‘এসএনএল 50’ ইপি মরগান নেভিলি কীভাবে ‘এসএনএল’ প্রায় 11 মরসুমের পরে প্রায় কুড়াল হয়ে গেল

শনিবার নাইট লাইভজন্ম 11 অক্টোবর, 1975, 24 মে, 1986 সালে মারা যান।
এটি গভীর-রাত কমেডি প্রতিষ্ঠানের জন্য শ্রুতিমধুর হতে পারে, যা 11 মরসুমের পরে ধুলা প্রায় বিট করে আমেরিকাটিকে সমস্ত থেকে বঞ্চিত করে Snl পরবর্তী বছরগুলিতে যে প্রতিভা এসেছিল তারা উইল ফেরেল, ক্রিস্টেন উইগ, টিনা ফে, কেট ম্যাককিনন, অ্যাডাম স্যান্ডলার, জিমি ফ্যালন এবং আরও অনেক কিছু।
শনিবার নাইট লাইভএর কাছাকাছি মৃত্যু হ’ল এমি-মনোনীত সিরিজের চারটি পর্বের একটির কেন্দ্রবিন্দু SNL50: শনিবার রাতের বাইরেঅস্কার বিজয়ী মরগান নেভিল প্রযোজিত নির্বাহী। কেভিন নিলন পর্বের এক ধরণের রড সের্লিং-এর মতো হোস্ট হিসাবে কাজ করেছেন, কীভাবে শোটির “অদ্ভুত বছর” লর্ন মাইকেলসকে চিহ্নিত করেছে তা ব্যাখ্যা করে Snl পাঁচ বছরের ব্যবধানের পরে। মাইকেলস পুরো নতুন কাস্ট নিয়ে এসেছিল।
নেভিল ডেডলাইনকে বলেছেন, “আপনার কাছে র্যান্ডি কায়েদ ছিল, জোয়ান কুস্যাক, রবার্ট ডাউনি জুনিয়র। আপনার অ্যান্টনি মাইকেল হল ছিল, আপনার এই সমস্ত অভিনেতা ছিল। “আসুন আমরা এই সমস্ত তরুণ অভিনেতা, তাজা রক্ত, ‘এবং দুর্দান্ত অভিনেতাগুলি পাই।
নেভিল আরও বলেছিলেন, “সেই বছর অন্যতম সমস্যা ছিল যে সেখানে অভিনেতাদের একগুচ্ছ ছিল এবং সেখানে প্রচুর কমেডি লেখক ছিল এবং তারা কীভাবে একে অপরের সাথে কথা বলতে হয় তা সত্যই জানত না,” নেভিল আরও বলেছিলেন। “এবং পরের বছর নেটওয়ার্ক শোটি বাতিল করতে চলেছিল, এবং লর্ন বলেছিলেন, ‘অপেক্ষা করুন, আমি মনে করি আমি এখন কী করছি তা আমি জানি Just আমাকে আরও একটি সুযোগ দিন’ ‘ এবং আমি যা শুনেছি তা থেকে, পরবর্তী বছরটি ছিল 12 এবং সিজন 11 এবং সিজন 12 এর মধ্যে লর্ন বেরিয়ে ডানা কার্ভি এবং ফিল হার্টম্যান এবং কেভিন নিলন এবং জ্যান হুকস এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কাস্ট সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ এসেছিলেন যা সত্যই এটি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ”
SNL50: শনিবার রাতের বাইরে উইলিয়াম হার্প (সংলাপ সম্পাদক) এবং শান গ্রে (সাউন্ড এফেক্টস এডিটর) এর কাজকে স্বীকৃতি দিয়ে একটি নন -ফিকশন বা রিয়েলিটি প্রোগ্রামের জন্য সম্পাদক কোরি ওয়াপনোভস্কার কাজকে স্বীকৃতি দিয়ে একটি নন -ফিকশন প্রোগ্রামের জন্য অসামান্য চিত্র সম্পাদনা, অসামান্য ডকুমেন্টারি বা ননফিকশন সিরিজের জন্য মনোনীত। নেভিল থিম্যাটিকভাবে চারটি পর্ব ভাগ করার জন্য একটি উদ্ভাবনী উপায় নিয়ে এসেছিলেন।
“অডিশন পর্বটি শোয়ের পুরো ইতিহাস সম্পর্কে। মরসুম 11 শোয়ের প্রায় এক বছর। রাইটার্স পর্বটি শোয়ের প্রায় এক সপ্তাহ, এবং কাউবেল পর্বটি একটি একক স্কেচ সম্পর্কে,” তিনি উল্লেখ করেছেন। “সুতরাং, তাদের cover াকতে চারটি খুব আলাদা সময় দিগন্ত রয়েছে।”
রবার্ট আলেকজান্ডার পরিচালিত পর্ব 1 হাইলাইট করে “দ্য Snl অডিশন প্রক্রিয়া, আগে কখনও দেখা যায়নি অডিশন ফুটেজ এবং প্রথম শোয়ের কিছু আইকনিক নাম থেকে অ্যাকাউন্টগুলি তাদের প্রস্তুতি এবং যাত্রার প্রতিফলন ঘটায় Snl মঞ্চ। ” এটি কেবল কারা প্রবেশ করেছে তা নয়, কে কাটেনি তা নয়, একটি চমকপ্রদ তালিকায় জেনিফার কুলিজ, জিম কেরি, কেভিন হার্ট, মিন্ডি কালিং, জর্ডান পিল, ডোনাল্ড গ্লোভার, স্টিফেন কলবার্ট এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে।
অস্কার বিজয়ী মার্শাল কারি দ্বারা পরিচালিত পর্ব 2, লেখকরা কীভাবে এক সপ্তাহের শো একসাথে রেখেছিলেন তা প্রকাশ করার জন্য একটি ভারিত পদ্ধতির গ্রহণ করেছেন (এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আইয়ো এডবিরি দ্বারা আয়োজিত একজনের পক্ষে এই ক্ষেত্রে ভালুক)। এটি এক ধরণের ডারউইনিয়ান প্রক্রিয়া যার দ্বারা কেবল শক্তিশালী স্কেচগুলি বেঁচে থাকে এবং কেবল শক্তিশালী লেখকও – যারা চাপ এবং ঘন ঘন অহংকারকে আঘাত করতে পারে (ল্যারি ডেভিড সেই পর্বে উপস্থিত হয়েছেন, একজন স্বীকৃত কৌতুক মহান যিনি ঠিক একজনকে বিজয়ী করেননি যিনি ঠিক বিজয়ী হননি Snl লেখক)।
নীল বার্কলে পরিচালিত পর্ব 3, জেনেসিস এবং সম্ভবত একক সর্বাধিক জনপ্রিয় স্কেচের ইতিহাসে সম্পাদন এবং সম্পাদন করতে একটি ফরেনসিক পদ্ধতি গ্রহণ করে Snl। এটি হবে “আরও কাউবেল” স্কেচটি উইল ফেরেল দ্বারা কল্পনা করা এবং রচিত, যেখানে তিনি ব্লু -ইস্টার কাল্টের “(ভয় করবেন না) রিপার” রেকর্ড করার জন্য একটি স্টুডিও সেশনের সময় একটি কাউবেলকে আটকে রাখার জন্য প্রচুর আবেগের সাথে একটি কাল্পনিক পার্কিউশনিস্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অতিথি হোস্ট ক্রিস্টোফার ওয়ালকেন “কিংবদন্তি” রেকর্ড প্রযোজক ব্রুস ডিকিনসনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন যিনি অবশ্যই তার সমস্ত দক্ষতা ব্যান্ডের উত্তেজনার উপর মসৃণ করতে এবং টেপে প্রাইম কাউবেল পেতে ব্যবহার করতে হবে।
নেভিল নোটস “কখনও কখনও পোশাকের শীর্ষে স্কেচ করে (রিহার্সাল) এবং লাইভ শোতেও কাজ করে না।” বা বিপরীত ঘটতে পারে। “আমি বিশেষত কাউবেল এপিসোড সম্পর্কে যা পছন্দ করেছিলাম সেটির বিবরণে মাইক্রো পাচ্ছিল … পোষাক এবং বাতাসের মধ্যে, উইল ফেরেল সোয়েটারটি পরিবর্তন করে এবং এই সামান্য ছোট সোয়েটারটি পেয়েছিল যাতে তার পেটটি আটকে যায়। এই সমস্ত পার্থক্যকে কি কোনও পার্থক্য তৈরি করে না? কেউ এটি ভাবেন না, তবে এটি একটি বিশাল পার্থক্য তৈরি করে না।
পুটিটিভ কাউবেল-ইস্ট, “জিন ফ্রেঙ্কল” এই পর্বে ফিরে আসার উপস্থিতি তৈরি করেছেন, এইবার রেড হট চিলি মরিচদের জন্য ড্রামার চ্যাড স্মিথের চিত্রিত করেছেন, যিনি বিখ্যাতভাবে ফেরেলের সাথে এক আকর্ষণীয় সাদৃশ্য বহন করেছেন। কিন্তু ওয়ালকেন? ঠিক আছে, তারা তাকে তার চিন্তাভাবনাগুলি দেওয়ার চেষ্টা করার চেষ্টা করেছিল, তবে তিনি বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, স্পষ্টতই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে এই মুহুর্তে তাঁর আর কোনও কাউবেল প্রয়োজন নেই।
নেভিল, যার স্টিভ! (মার্টিন): 2 টুকরোতে একটি ডকুমেন্টারি গত বছর পাঁচটি এমি মনোনয়ন অর্জন করা হয়েছে, এটি হেলিংয়ের পক্ষে আরও উপযুক্ত হতে পারে না SNL50 সিরিজ।
“আমার বাবা একজন বড় কৌতুক অনুরাগী ছিলেন এবং আমাদের আশেপাশে প্রথম বেটাম্যাক্স করেছিলেন এবং রেকর্ডিং শুরু করেছিলেন Snl শুরুতে খুব সুন্দর। আমি সত্যিই এটি দেখতে শুরু করলাম যখন আমার বয়স কত ছিল? আট, “নেভিল স্মরণ করে। Snl যে আমি ভালবাসি। আমি সর্বদা শোতে সর্বদা মনোযোগ দিয়ে থাকি। এমনকি আমি যখন এই প্রকল্পে কাজ শুরু করেছি, তখনও আমি বইটি বের করেছি শনিবার নাইট লাইভের একটি ব্যাকস্টেজ ইতিহাস১৯৮৫ সালে যখন আমি এটি নতুন কিনেছিলাম তখন থেকেই বইটিতে আমার রসিদ ছিল … এমনভাবে আমার মনে হয় এটি এমন কিছু যা আমি আমার পুরো জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। “
তিনি শোটির মূল ভাবটিকে “ফিডিং ‘হিসাবে দেখেন যে আমরা কীভাবে পাল্টা সংস্কৃতিটিকে টিভিতে নিয়ে আসি,’ যা সেই সময়ে পাল্টা সংস্কৃতির শেষ সীমান্তের মতো ছিল। ’70 এর দশকের মাঝামাঝি সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র এবং সংগীত দ্বারা সমস্ত পাল্টা সংস্কৃতি দ্বারা colon পনিবেশিক ছিল, তবে টিভি ছিল না।” তবে তারপরে নেভিল বলেছেন, শোটি “আমরা যা কিছু করছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি আয়না হয়ে উঠেছে … আপনি যদি সত্যিই বুঝতে চান যে আমেরিকাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কী ঘটছে, তবে এক সপ্তাহের দিকে তাকান Snlএটি সত্যিই আমরা যেখানে ছিলাম তার স্ন্যাপশটগুলি ক্যাপচার করে। “
তিনি আরও বলেছিলেন, “ফিরে গিয়ে প্রচুর পুরানো এপিসোডগুলি দেখেছেন, এটি এক ধরণের সময় ভ্রমণ, কারণ এটি আপনাকে ঠিক তখনই ঘটেছিল তার জন্য একটি নির্দিষ্ট মনের জায়গাতে রাখে And Snl এটি কি এটির অর্থের মধ্যে সম্প্রচার করছে, যা এটি সবার সাথে কথা বলছে বা চেষ্টা করছে এবং এমনভাবে এটি আমার অনেক চলচ্চিত্রের প্রতিপাদ্য, সহ শত্রুদের সেরাসংস্কৃতি কীভাবে আমাদের একে অপরের সাথে কথোপকথন করতে দেয়? এবং আমরা এখন এমন এক পর্যায়ে আছি যেখানে খুব কম সাধারণতা রয়েছে। কিন্তু যখন এটি টেলিভিশনের বাইরে আসে Snl এবং খেলাধুলা, লোকেরা সকলেই দেখেন এমন একটি সম্পূর্ণ জিনিস সম্পর্কে চিন্তা করা শক্ত ””
সিবিএস বাতিল করার ঘোষণা দিয়েছে স্টিফেন কলবার্টের সাথে দেরী শো পরবর্তী মরসুম অনুসরণ। টেলিভিশন দেখার অভ্যাসগুলি স্থানান্তরিত করার যুগে, সেই অগুর কীসের জন্য Snl?
“এটি নেটওয়ার্ক (এনবিসি) এবং এমনকি বিশ্বব্যাপী এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমি জানি। এখানে একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্করণ রয়েছে Snl খুব। এটি এমন একটি ফর্ম্যাট যা কাজ করেছে, তবে এটি তৈরি করা অবিশ্বাস্যভাবে ব্যয়বহুল এবং তাদের কাছে লর্ন মাইকেলসের সমস্ত সুরক্ষকদের প্রোটেক্টর রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে এটি উপরের ধরণের ভাসমান হতে পরিচালিত হয়েছে যখন অন্যান্য অনেক জিনিসের ধরণের পতন ঘটে, এটি Snl তাদের যা আছে তা সবেমাত্র ঝুলতে সক্ষম হয়েছে। আমি মনে করি লর্ন সহ প্রত্যেকেই বলত যে যখন সে সেখানে না থাকে, তখন এটি এক হবে না এবং কখন বা কীভাবে ঘটে তা কে জানে। ”
নেভিল আরও যোগ করেছেন, “কিছুই চিরকাল স্থায়ী হতে পারে না। সুতরাং, গল্পটি কীভাবে শেষ হতে চলেছে তা আমি জানি না, তবে এটি এমন এক অলৌকিক ঘটনা যা এটি এখনও সর্বদা যা করা হয় তেমনি এটি সর্বদা করা হয়।”