঠিয়েছিল এবং এভাবে চিহুহুয়াস ৪-২ ব্যবধানে উঠে যায়।

এই মঙ্গলবার থেকে ছয়টি গেমের সিরিজে এই মঙ্গলবার থেকে ক্যাটস ডি স্যাক্রামেন্টো দেখার সময় কাইনিনগুলি বাড়ি থেকে আবার দূরে খেলবে

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts