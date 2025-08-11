‘এল মেনচো’ গ্রেপ্তার বা গ্রেপ্তার না?

এটাই দ্বিধা, অনেকে জাতীয় প্রাসাদে, লোমাস ডি সোটেলো এবং এমনকি ওয়াশিংটনেও ওজন করবেন। নেমেসিও ওসগুয়া সার্ভেন্টেসের প্রধান, গ্যালোসের প্রভুএটি নিখুঁত ট্রফি হবে যা রাষ্ট্রপতি দেখাতে পারেন যাতে আলিঙ্গনের সময়গুলি শেষ হয়ে যায় এমন কেউই ছাড়েনি। ট্রাম্পের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য এটি রঙিন শ্রদ্ধাও হবে, যে একদিন শুল্ক দেওয়ার হুমকি দেয় এবং অন্য একদিন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে বিদেশে মনোনীত কার্টেলগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেন। যে সংস্করণটি দিয়ে অনুমান করা হয়েছে মেনচো তিনি সম্প্রতি এটি একটি ‘হুইসেল’ এর জন্য মুক্তি দিয়েছেন যা ন্যাশনাল গার্ডকে ছেড়ে দিয়েছে। এছাড়াও এই ধারণাটি দিয়ে যে চার বছর আগে আমলো যখন এটি করার সুযোগ পেয়েছিল তখন এটি ক্যাপচার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।
একটি এমনকি পুরানো গল্প আছে, 2012, ফিলিপ ক্যালডেরেনের ছয় বছরের মেয়াদ শেষ। সেই বছরের আগস্টে সশস্ত্র বাহিনী এবং জালিসকো রাজ্য পুলিশের অংশগ্রহণ নিয়ে একটি অপারেশন ছিল। সেই সময়কার একজন কর্মকর্তা যারা আমাকে জ্ঞান করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন আমাকে বলেছিলেন যে এটি স্পষ্টতই একটি পার্টিতে, ত্লাজোমুলকোতে ছিল এবং অপারেশনের মাঝামাঝি সময়ে সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রীয় উপাদানগুলিকে প্রত্যাহার করতে বলেছিল। ‘তারা তাদের চালিয়েছিল,’ তিনি আমাকে বলেন, কারণ পার্টিতে ‘খুব ভারী’ কেউ ছিলেন। পরে যা ঘটেছিল তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়। গুয়াদালাজারার মহানগর অঞ্চল জুড়ে কয়েক ডজন নারকোব্লোকোও রিপোর্ট করা হয়েছিল। কেউ প্রস্তাবিত বা চাপ দেওয়া বা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বিপরীত, আটককৃতকে মুক্তি দেওয়া ভাল। কিছু সময় পরে মিডিয়াতে কিছু পরিস্রাবণ ছিল এবং এটি শিখেছিল মেনচো তাকে কয়েক ঘন্টা গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তারপরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। নোটগুলি অতিক্রম করেনি। এই হতাশ ক্যাপচারটি সুরক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েক ডজন পাইফিয়াদের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল।
দুটি সম্পূর্ণ ছয় বছর কেটে গেছে এবং সিজেএনজি তিনি কেবল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অপরাধী সংগঠন না হওয়া পর্যন্ত তিনি কেবল তার শক্তি বাড়িয়েছেন। গত সপ্তাহে তিনি এই স্থানটিতে যেমন উল্লেখ করেছিলেন, এই মুহুর্তে এটি প্রায় অনিবার্য যে রাষ্ট্রপতি ক্লোদিয়া শেইনবাউম সরকার চারটি চিঠির সংস্থার বিরুদ্ধে একটি উন্মুক্ত যুদ্ধে নিযুক্ত থাকবেন। গ্রেপ্তার মেনচো এটি প্রথম যৌক্তিক পদক্ষেপ বলে মনে হতে পারে।
তবে, যদি কিছু আমাদের সাম্প্রতিক বছরগুলির যুদ্ধ শিখিয়ে দেয় তবে এটি হ’ল কার্টেলগুলির অপরাধমূলক কাঠামোকে দুর্বল না করে অনুসন্ধান করার কোনও অর্থ হয় না। যখন কেবল চর্বিযুক্ত মাছকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন যা ঘটে তা হ’ল একটি শূন্যপদটি কেবল খোলে এবং ব্যবসায়ের সাধারণ দিকটি রাখতে কোনও দল বা প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী পৌঁছাতে বেশি সময় নেয় না; কখনও শেষ হওয়ার গল্পটি যেখানে আমরা প্রায় 20 বছর হয়েছি।
কম -বেশি সময়ের জন্য যখন ইফেমেরাল ক্যাপচার মেনচো আমি নেক্সোস ম্যাগাজিনে একটি গবেষণা প্রকাশ করেছি – “সহিংসতার মূল” – যেখানে আমি ডেটা সহ দেখিয়েছি যে কীভাবে বসদের ক্যাপচার নিজে থেকে, ছোট গ্রুপগুলিতে কার্টেলগুলির খণ্ডনকে উত্সাহিত করে, যা সহিংসতা প্রসারিত করে এবং বৈচিত্র্য দেয়, বিশেষত কারণ পুরানো কার্টেলের এই টুকরোগুলি সাধারণত মূল অপরাধী মোড় হিসাবে অবলম্বন করে। বেল্ট্রেন লেভা ভাইদের ‘নিরপেক্ষকরণ’ এর পরে এটি ঘটেছিল। তাঁর সংস্থার প্রভাবের ক্ষেত্রগুলি, বিশেষত গেরেরো এখনও পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। সিনালোয়াতে বর্তমান বিপর্যয় হ’ল কীভাবে ক্যাপো ক্যাপচার (এই ক্ষেত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে পরিকল্পনা করা হয়েছিল) কীভাবে নিজেই কেবল আরও খারাপ হয় তার আরেকটি উদাহরণ।
আপনি সঙ্গে ঝাড়ু করতে হবে সিজেএনজিঅবশ্যই। তবে এক্ষেত্রে আপনাকে নীচ থেকে ঝাড়ু করতে হবে। প্রারম্ভিক পয়েন্টটি অবশ্যই স্থানীয় পর্যায়ে কার্টেলের সমর্থন কাঠামো হতে হবে। সংস্থাগুলি এবং nd ণদাতা, এবং বিশেষত কর্তৃপক্ষ সংস্থার পরিষেবাতে পরিচালিত। তিনি সিজেএনজি এর লোকেরা কয়েক ডজন পৌরসভায় কমবেশি নির্লজ্জ রয়েছে। এছাড়াও, আরও কিছুটা বিচক্ষণ, পুলিশ অফিসার এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যের প্রসিকিউটরদের মধ্যে। সরকারের পক্ষে এই প্রতিটি মামলার তদন্ত করা প্রয়োজন নয়। জাদুকরী হান্ট অন্তহীন হবে।
তবে এর জন্য কয়েকজন মেয়র এবং মূল কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ক্যাপচার অপারেশন দিয়ে শুরু করা অপরিহার্য সিজেএনজি। কার্টেলের পুরো আঞ্চলিক কাঠামোটি স্তম্ভিত হয়ে গেছে তা নিশ্চিত করার জন্য কয়েকটি মুষ্টিমেয় ভাল -প্লেসড গ্রেপ্তার খুব কার্যকর হবে। পরবর্তী পদক্ষেপটি হ’ল আঞ্চলিক নেতারা যারা হিটম্যানদের নিয়োগ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে এবং কার্টেলের জন্য ড্রাগ উত্পাদন ও পাচার নিয়ন্ত্রণ করে। উপরোক্ত অর্জন, মেনচো এটি একটি কম ভয়ঙ্কর ব্যক্তিত্ব হবে। তার ক্যাপচারটি আর দর্শনীয় আঘাত হবে না। তবে এটিও বোঝায় না যে কুলিয়াকানের ইতিহাস গুয়াদালাজারায় পুনরাবৃত্তি হয়েছিল।