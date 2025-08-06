এসএএস: দুর্বৃত্ত হিরোস – দ্য ব্যান্ড অফ ব্রাদার্স উত্তরসূরির বিশ্বব্যাপী স্ট্রিমিং চার্টে পুনর্বিবেচনা করছে

ক ভাইদের ব্যান্ড প্রতিস্থাপন শো, এসএএস: দুর্বৃত্ত নায়করাগ্লোবাল স্ট্রিমিং চার্টগুলিতে পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। স্টিভেন স্পিলবার্গ এবং টম হ্যাঙ্কস দ্বারা নির্মিত, ভাইদের ব্যান্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ডি-ডে এবং অন্যান্য মূল মুহুর্তগুলির সঠিক এবং দর্শনীয় চিত্রের মাধ্যমে এইচবিওর সর্বকালের অন্যতম বৃহত্তম মাইনারি হিসাবে বিবেচিত।
যদিও কোনও শো সত্যই প্রতিস্থাপন করতে পারে না ভাইদের ব্যান্ড, এসএএস: দুর্বৃত্ত নায়করা একটি যুক্তিযুক্ত যোগ্য উত্তরসূরি। হেলমেড পিকি ব্লাইন্ডার্স স্রষ্টা স্টিভেন নাইট, এটি মিশর এবং লিবিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওয়েস্টার্ন মরুভূমি প্রচার জুড়ে ব্রিটিশ আর্মি স্পেশাল এয়ার সার্ভিসেস (এসএএস) অনুসরণ করে।
অনুযায়ী ফ্লিক্সপ্যাট্রোল 5 আগস্ট হিসাবে, এসএএস: দুর্বৃত্ত নায়করা এইচবিও ম্যাক্সের গ্লোবাল স্ট্রিমিং চার্টে আট নম্বরে রয়েছে। এটি গ্রিস, স্পেন, পর্তুগাল এবং সুইডেন সহ 28 টি দেশের জন্য এইচবিও ম্যাক্সের শীর্ষ 10 এ রয়েছে।
এসএএসের জন্য এর অর্থ কী: দুর্বৃত্ত নায়করা
শোটির গ্লোবাল স্ট্রিমিং পুনরুত্থানটি বিশেষত আন্তর্জাতিক শ্রোতাদের সাথে তার ব্যাপক আবেদনগুলির একটি প্রমাণ। সব ছয় এসএএস: দুর্বৃত্ত নায়করা মরসুম 2 এপিসোডগুলি জানুয়ারী 2025 জুড়ে প্রকাশিত হয়েছিল, তবুও সিরিজটি এখনও কয়েক মাস পরে স্ট্রিমিং হিট হওয়ার ব্যবস্থা করছে।
সমালোচক এবং সাধারণ শ্রোতাদের কাছ থেকে অপ্রতিরোধ্যভাবে ইতিবাচক অভ্যর্থনা অবশ্যই এই অঞ্চলে সহায়তা করে, 100% টমেটোমিটার স্কোর এবং 86% পপকর্নমিটার স্কোর শোয়ের গুণমান সম্পর্কে বক্তৃতা ভলিউম সহ। এটি কোনও মানের শো নয় যা উপেক্ষা করা হচ্ছে, যদিও এইচবিও ম্যাক্সে এর বর্তমান চিত্তাকর্ষক পারফরম্যান্স দেওয়া হয়েছে।
কাস্টটি শোটির জন্য আরেকটি বিক্রয় পয়েন্ট, এতে কনার সুইন্ডেলস রয়েছে (যৌন শিক্ষা), জ্যাক ও’কনেল (পাপী), এবং আলফি অ্যালেন (গেম অফ থ্রোনস)। পাপী তর্কসাপেক্ষভাবে 2025 সালের বৃহত্তম জনপ্রিয় সংস্কৃতি ঘটনা হওয়ায় ও’কনেল এবং তিনি যে অন্যান্য স্টার্লার কাজ করেছেন তার সাথে আরও এক্সপোজার এনেছে এসএএস: দুর্বৃত্ত নায়করা।
জ্যাক ও’কনেল ভ্যাম্পায়ার রিমিকটি অভিনয় করেছেন পাপী।
নাইট আরও নিশ্চিত করেছেন যে 3 মরসুম বিকাশে রয়েছে, তিনি শীঘ্রই স্ক্রিপ্টগুলি শেষ করবেন এবং চিত্রগ্রহণ আসন্ন। এইচবিও ম্যাক্স বোডে স্ট্রিমিং নম্বরগুলি শোয়ের সেরা ভিউয়ারশিপের জন্য এখনও 3 মরসুমের জন্য ওয়েল ওয়েল, সেখানে আগ্রহটি এখনও শোতে রয়েছে 2 মরসুমের শেষের পরে এবং বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত বিভিন্ন দেশে।
এসএএস -এ আমাদের গ্রহণ: দুর্বৃত্ত হিরোসের স্ট্রিমিং পুনরুত্থান
এসএএস: দুর্বৃত্ত নায়করা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সেরা ওয়ার টেলিভিশন শোগুলির মধ্যে একটি এবং এটি সাম্প্রতিক স্ট্রিমিং সংখ্যা দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে। এটির মতো স্বীকৃতি হিসাবে একই স্তরের নেই ভাইদের ব্যান্ডতবে যদি এটি স্ট্রিমিং চার্টগুলিতে আরোহণ করতে থাকে তবে এটি সময় মরসুম 3 প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে এটি আরও সুপরিচিত শোতে পরিণত হতে পারে।
সূত্র: ফ্লিক্সপ্যাট্রোল
এসএএস: দুর্বৃত্ত নায়করা
- প্রকাশের তারিখ
-
30 অক্টোবর, 2022
- নেটওয়ার্ক
-
বিবিসি ওয়ান
- পরিচালক
-
টম শ্যাঙ্কল্যান্ড