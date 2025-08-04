এল-রুফাই, আতিকু, পিটার ওবি এবং আমাইচি রয়েছে লোভী, অতৃপ্ত ক্ষুধা-এপিসি

অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস (এপিসি) নাইজেরিয়ানদের জাতিগত ও ধর্মকে অস্ত্রশস্ত্রকারী রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য সতর্ক করেছে।
দলটি উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে রাষ্ট্রপতির ঘূর্ণন নীতিকে সমর্থন করার জন্য রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধেও লাথি মেরেছিল।
সোমবার এক বিবৃতিতে এপিসি আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসের (এডিসি) নেতাদের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আতিকু আবুবকর, পিটার ওবি, প্রাক্তন কাদুনার প্রাক্তন গভর্নর, নাসির এল-রুফাই এবং রোটিমি আমাইচি নাইজেরিয়ার সবচেয়ে বিভ্রান্ত বলে বর্ণনা করেছেন।
এতে বলা হয়েছে যে তাদের সকলেরই লোভী এবং অতৃপ্ত ক্ষুধা রয়েছে, তারা আরও যোগ করেছেন যে তারা বিরোধী উপাদানগুলির নিখুঁত, অভদ্র ও করুণাময় দল।
ক্ষমতাসীন দল অনুসারে, এল-রুফাইয়ের রাজনৈতিক অনুগ্রহ থেকে ঘাসের দ্রুত পতন একটি ফরেনসিক বিশ্লেষণের দাবিদার, জোর দিয়ে যে মন্ত্রীর নিয়োগের জন্য তার ব্যর্থ বিডের পর থেকে প্রাক্তন ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরি (এফসিটি) মন্ত্রী একটি রাজনৈতিক টেলস্পিনে চলে গেছেন।
এপিসি বলেছিল: “সমস্ত নাইজেরিয়ানদের কাছে এখন এটি স্পষ্ট যে এল-রুফাই এবং এডিসিতে তাঁর দলগুলি দক্ষিণ প্রেসিডেন্সি রোটেশনের মাঝখানে এডিসির রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসাবে আতিকু আরোপের মাধ্যমে দেশে জাতীয় unity ক্য ও সংহতি প্রচারের জন্য ডিজাইন করা রাষ্ট্রপতি ঘূর্ণন নীতিটিকে সমর্থন করার মিশনে রয়েছে।
“২০২৩ পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি পিডিপি প্রেসিডেন্ট প্রাথমিক নির্বাচনের সময় আটিকুর স্বার্থপর ও স্বার্থপর এবং অবজ্ঞাপূর্ণ প্রত্যাখ্যান ছিল পিডিপির ভার্চুয়াল শ্মশান সরাসরি ফলস্বরূপ।। “
দলটি বলেছে এল-রুফাই এবং এডিসিতে তার অংশীদারদের “আমাদের দেশটি সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত, নিখুঁত, অভদ্র ও করুণ বিরোধী রাজনীতিবিদদের জানা আছে। তারা তাদের বড় আকারের অহং, বন্য এনটাইটেলমেন্ট মানসিকতা, অশ্লীল হতাশা এবং শিকারী রাষ্ট্রপতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত রাজনৈতিক টেবিলে কিছুই আনেন না।
“বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন শিরোনাম হামলার বাইরে এবং সমস্ত প্রগতিশীল কংগ্রেস এপিসি, এল-রুফাই এবং কোহর্টস উপস্থাপন করেনি এবং বেশ স্পষ্টভাবে, সাফল্যের দৃ strong ় সূচক সহ ইতিমধ্যে টিনুবু প্রশাসনের দ্বারা বাস্তবায়িত ব্যক্তির তুলনায় নীতি প্রেসক্রিপশনগুলি আরও কার্যকরতার সম্ভাবনা সহ উপস্থাপন করতে পারে না।
“২০২৩ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তিনটি প্রধান প্রতিযোগী জ্বালানী ভর্তুকি অপসারণ এবং দেশের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলির জরুরিতা ও গুরুতরতার স্বীকৃতি হিসাবে একাধিক বৈদেশিক মুদ্রার সরকারকে সমন্বিত করার জন্য প্রচার করেছিলেন।
“জরিপে তাদের পরাজয়ের পরাজয়ের পরে, আতিকু এবং ওবি আপাতদৃষ্টিতে, তাদের নীতি সংস্কারের অবস্থানগুলি পুনরায় ভণ্ডামি দেওয়ার জন্য ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য এবং রাষ্ট্রপতি টিনুবু এবং এপিসিকে নাইজেরিয়ানদেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি টিনুবু এবং এপিসিতে উচ্ছেদকারীদের ছুড়ে ফেলার জন্য ন্যায্যতার জন্য ন্যায্যতার জন্য তাদের নীতি সংস্কারের অবস্থানগুলি পুনরুদ্ধার করেছিলেন।
“যদি এল-রুফাই এবং তার দলগুলি প্রশাসনের নীতি সংস্কারকে যতটা তাদের দাবি করে ততটা ঘৃণা করে, তবে তারা কেন জ্বালানী ভর্তুকি পুনরুদ্ধার করার জন্য নীতিগত প্রস্তাবগুলি উপস্থাপন করেনি এবং দেশকে নাইরার মূল্য নির্ধারণের ধ্বংসাত্মক যুগে ফিরিয়ে দেয় এবং ইই-এডির জন্য অপারেশন এবং অপ্রয়োজনীয় অ্যাপিটিকে খাদ্যতালিকাগত এবং অপ্রয়োজনীয় অ্যাপিটিকে খাওয়ানো হয়, এটিতে, নাইজেরিয়ানদের কীভাবে তারা ফলস্বরূপ বিশাল ঘাটতির জন্য অর্থায়ন করবে তা জানানোর জন্য যা অর্থনীতিকে এক বিধ্বংসী সঙ্কুচিত করে তুলবে।
“একজন মন্ত্রী হিসাবে এল-রুফাইয়ের প্রত্যাখ্যান প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর গোষ্ঠীগততার অভিযোগকে ন্যায়সঙ্গত করতে পারে না। এর মতো একটি নির্বোধ দাবি কেবল এমন একজনের কাছ থেকে আসতে পারে যিনি তার স্বার্থপর স্বার্থকে পুরো নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তার স্বার্থের সাথে সমান করে তোলে। রাষ্ট্রপতি টিনুবু সহজেই একটি উপজাতিদের মতো বিশ্বাস করেন না।
“একজন প্রাক্তন গভর্নর যিনি দক্ষিণ কাদুনায় জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অশ্লীল প্রান্তিককরণের এক বিরাট উত্তরাধিকার রেখেছিলেন; যিনি নিরীহ নাগরিকদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং অস্ত্রযুক্ত ধ্বংসযজ্ঞকে স্পনসর করেছিলেন; এবং করদাতাদের উপর N284 বিলিয়নের একটি debt ণ প্রোফাইলের ঝুলিয়ে দেন,” ডিএমওএফআই, এল-রুফাই, এল-রুফাই, এল-রুফাই, এল-রুফাই, এল-রুফাই, এল-রুফাই, এল-রুফাই, এল-রুফাই, এল-রুফাই।
