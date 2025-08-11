এসইসি ডিজি আগামা আমেরিকার ভাইস চেয়ারম্যান উঠে এসেছেন

সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) নাইজেরিয়ার মহাপরিচালক ড। ইমোটিমি আগামা, আফ্রিকা/মধ্য প্রাচ্য পূর্ব অঞ্চল (এএমইআরসি) এর আন্তর্জাতিক সংস্থার সিকিউরিটিজ কমিশনের (আইওএসসিও) ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন।
এই নির্বাচনের মাধ্যমে, আগামা ২০২26 সাল পর্যন্ত গ্লোবাল সিকিওরিটিজ রেগুলেটরি অর্গানাইজেশনের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অঙ্গ আইসকো বোর্ডে দায়িত্ব পালন করবেন।
আইওএসসিও সিকিওরিটিজ নিয়ন্ত্রকদের জন্য শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক নীতি ফোরাম হিসাবে স্বীকৃত। সংস্থার সদস্যপদ বিশ্বের সিকিওরিটিজ মার্কেটের 95% এরও বেশি শতাধিক বিচার বিভাগে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর সদস্যপদ অবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
তার গ্রহণযোগ্যতার বক্তৃতায় আগামা তার প্রতি আস্থাভাজন ভোটের জন্য আমেরকের সদস্যদের প্রশংসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তাঁর নির্বাচন আইওএসসিও এবং এএমইআরসি -র অগ্রযাত্রায় নির্ধারিত ভিত্তি তৈরি করার জন্য আমেরকের আরও প্রতিশ্রুতি ছিল।
“এটি অপরিসীম নম্রতা এবং গভীর দায়িত্বের সাথে আমি আমার মনোনয়নকে এএমইআরসি -র ভাইস চেয়ারম্যান এবং আইওএসসিওর বোর্ডের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করি।
“এটি একটি ব্যক্তিগত সম্মানের চেয়ে বেশি – এটি আমাদের মূলধন বাজারগুলিকে আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি, উদ্ভাবন এবং ভাগ করে নেওয়া সমৃদ্ধির ইঞ্জিনগুলিতে রূপান্তরিত করার একটি আদেশ।
”আমাদের আগ্রাসীভাবে এএফএমআই (আফ্রিকান ফিনান্সিয়াল মার্কেটস ইনিশিয়েটিভ) এবং এসএসএ এক্সচেঞ্জের সাথে কাজ করে মানকে একত্রিত করতে, তালিকার ব্যয় হ্রাস করতে এবং আন্তঃসীমান্তের সংযোগ তৈরি করার মাধ্যমে তালিকাগুলি প্রসারিত করতে হবে।
“তরলতা বাড়াতে, আমরা আঞ্চলিক বাজার নির্ধারণের প্রকল্পগুলির অগ্রগামী করব এবং উত্পাদনশীল বিনিয়োগের জন্য দেশীয় সঞ্চয়কে চ্যানেল করার জন্য পেনশন তহবিল সংস্কারের পক্ষে পরামর্শ দেব।
“সমালোচনামূলকভাবে, আমরা এএফএমআই এবং উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদার হব অবকাঠামোগত বিনিয়োগ এবং বৈশ্বিক মূলধনকে আকৃষ্ট করার জন্য। তবে, একাকী অবকাঠামো যথেষ্ট নয়। আফ্রিকার 70% জনসংখ্যার 30% জনের সাথে আমাদের যুবকদের ক্ষমতায়িত করতে হবে: উচ্চ-যাত্রা ও তালিকার জন্য ডেমোক্র্যাটেক স্যান্ডবক্সগুলি তৈরি করার জন্য খুচরা বিনিয়োগকারী কর্মসূচিগুলি,” এডিং-এড়াতে এবং তালিকার জন্য।
ডিজিটাল সম্পত্তিতে, এসইসি বস এর সাথে আসা ঝুঁকিটি পরিচালনা করার সময় উদ্ভাবনকে আলিঙ্গন করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন যে ডিজিটাল সম্পদগুলি 2030 সালের মধ্যে 10 ট্রিলিয়ন ডলার সুযোগের প্রতিনিধিত্ব করে।
“আমাদের তরুণ, প্রযুক্তি-বুদ্ধিমান জনগোষ্ঠীর সাথে, আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যের নেতৃত্ব দিতে হবে-অনুসরণ করতে হবে না। আমেরিকার-আইওস্কো যৌথ টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে আমরা বিকাশ করব: স্পষ্ট স্থিতিশীল প্রবিধানগুলি পরিষ্কার করে, টোকেনাইজড সিকিওরিটির জন্য ফ্রেমওয়ার্ক, ক্রিপ্টো সম্পদের জন্য বিনিয়োগকারী সুরক্ষা মান, এবং আমাদের স্থিতিশীলতার সাথে নতুনত্বের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, আমাদের বাজার উভয়ই গতিশীল ও সুরক্ষিত রয়েছে।
এগিয়ে গিয়ে আগামা বলেছিলেন যে আইওএসসিওর দ্বারা এখন পর্যন্ত করা অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনও অনেক কাজ করার দরকার রয়েছে এবং তাই সদস্যদের বিনিয়োগকারী, বাজার এবং প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব অর্থনীতির সুবিধার জন্য বিগত বছরগুলির পারস্পরিক সমর্থন এবং সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এসএমইগুলির জন্য “তালিকা বৃদ্ধির উদ্যোগ” চালু করতে, তরলতা বাড়াতে, আমাদের অঞ্চলের জন্য একটি ডিজিটাল সম্পদ ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করতে এবং পুঁজিবাজারের সাক্ষরতার কর্মসূচি বিকাশের জন্য একটি “তালিকা বৃদ্ধির উদ্যোগ” চালু করার জন্য কমিটি আলোচনা এবং বিতর্ককে আরও গভীর করে চলেছে
আইওএসসিও 1983 সালে বিশ্বব্যাপী সিকিওরিটিজ শিল্পের স্ট্যান্ডার্ড সেটার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বর্তমানে এক শতাধিক সাধারণ সদস্য রয়েছে।