এসএএইচআরসি কে-ওয়ার্ড বিতর্ক তদন্ত করার কারণে ম্যাকেনজিকে সমতা আদালতে রিপোর্ট করা যেতে পারে

এসএএইচআরসি অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকার আইনের অধীনে ঘৃণার বক্তব্য নিষিদ্ধ।
দক্ষিণ আফ্রিকার মানবাধিকার কমিশন (এসএএইচআরসি) নিশ্চিত করেছে যে এটি তার পুরানো সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলির বিষয়ে খেলাধুলা, চারুকলা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী গেটন ম্যাকেনজি তদন্ত করছে, যার মধ্যে ‘কে-শব্দ’ ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ম্যাকেনজি এক্স -তে পোস্ট করা পোস্টগুলির পরে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়াগুলির মুখোমুখি হয়েছিল, যা পূর্বে টুইটার হিসাবে পরিচিত, ২০১১ সালের বিজ্ঞাপন 2017 এর মধ্যে সম্প্রতি পুনরুত্থিত হয়েছিল।
ওপেন চ্যাটস পডকাস্টের হোস্টদের নিন্দা করার সময় এই বিতর্কটি উদ্ভূত হয়েছিল, যারা এর আগে রঙিন সম্প্রদায় সম্পর্কে অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন।
প্রতিক্রিয়া হিসাবে, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা ম্যাকেনজির নিজস্ব টুইটগুলি আবিষ্কার করেছেন, যেখানে ব্ল্যাক দক্ষিণ আফ্রিকানদের লক্ষ্য করে বর্ণগত স্লার রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
ম্যাকেনজি অবশ্য বর্ণবাদী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন, জোর দিয়ে বলেছেন যে এই উত্সাহটি অর্থনৈতিক মুক্তিযোদ্ধাদের (ইএফএফ) দ্বারা অর্কেস্টেটেড রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত প্রচারের অংশ।
এসএএইচআরসি কে-ওয়ার্ড পোস্টের উপরে ম্যাককেঞ্জি প্রোব করে
যদিও কেউ কেউ রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসাকে ম্যাককেঞ্জির জন্য গুলি চালানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন, অ্যাকশনস এসএএইচআরসি -র কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন, যা নিশ্চিত করেছে যে এটি ঘৃণ্য বক্তৃতার জন্য মন্ত্রীর “আপত্তিকর পদ” তদন্ত করছে।
“পদগুলি সম্পর্কিত রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি অভিযোগ প্রাপ্তি এবং মন্ত্রী ম্যাকেনজির অভিযোগযুক্ত জেনোফোবিক উচ্চারণের অভিযোগের পরে কমিশন তদন্ত শুরু করেছে।
শুক্রবার এসএএইচআরসি এক বিবৃতিতে বলেছে, “কমিশন সোশ্যাল মিডিয়া এবং এই উক্তিগুলি সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমে ক্ষোভের কথাও উল্লেখ করেছে।”
কমিশন ইঙ্গিত দিয়েছে যে ম্যাকেনজির মন্তব্যগুলি গঠন করতে পারে প্রথম ফেসি সমতা প্রচার এবং অন্যায় বৈষম্য আইন প্রতিরোধের লঙ্ঘন, যা সমতা আইন হিসাবেও পরিচিত।
প্রক্রিয়াটির অংশ হিসাবে, এসএএইচআরসি মন্ত্রীর কাছে একটি অভিযোগ চিঠি পাঠিয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “এরপরে কমিশন এগিয়ে যাওয়ার সর্বোত্তম উপায় নির্ধারণ করবে যার মধ্যে প্রাসঙ্গিক সমতা আদালতে কার্যক্রম প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে,” বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে।
এসএএইচআরসি জোর দিয়েছিল যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা একটি সাংবিধানিক অধিকার, “এটি পরম নয়”, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আইনের অধীনে ঘৃণার বক্তব্য নিষিদ্ধ।
“তার অবস্থান দেখে মন্ত্রী ম্যাকেনজির আচরণটি নৈতিক মানদণ্ডের সাথে মেনে চলবে বলে আশা করা হচ্ছে যা একজন মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য হয়ে উঠছে।”
অ্যাকশনস প্রতিক্রিয়া
অ্যাকশনসা এসএএইচআরসি -র ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে, জোর দিয়ে যে ম্যাককেঞ্জিকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।
অ্যাকশনস সাংসদ অ্যালান বিসলে শনিবার বলেছেন, “আমরা বজায় রেখেছি যে দক্ষিণ আফ্রিকার কোনও বসার মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রী থাকতে পারে না যিনি এই জাতীয় মতামত রাখেন, অতীত বা বর্তমান যাই হোক না কেন, অ্যাকাউন্টে রাখা না করেই,”
“অ্যাকশনসা মন্ত্রীর অ্যাকাউন্টে রাখার পরবর্তী পদক্ষেপগুলি যোগাযোগ করার জন্য কমিশনের প্রত্যাশায় রয়েছে।
“আমরা এসএএইচআরসিকেও রঙিন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে করা মতামতমূলক মন্তব্য সম্পর্কিত ওপেন চ্যাটস পডকাস্টের তদন্ত সম্পর্কিত একটি আপডেট সরবরাহ করার আহ্বান জানাই।
“বর্ণবাদের অবশ্যই পরিণতিগুলির মুখোমুখি হতে হবে, অপরাধী কে বা সমাজে তাদের মর্যাদায় হোক না কেন,” পার্টির বিবৃতি পড়া।
