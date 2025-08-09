এসইসি কেবল চুপচাপ তার বৃহত্তম ক্রিপ্টো যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেছে

ক্রিপ্টো ওয়ার্ল্ডের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে ফলস্বরূপ আইনী যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত শেষ। ফিনটেক জায়ান্ট রিপল ল্যাবস মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সাথে প্রায় পাঁচ বছরের যুদ্ধের বিষয়ে বইটি বন্ধ করে দিয়েছেন, আমেরিকাতে ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণের ভবিষ্যতের জন্য প্রক্সি হয়ে উঠেছে এমন একটি লড়াইয়ের অবসান ঘটিয়ে।
ক্রিপ্টো শিল্পের জন্য একটি যুগান্তকারী বিজয় এবং এসইসির বিতর্কিত “প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ” কৌশলটির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য আঘাত হিসাবে অবাক করা বন্দোবস্তকে প্রশংসিত করা হচ্ছে।
নিয়ন্ত্রক এ -তে বলেছিলেন বিবৃতি জুলাই 7 এ।
লড়াই কী ছিল?
রিপল এমন একটি সংস্থা যা তার ক্রিপ্টোকারেন্সি, এক্সআরপি ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক অর্থ স্থানান্তরকে traditional তিহ্যবাহী ব্যাংকিং সিস্টেমের তুলনায় দ্রুত এবং সস্তা করে তোলে। ২০২০ সালে এসইসি রিপল মামলা করে, অভিযোগ করে যে এক্সআরপি একটি অনিবন্ধিত সুরক্ষা ছিল। সহজ কথায়, সুরক্ষা হ’ল বিনিয়োগের চুক্তি, যেমন স্টকের অংশ। যদি কোনও ক্রিপ্টো টোকেনকে কোনও সুরক্ষা হিসাবে বিবেচনা করা হয় তবে এটি অবশ্যই একই কঠোর নিবন্ধকরণ এবং প্রকাশের নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হবে, তবে একটি স্ট্যান্ডার্ড বেশিরভাগ ক্রিপ্টো প্রকল্পগুলি পূরণ করেনি। একটি এসইসি বিজয় কার্যকরভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক্সআরপি নিষিদ্ধ করতে পারে এবং শত শত অন্যান্য টোকেন পঙ্গু করার নজির স্থাপন করতে পারে।
August আগস্ট, লড়াইটি আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছিল। এসইসি “আপিলগুলি বরখাস্ত করার জন্য যৌথ শর্তাদি, রিপলের বিরুদ্ধে নাগরিক প্রয়োগের ব্যবস্থা সমাধান করে” ঘোষণা করেছিল, যখন রিপল তার ক্রস-আপিল বাদ দিতে রাজি হয়েছিল। নিম্ন আদালতের চূড়ান্ত রায় – একটি 125 মিলিয়ন ডলার জরিমানা সহ – কার্যকর থাকবে, তবে যুদ্ধ শেষ হয়েছে।
রিপল যখন পেনাল্টি দিচ্ছে—$ 50 মিলিয়ন-, সংস্থাটি আরও বেশি মূল্যবান পুরষ্কার নিয়ে চলে যাচ্ছে: একটি গেম-চেঞ্জিং আইনী নজির। বিচারক অ্যানালিসা টরেসের একটি ২০২৩ সালের রায়টি পাবলিক এক্সচেঞ্জগুলিতে রিপলের এক্সআরপি বিক্রয় – যেখানে ক্রেতারা বেনামে এবং সরাসরি সংস্থার সাথে সরাসরি আচরণ করে না – সিকিওরিটিজ লেনদেন হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করে না তা জানতে পেরে এসইসিকে একটি বড় ধাক্কা মোকাবেলা করেছিল। সিদ্ধান্তের সেই অংশটি অক্ষত রয়েছে।
এটি একটি বিশাল চুক্তি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তৈরি করে যা অন্যান্য ক্রিপ্টো প্রকল্পগুলি এখন তাদের নিজস্ব আইনী লড়াইয়ে ব্যবহার করতে পারে, সম্ভাব্যভাবে তাদের বাজারে কম্বল কর্তৃপক্ষের দাবি থেকে রক্ষা করে। উচ্চতর আদালত কর্তৃক এই রায়কে বহাল রাখার ঝুঁকির চেয়ে স্থির হওয়া বেছে নেওয়ার মাধ্যমে এসইসি তার “প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবিধান” প্লেবুকের সীমাবদ্ধতা দেখিয়েছে: শিল্পের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশিকা জারি না করে পৃথক মামলা মোকদ্দমার মাধ্যমে বিধি তৈরির কৌশল।
রিপলের প্রধান আইনী কর্মকর্তা স্টুয়ার্ট অ্যালডেরোটি এক্স -তে লিখেছেন, এটি “শেষ … এবং এখন ব্যবসায় ফিরে”।
আজ কমিশনের ভোটের পরে, এসইসি এবং রিপল তাদের আপিলগুলি খারিজ করার জন্য সরাসরি দ্বিতীয় সার্কিটের কাছে সরাসরি দায়ের করেছিলেন।
– স্টুয়ার্ট অ্যালডেরোটি (@এস_এলডেরোটি) আগস্ট 7, 2025
মেইন স্ট্রিটের জন্য এটি কী বোঝায়
যদিও উভয় পক্ষই আংশিক বিজয় দাবি করতে পারে, তবে সবচেয়ে বড় বিজয়ী হ’ল যুক্তিযুক্তভাবে মেইন স্ট্রিট, বা প্রতিদিনের বিনিয়োগকারী এবং বিকাশকারী যারা বছরের পর বছর ধরে নিয়ন্ত্রক বিশৃঙ্খলার মধ্যে ধরা পড়েছেন। নৃশংস আইনী যুদ্ধ একটি আদালতকে নিশ্চিত করতে বাধ্য করেছিল যে সমস্ত ডিজিটাল সম্পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিকিওরিটি নয়, বিশেষত জনসাধারণের দ্বারা ব্যবসা করার সময়। এটি একটি পরিষ্কার, যদিও এখনও অসম্পূর্ণ, নিয়মের সেট সরবরাহ করে। বিনিয়োগকারীদের জন্য, এটি ঝুঁকি হ্রাস করে যে তাদের হোল্ডিংগুলি রাতারাতি অবৈধ ঘোষণা করা যেতে পারে। উদ্ভাবকদের জন্য, এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুগত প্রকল্পগুলি তৈরির জন্য কিছুটা পরিষ্কার পথ সরবরাহ করে, শিল্পকে মূলধারার বৈধতার এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়।
আমাদের গ্রহণ
এসইসি মামলা মোকদ্দমার মাধ্যমে ক্রিপ্টো শিল্পকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করে কয়েক বছর ব্যয় করেছে। রিপল কেসটি দেখায় যে কৌশলটি বাষ্প হারাচ্ছে। অন্য আদালত হারের ঝুঁকির চেয়ে এজেন্সিটির সিদ্ধান্তটি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্তটি দ্রুত চুক্তিতে সম্মত না হয়ে অন্য ক্রিপ্টো সংস্থাগুলিকে লড়াই করতে উত্সাহিত করতে পারে। এটি ক্রিপ্টো-ওয়াশিংটন স্ট্যান্ডঅফের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা চিহ্নিত করে, যেখানে আইনী এবং রাজনৈতিক চাপ অবশেষে আমেরিকা কীভাবে ডিজিটাল সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে তা দীর্ঘ-ওভারডু পুনর্বিবেচনা জোর করে।