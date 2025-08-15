এশিয়ার বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধে জাপানের বিপক্ষে জয় ছিল এক ধাপ

হিশাও কিমুরা যখন প্রথম এই সংবাদটি শুনেছিল যে তার দেশ আত্মসমর্পণ করেছে, তখন তিনি এটি বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিলেন। 1945 সালের মধ্যে, 23 বছর বয়সী জাপানি গুপ্তচর ছিল আন্ডারকভার চার বছর মধ্য এশিয়ায়, তিব্বতের রাজধানী লাসায় যাওয়ার জন্য মঙ্গোলিয়ান সন্ন্যাসী হওয়ার ভান করে। এই অভিজ্ঞতাটি জাপান অন্যান্য এশিয়ানদের মুক্তির দিকে পরিচালিত করার বিষয়ে তার আশাবাদকে কলুষিত করেছিল, কিন্তু কিমুরা এখনও সম্রাট এবং সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থার অবশিষ্টাংশের কাছে আটকে ছিল। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এই দাবিটি হিমালয়ের অন্যতম বুনো গুজব বাজর গসিপ হতে হবে।
পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে, কিমুরা ব্রিটিশ ভারতের কালিম্পংয়ে নামেন। সেখানে তিনি একটি সিনেমায় বসে জাতীয় পরাজয়ের অনিচ্ছাকৃত নিউজরিল চিত্রগুলি দেখেছিলেন: এক বিধ্বস্ত টোকিও, খাবারের জন্য ভিক্ষা করা দুর্ভিক্ষের জনসাধারণ, জাপানি সৈন্যরা বার্মায় বিজয়ী গুর্খায় আত্মসমর্পণ করে। তিনি শহরটিকে উপেক্ষা করে একটি শিলায় একাকী দুর্দশায় কয়েক দিন কাটিয়েছিলেন।
হিশাও কিমুরা যখন প্রথম এই সংবাদটি শুনেছিল যে তার দেশ আত্মসমর্পণ করেছে, তখন তিনি এটি বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিলেন। 1945 সালের মধ্যে, 23 বছর বয়সী জাপানি গুপ্তচর ছিল আন্ডারকভার চার বছর মধ্য এশিয়ায়, তিব্বতের রাজধানী লাসায় যাওয়ার জন্য মঙ্গোলিয়ান সন্ন্যাসী হওয়ার ভান করে। এই অভিজ্ঞতাটি জাপান অন্যান্য এশিয়ানদের মুক্তির দিকে পরিচালিত করার বিষয়ে তার আশাবাদকে কলুষিত করেছিল, কিন্তু কিমুরা এখনও সম্রাট এবং সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থার অবশিষ্টাংশের কাছে আটকে ছিল। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এই দাবিটি হিমালয়ের অন্যতম বুনো গুজব বাজর গসিপ হতে হবে।
পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে, কিমুরা ব্রিটিশ ভারতের কালিম্পংয়ে নামেন। সেখানে তিনি একটি সিনেমায় বসে জাতীয় পরাজয়ের অনিচ্ছাকৃত নিউজরিল চিত্রগুলি দেখেছিলেন: এক বিধ্বস্ত টোকিও, খাবারের জন্য ভিক্ষা করা দুর্ভিক্ষের জনসাধারণ, জাপানি সৈন্যরা বার্মায় বিজয়ী গুর্খায় আত্মসমর্পণ করে। তিনি শহরটিকে উপেক্ষা করে একটি শিলায় একাকী দুর্দশায় কয়েক দিন কাটিয়েছিলেন।
কিমুরা পরে চিন্তাভাবনা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, “এটি সবই বোঝায় না।” “কেন এই জাতীয় শহর এখানে ভারতে থাকবে, শান্তিপূর্ণ ও নির্মল, এবং আমার দেশটি ধ্বংস ও ভোগান্তির সময় কেন আমি এতে থাকব?”
অনেক দেশে, 15 আগস্ট ভিজে ডে – প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির উদযাপন। (সময়ের পার্থক্যের জন্য ধন্যবাদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেউ কেউ এটি 14 আগস্ট উদযাপন করে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্মরণে 2 সেপ্টেম্বর, যখন জাপান আত্মসমর্পণের যন্ত্রগুলিতে স্বাক্ষর করেছিল।)
তবে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরে, যেখানে এই দ্বন্দ্ব লাসা থেকে হাওয়াইতে পৌঁছেছিল, সেই বিজয়টি নাৎসি জার্মানির উপর বিজয়ের চেয়ে অনেক কম সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য ছিল-এবং এটি আরও অনেক দ্বন্দ্বপূর্ণ স্মৃতি। এটি বিশেষত চীনের ক্ষেত্রে, যেখানে বিভক্ত দেশের কোন দিকটি ভিক্টরের চেয়ারে বসার অধিকার জিতেছে তা প্রশ্নটি বেদনাদায়ক তীব্রভাবে রয়ে গেছে।
বেইজিংয়ের নেতারা কথা বলতে ভালোবাসি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের “সঠিক” দৃশ্য এবং “সুরক্ষা“উত্তরোত্তর আদেশের। তবে এই বিবৃতিগুলি আসলে কী বোঝায়?
কিমুরা এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে আটকে থাকা কয়েক মিলিয়ন জাপানিদের মধ্যে একটি ছিল, যুদ্ধের জোয়ার জোয়ার ছেড়ে চলে গেছে। মনচুরিয়ায়, সোভিয়েতরা ব্লিটজক্রিগে জব্দ করা শেষ পর্যন্ত তারা হিরোশিমার ঠিক কয়েক দিন পরে, 8 আগস্ট জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পরে, ক বিশৃঙ্খল যাত্রা কয়েক হাজার জন বসতি স্থাপনকারী – এখন শরণার্থী হয়ে উঠেছে – বেগান। মায়েরা ভয়ে যে তারা কখনই এটিকে বাড়িতে তৈরি করবেন না তারা তাদের বাচ্চাদের চীনা পরিবারগুলিতে দেয় বা ডকসে জাপানি নাবিকদের উপর চাপ দেয়।
ট্রুকের জাপানি নৌ বেসে, বিস্মৃত হয়ে বোমা ফেলা এবং তারপরে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে মার্কিন অগ্রিম দ্বারা উপেক্ষা করা, একটি পরিত্যক্ত এবং অনাহারী গ্যারিসন একরকম স্বস্তির জন্য অপেক্ষা করেছিলেন; তারা ইতিমধ্যে 70 জনকে হত্যা করেছিলসান্ত্বনা মহিলা”যারা তাদের অপরাধ cover াকতে আশায় সেখানে রাখা হয়েছিল। চীনে, সৈন্যরা যারা বহু বছর ধরে কাটিয়েছিল নীতি “সমস্তকে হত্যা করুন, অনাহারে সমস্ত, বার্ন অল বার করুন” অবাক করে দিয়েছিল যে তাদের কোন সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণের চেষ্টা করা উচিত: জাতীয়তাবাদী, কমিউনিস্ট, সোভিয়েতরা?
এটি একটি বেদনাদায়ক এবং অবমাননাকর ক্ষতি ছিল, তবুও একরকমভাবে জাপানিরা ভাগ্যবান ছিল। 1940 এর দশকের স্ব-ক্ষতিগ্রস্থ দুর্দশার পরে, জাপান পরবর্তী বছরগুলিতে এটি বুম করেছিল পরাজয় আলিঙ্গন। ১৯৫৫ সালের মধ্যে দেশটি যুদ্ধের আগের মতোই ধনী ছিল; 1964 সালের মধ্যে, যখন এটি গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের আয়োজন করেছিল, তখন এটি আরও সমৃদ্ধ ছিল। হোন্ডা এবং সোনির মতো ব্যবসায়গুলি স্থানীয় দোকান থেকে গ্লোবাল জায়ান্টগুলিতে গিয়েছিল।
ইউরোপে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি, দুর্বৃত্তিতে যেমন ছিল তেমনই ছিল একটি পরিষ্কার বিরতি। 1946 এবং 1991 এর মধ্যে মহাদেশীয় ইউরোপের রাজ্যগুলির মধ্যে একটিও যুদ্ধ হয়নি। (গ্রীকরা লড়াই করেছিল দুষ্টু গৃহযুদ্ধ 1949 এবং হারানো অবধি সাইপ্রাসের অর্ধেক ১৯ 197৪ সালে তুর্কি আক্রমণে।) লোহার পর্দা নেমে এসেছিল এবং পরাশক্তিগুলি একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। পশ্চিম ইউরোপে, প্রাক্তন শত্রুরা একটি তৈরি করতে শুরু করে রূপান্তরকারী ইউনিয়ন।
এশিয়া খুব আলাদা ছিল। জাপানের বাইরে লড়াই সবেমাত্র থামল। ১৯৫০ সালের মধ্যে একটি বিভক্ত কোরিয়া আবারও মোট যুদ্ধে ছিল, ১৯৫৩ সালে কেবল ক্লান্ত যুদ্ধবিরতি দিয়ে সমাধান করা হয়েছিল। ভিয়েতনামে, হো চি মিনহের সেনাবাহিনী ১৯৪45 থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ফরাসিদের সাথে লড়াই করেছিল; 1955 থেকে 1975 সাল পর্যন্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামী এবং আমেরিকানরা; এবং তারপরে, 1978-79 সালে একটি এনকোরের জন্য, কম্বোডিয়ায় খেমার রুজকে পিছনে ফেলেছিল এবং একটি লড়াই করেছিল চীনা আক্রমণ।
ব্রিটিশ মালায়া ১৯৪৮ থেকে ১৯60০ সালের মধ্যে একটি চীনা সমর্থিত কমিউনিস্ট বিদ্রোহকে পরাজিত করেছিল এবং তারপরে একটি স্বাধীন মালয়েশিয়া অঘোষিত লড়াই করেছিল ইন্দোনেশিয়ান আক্রমণ 1962-1966 থেকে। ব্রিটিশ ভারত স্বাধীনতা জিতেছে, রক্তাক্ত বিভক্তএবং এর উত্তরসূরি রাষ্ট্রগুলি নতুনভাবে তৈরি হওয়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সহ গণহত্যা করার সহ বারবার যুদ্ধে গিয়েছিল বাংলাদেশ 1971 সালে।
যুদ্ধের উত্তরাধিকার নিজেই ইউরোপের তুলনায় এশিয়ার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেক বেশি দ্বিধাগ্রস্ত এবং অস্পষ্ট ছিল। সৈন্য যারা লড়াই করেছিল স্বাধীনতার দিক Colon পনিবেশবাদের জোয়ালের আওতায় প্রায়শই এটি করেছিলেন। জাপানিদের সাথে সহযোগী, যেমন ভারতীয় ফ্যাসিস্ট সুভাষ চন্দ্র বোস, মনে করা যেতে পারে জাতীয় মুক্তি নায়করা– বা ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশে নেতৃত্ব দিতে যান সুকর্ণো করল। কেউ জাপানিদের স্নেহের কথা মনে রাখেনি, তবে ঘুরে দেখার জন্য প্রচুর নিপীড়ন ছিল।
এটি চীনেই যুদ্ধের সমাপ্তি – এবং এর উত্তরাধিকার – এখনও সবচেয়ে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।
আনুষ্ঠানিকভাবে, চীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম বিজয়ী ছিল, সোভিয়েত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের পাশাপাশি মিত্রদের “বিগ ফোর” এর পাশাপাশি অন্তর্ভুক্ত ছিল, পাশাপাশি “চার পুলিশ সদস্য“জাতিসংঘের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে এটি ছিল একদম পার্থক্য, যখন চীনকে একটি সাম্রাজ্য বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল, দেশে জার্মানির colon পনিবেশিক সম্পদগুলি চীনা সার্বভৌমত্বে ফিরে আসে নি তবে পরিবর্তে পরিবর্তে হস্তান্তর জাপানের কাছে। পুনরুদ্ধার করা ফ্রান্সের পাশাপাশি চীন বিজয়ের চূড়ান্ত স্বীকৃতি পেয়েছিল: ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলের একটি স্থায়ী আসন।
তবুও আপাতদৃষ্টিতে প্রশংসার অর্থ খুব সামান্য। হ্যাঁ, চীনই একমাত্র অগণিত জাতি যা নতুন গ্লোবাল অর্ডার দ্বারা স্বীকৃত, তাত্ত্বিকভাবে সমান হিসাবে স্বীকৃত ছিল। তবে চীনও সবেমাত্র অস্তিত্ব ছিল। পরে চূড়ান্ত পতন ১৯১১-১২ সালে কিং সাম্রাজ্যের মধ্যে চীন নৃশংস বর্বরতার গৃহযুদ্ধে প্রবেশ করেছিল এবং বিস্ময়কর জটিলতা। সৈন্য যারা ছিল তাদের নৈপুণ্য শিখেছি পশ্চিমা ফ্রন্টে খনন পরিখা এবং তাদের দেশবাসীদের গুলি করার জন্য মেশিনগান প্রবেশ করেছে; অন্যরা সন্ত্রাসিতচাঁদাবাজি, এবং গণহত্যা বেসামরিক।
১৯২27 সালের মধ্যে, এই দ্বন্দ্ব তাত্ত্বিকভাবে জাতীয়তাবাদী দল এবং কমিউনিস্ট পার্টির (যা মিত্র ছিল, এই ধরণের যুদ্ধ, ১৯২৪ থেকে ১৯২26 সালের মধ্যে) এর মধ্যে একটি বিস্তৃত লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল তবে তাদের নিজস্ব লাভ বা ক্ষমতার জন্য লড়াই করা কয়েক ডজন ব্যক্তিগত যুদ্ধবাজ রয়েছে। এবং ১৯৩১ সালে জাপানিরা যখন মাঞ্চুরিয়াকে দখল করেছিল, তখন তারা দীর্ঘ ও রক্তাক্ত সংঘাতের মধ্যে কেবল অন্য একটি দল ছিল।
১৯৩37 সালে যখন এটি চীনের পুরো বিকাশের আক্রমণে পরিণত হয়েছিল, তখন জাতীয়তাবাদীরা এবং কমিউনিস্টরা অনিচ্ছায় গৃহযুদ্ধকে আটকে রাখতে সম্মত হয়েছিল; 1945 সালে, তারা এটি সরাসরি ব্যাক আপ করেছে। মঞ্চুরিয়ার সোভিয়েত হ্যান্ডওভার দ্বারা সহায়তা করা, যা জাপানিরা দেশের মূল শিল্প বেসে পরিণত হয়েছিল; দ্বারা হাইপারইনফ্লেশন জাতীয়তাবাদী অঞ্চলগুলিতে; এবং তাদের শত্রুদের ব্যাধি ও দুর্নীতির দ্বারা, কমিউনিস্টরা ১৯৪৯ সালে জাতীয়তাবাদীদের এবং তাইওয়ানে জাতীয়তাবাদীদের ধাওয়া করে।
সেখানে এখন একটি (প্রায়) ইউনাইটেড চীন ছিল। একমাত্র সমস্যাটি ছিল শীতল যুদ্ধের মাত্র এক দিক এটি স্বীকার করেছে। ১৯ 1970০ এর দশক অবধি পশ্চিমরা তাইওয়ানকে একমাত্র বৈধ চীনা রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল – এবং তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৈধ বিজয়ী হিসাবে, জাতীয়তাবাদীদের সেই বিজয়টি অনুসরণ করতে খুব স্বতন্ত্র ব্যর্থতার দ্বারা নির্বিঘ্নে। এটি ১৯ 1971১ সাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি একটিতে ছিল না নাটকীয় বিপর্যয় কল্পনাপ্রসূত, তাইওয়ানের নেতারা জাতিসংঘের দ্বারা স্বীকৃতি না পেয়ে জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য থেকেও গিয়েছিলেন। (ওয়াশিংটন পুরোপুরি হতে আরও আট বছর সময় লাগবে স্বীকৃতি শিফট।)
যখন বেইজিংয়ের নেতারা – যেমন রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং—কথা বলুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের “বিজয়” “সুরক্ষার” মধ্যে, তারা তখন তারা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের ধারণাটিকে “চীনের বিজয়” এর একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী হিসাবে রক্ষার কথা বলছে – পাশাপাশি এই ধারণাটিও যে চীন, যুদ্ধের বিজয়ী হিসাবে, প্ররোচিত এবং লসারের কাছে স্বাভাবিকভাবেই উচ্চতর মর্যাদা উপভোগ করে। বাড়িতে, এটি মানে একটি ইতিহাস এটি যুদ্ধের সমস্ত অগোছালো ভয়াবহতা উপেক্ষা করে এবং পরিবর্তে নৈতিক বিজয়ের একটি নিরাপদ, দল-অনুমোদিত গল্প বলে।
জাপানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চীনা ত্যাগ অবশ্যই ছিল প্রচুর। তবে বেইজিংয়ের দাবিতে একটি বিশেষত কাঁটাযুক্ত সমস্যা রয়েছে দাবি করে যে যুদ্ধকালীন বিজয় এটিকে কার্ট ব্লাঞ্চ দেয়: জাতীয়তাবাদী দল বেশিরভাগ ত্যাগ স্বীকার করেছিল। যদিও অনেক কমিউনিস্ট গেরিলারা বীরত্বপূর্ণভাবে লড়াই করেছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টি তার মধ্যে নিজেকে পুনর্নির্মাণের সুযোগটি ব্যবহার করেছিল পাহাড়ের দৃ ness ়তা ইয়ান’আনের।
এবং যেহেতু রাশিয়ার ইউক্রেনের পূর্ণ-স্কেল আক্রমণ, তাই চীনের যুক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রমবর্ধমান লিঙ্ক সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের ন্যায়সঙ্গত করার সাথে: “প্রতিরোধের মূল স্তম্ভগুলি” হিসাবে সোভিয়েতরা এই বক্তব্যে, ইউক্রেনের শাসন করার মতো প্রাকৃতিক অধিকার রয়েছে যেমন চীন তাইওয়ান বা তিব্বত বা জিনজিয়াং শাসন করতে পারে। চীনের যুদ্ধের স্মরণে সোভিয়েত এবং চীনের মধ্যে দ্বৈত অংশীদারিত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে-এমন একটি ইতিহাস যা একসময় কয়েক দশক ধরে চিনো-সোভিয়েত বিভাজনের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়েছিল তবে এখন এটি আবার কার্যকর।
সুতরাং, শেষ পর্যন্ত 1945 সালে হেরে যাওয়া জাতি থেকে আসা মানে এর অর্থ কী? কিমুরা হিমালয় সীমান্তভূমি এবং ভারতকে ব্যবসায়ী, শিক্ষক এবং ফ্রিল্যান্স স্পাই হিসাবে ঘোরাফেরা করে পাঁচ বছর কাটিয়েছিলেন – ব্রিটিশদের জন্য, যারা তাঁর মঙ্গোলিয়ান ছদ্মবেশে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আত্মসমর্পণের পরিণতিগুলির আশঙ্কা করেছিলেন, কিন্তু ১৯৫০ সালে, হোমসিকনেস দ্বারা কাটিয়ে তিনি কলকাতার একটি জাপানি জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়েছিলেন।
নিজের ভাষায় ডেকে আনতে না পেরে তিনি চেঁচিয়ে বললেন: “আমি জাপানি। আমার নাম হিশাও কিমুরা। আমি সাত বছর ধরে জাপানি কথা বলিনি।” কলকাতায় বেশ কয়েক মাস কারাগারে থাকার পরে, তাকে জাপানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তিনি সিআইএর জন্য বিদেশী সম্প্রচার বিশ্লেষণ করতে তাঁর ভাষা দক্ষতা ব্যবহার করে বেশ কয়েক দশক ব্যয় করেছিলেন।