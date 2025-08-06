এল-প্রেস তারাবায় অস্বাস্থ্যকর অ্যাবটোয়ার্স থেকে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক করেছেন

প্রাণিসম্পদ উত্পাদনশীলতা এবং স্থিতিস্থাপকতা সমর্থন, এল-প্রেস, প্রকল্পটি তারাবা রাজ্য জুড়ে আনহাইজিয়েনিক কসাইখানাগুলি এবং অপর্যাপ্ত মাংস পরিদর্শন অনুশীলন দ্বারা উত্থিত জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
মঙ্গলবার মাংস পরিদর্শক এবং অ্যাবটোয়ার ম্যানেজারদের জন্য সক্ষমতা তৈরির কর্মশালার সময় জালিংগোতে বক্তব্য রাখেন, বিশ্ব ব্যাংক-সমর্থিত প্রকল্পের রাজ্য সমন্বয়কারী হনানিয়াহ অ্যালবার্ট জোনোটিক ডিজিজের বিস্তার রোধে মাংস প্রক্রিয়াকরণ চেইনে হাইজিন স্ট্যান্ডার্ডকে সমর্থন করার জরুরি প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছিলেন।
“আমরা যে মাংসের মাংসের সুরক্ষা এবং গুণমান গ্রহণ করি তা জবাইয়ের আগে, সময় এবং পরে কী ঘটে তার উপর নির্ভর করে।
“এ কারণেই মাংস পরিদর্শনকে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত, এবং যক্ষ্মা, অ্যানথ্রাক্স এবং ব্রুসেলোসিসের মতো রোগ রোধে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সেরা অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অ্যাবটোয়ারগুলি যথাযথভাবে পরিচালিত হয়”, অ্যালবার্ট বলেছিলেন।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে মাংস পরিদর্শন এবং অ্যাবটোয়ার ম্যানেজমেন্ট কেবল প্রযুক্তিগত কাজ নয়, খাদ্য সুরক্ষা, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রয়োজনীয় স্তম্ভগুলি ছিল।
অ্যালবার্ট তারাবা রাজ্য সরকারের চলমান প্রাণিসম্পদ সংস্কারের প্রশংসা করেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছিলেন যে প্রশিক্ষণটি অংশগ্রহণকারীদের নিরাপদ মাংস হ্যান্ডলিং এবং প্রসেসিংয়ের জন্য আধুনিক কৌশল এবং আধুনিক কৌশলগুলি দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সজ্জিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।
তিনি বলেন, “এই প্রশিক্ষণটি হ’ল ফ্রন্টলাইন মাংস পরিদর্শক, ভেটেরিনারি অফিসার এবং অ্যাবটোয়ারগুলি জুড়ে অভিন্নতা, দক্ষতা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আপ-টু-ডেট জ্ঞানের সাথে অ্যাবটোয়ার শ্রমিকদের ক্ষমতায়নের একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা।”
এছাড়াও, কৃষি ও খাদ্য সুরক্ষার জন্য রাজ্য কমিশনার অধ্যাপক নিকোলাস নামেসান খাদ্য সুরক্ষা এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে মাংস রাজ্যের অন্যতম বহুল ব্যবহৃত প্রাণীর পণ্য এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা যুক্ত দায়িত্ব নিয়ে আসে।
“আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং ক্রমবর্ধমান নগরায়নের সাথে মাংসের ব্যবহার বাড়ছে But
ন্যামেসান অংশগ্রহণকারীদের এই প্রশিক্ষণটিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাদের নিরাপদ প্রাণিসম্পদ খরচ এবং জনস্বাস্থ্যের প্রচারে মূল অভিনেতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
তিনি প্রাণিসম্পদ মূল্য শৃঙ্খলা প্রসারিত করার এবং এল-প্রেসের সাথে এর সহযোগিতা জোরদার করার জন্য রাজ্য সরকারের দৃ determination ় সংকল্পকেও পুনর্বিবেচনা করেছিলেন।
গ্যালাক্সি স্পটে অনুষ্ঠিত এই অনুশীলনটি রাজ্যের সমস্ত 16 টি স্থানীয় সরকার অঞ্চল থেকে মাংস পরিদর্শক এবং অ্যাবটোয়ার পরিচালকদের একত্রিত করেছিল।