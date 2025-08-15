এসআইপি অ্যাভেন্ট -গার্ডের বিরুদ্ধে একটি বাক্যকে নিন্দা করে; মেক্সিকোতে প্রেস স্বাধীনতার জন্য ঝুঁকি সতর্ক করে

অ্যাভান্ট -গার্ডের বিরুদ্ধে জারি করা বাক্যটি মেক্সিকোয় প্রেস ফ্রিডমের জন্য একটি রিগ্রসিটিভ আইনী নজিরআন্তঃ আমেরিকান প্রেস সোসাইটি বিবেচিত (চুমুক)।
অষ্টম সার্কিটের নাগরিক বিষয়গুলিতে কলেজিয়েট কোর্ট ডি কোহুইলা ২০২৪ সালের ৯ ই ডিসেম্বর সুপিরিয়র কোর্ট অফ জাস্টিস (টিএসজে) এর রেজুলেশনের বিরুদ্ধে গ্রুপো ভ্যানগার্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত আম্পারোকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যা অভিযোগযুক্ত বাণিজ্যিক debt ণের জন্য মামলা -মোকদ্দমাতে আপিল খারিজ করে দেয়।
সংস্থাটি জোর দিয়েছিল যে এই প্রকাশনা সংস্থাটি জানিয়েছে যে প্রক্রিয়াটি “অস্বাভাবিক গতি” দিয়ে এবং অপর্যাপ্ত আইনী মানদণ্ডের অধীনে সমাধান করা হয়েছিল, আইনী প্রয়োজনীয়তার সাথে কোনও নির্বাহী শিরোনাম ছাড়াই একটি “অনুমান” debt ণকে বৈধতা দিয়েছিল।
নির্দেশিত অনিয়মগুলির মধ্যে একটি কার্যনির্বাহী মান ব্যতীত জনসাধারণের দলিলের একটি সাধারণ অনুলিপি ভর্তি, কোনও ব্যাঙ্কের দ্বারা নয়, কোনও ব্যাঙ্কের দ্বারা জারি করা বিবৃতি ব্যবহার – যা বৈধতার আইনী অনুমান প্রয়োগ করতে বাধা দেয় – তারিখগুলিতে অসঙ্গতি এবং credit ণের বিধানের প্রমাণের অভাব।
প্রতিরক্ষাও নিন্দা করেছিল যে প্রমাণের বোঝা অযৌক্তিকভাবে বিনিয়োগ করা হয়েছিল, আসামীকে বাদীর সাথে সম্পর্কিত কী তা প্রদর্শন করতে বাধ্য করেছিল।
আইনজীবীরা “অসাধারণ” হিসাবে বর্ণিত পরামর্শ দিয়েছিলেন যে হাজার হাজার পৃষ্ঠাগুলির আবেদন মাত্র 72 ঘন্টা সমাধান করা হয়েছিল, যখন একই রকম ক্ষেত্রে এক মাস থেকে 45 দিনের মধ্যে সময় লাগে। যদিও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এখনও নির্ধারণ করা হয়নি, তবুও রায়টি সুনির্দিষ্ট বলে বিবেচিত হয়।
ভ্যানগার্ডের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে এই মামলাটি আইনী হয়রানি অভিযানের অংশ এবং ২০১ 2016 সালে কোহুইলার প্রাক্তন গভর্নর দ্বারা শুরু করা ব্যক্তিগত অত্যাচারের একটি অংশ, যে সাংবাদিকতা কভারেজ দেওয়া হয়েছে তার পরে।
এসআইপি ইতিমধ্যে এপ্রিল মাসে এই মামলায় সতর্ক করে দিয়েছিল, এটিকে বিচারিক প্রতিশোধ হিসাবে বর্ণনা করে।
এসআইপি -র সভাপতি এবং এল সালভাদোরের গ্রাফিক প্রেসের পরিচালক জোসে রবার্তো ডুত্রিজ হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে “স্বাধীন গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে চাপের একটি সরঞ্জাম হিসাবে বিচারিক প্রক্রিয়াগুলির ব্যবহার অপ্রত্যক্ষ সেন্সরশিপের একটি রূপ গঠন করে যা গণতন্ত্রকে ক্ষয় করে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে সাংবাদিকতার তদন্তকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বাণিজ্যিক মামলা মোকদ্দমার উপকরণকে “অবশ্যই সমাজের অ্যালার্মগুলি আলোকিত করতে হবে।”
এর অংশের জন্য, এসআইপি -র স্বাধীনতা ও তথ্য কমিশনের সভাপতি এবং মেক্সিকান সম্পাদকীয় সংস্থার পরিচালক মার্থা রামোস বলেছেন:: “আমরা বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্মান করি, তবে তাদের সিদ্ধান্তগুলি মেক্সিকান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকারকে প্রভাবিত করার সময় আমরা উপেক্ষা করতে পারি না”।
এসআইপি কর্তৃপক্ষকে ডেকেছিল যে মিডিয়াগুলির বিরুদ্ধে বিচারিক প্রক্রিয়াগুলি যথাযথ প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা ছাড়াই প্রক্রিয়া করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য। সংস্থাটি বলেছে যে জাতীয় সংবাদমাধ্যমের জন্য মামলা এবং এর প্রভাবগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা অব্যাহত থাকবে।
