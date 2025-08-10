এসএফইউ রেড লিফস আমাদের সাথে সমস্যার পরে কানাডিয়ান লিগগুলিতে ফিরে আসে

“এসএফইউর জন্য দায়বদ্ধ পদক্ষেপটি হ’ল বিভিন্ন প্রশাসনের মডেল, ব্যয় এবং প্রভাবগুলি বিবেচনা করা,” এই সপ্তাহে স্কুল থেকে একটি বিবৃতিতে পড়েছে
নিবন্ধ সামগ্রী
এসএফইউ রেড লিফস কানাডিয়ান প্রতিযোগিতায় ফিরে আসার কথা বিবেচনা করছে।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
এসএফইউ এনসিএএ ডিভের সদস্য হয়েছে। দ্বিতীয় ২০১০ সাল থেকে, তবে স্কুলটি বৃহস্পতিবার বিকেলে একটি লিখিত বিবৃতিতে ব্যাখ্যা করেছে যে এটি তার সমস্ত বিকল্পের দিকে নজর দিচ্ছে এবং কারণ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিযোগিতা করার বিষয়ে ইস্যুগুলির দিকে ইঙ্গিত করেছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
এসএফইউ এনসিএএ -তে একাকী কানাডিয়ান সদস্য। তারা সেখানে ইউ স্পোর্টস ন্যাশনাল বডি এবং এর কানাডা ওয়েস্ট কনফারেন্স থেকে সেখানে চলে এসেছিল, যেখানে তারা 2000 সাল থেকে বিভিন্ন ক্রীড়াগুলিতে ইউবিসি থান্ডারবার্ডস, ইউভিআইসি ভিকস এবং ট্রিনিটি ওয়েস্টার্ন স্পার্টানদের পছন্দগুলির বিরুদ্ধে খেলছিল।
এর আগে, এসএফইউ দলগুলি আমেরিকান স্মল কলেজ ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্টারকোলজিয়েট অ্যাথলেটিক্সে স্কুলটি ১৯65৫ সালে খোলার পর থেকে খেলেছিল।
একাধিক সূত্র পোস্টমিডিয়াকে জানিয়েছে যে এনসিএএ ছেড়ে যাওয়া বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে এসএফইউতে কথোপকথন হয়েছে। তারা বলেছে যে উদ্বেগগুলির মধ্যে রয়েছে গেমসের জন্য সীমান্ত পেরিয়ে পিছনে পিছনে যাওয়া এবং নতুন এনসিএএ বিধিগুলি হিজড়া অ্যাথলিটদের অংশগ্রহণকে সীমাবদ্ধ করে। যদিও এসএফইউ বিবৃতিতে সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায় নি।
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
এসএফইউতে কোনও হিজড়া অ্যাথলেট বৈশিষ্ট্যযুক্ত কিনা সে সম্পর্কে কোনও কথা ছিল না।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “এসএফইউ কানাডার একমাত্র এনসিএএ দল হতে পেরে গর্বিত। আমরা এনসিএএর সাথে এনসিএএর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি এনসিএএর অংশগ্রহণের কাঠামোর বিকশিত পরিবর্তনগুলি বুঝতে এবং কীভাবে তারা আমাদের প্রোগ্রাম এবং আমাদের ছাত্র-অ্যাথলিটদের প্রভাবিত করতে পারে,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে। “শিক্ষার্থী-অ্যাথলিটদের মার্কিন সীমান্ত অতিক্রম করা আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে। এই নির্দিষ্ট উদাহরণগুলির অন্তর্নিহিত, সমস্ত মাধ্যমিক পরবর্তী প্রতিষ্ঠানের মতো, এসএফইউর মতো আমরা সফল কর্মসূচি তৈরি করার সাথে সাথে টেকসইতা বিবেচনা করা উচিত।
“এই কারণগুলির কারণে, এসএফইউর জন্য দায়বদ্ধ পদক্ষেপটি হ’ল বিভিন্ন প্রশাসনের মডেল, ব্যয় এবং প্রভাবগুলি বিবেচনা করা। এটি আমরা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা সচেতন যে কোনও পরিবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি বিশাল সিদ্ধান্ত হবে এবং কিছুটা সময় নেবে। এটি অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে সতর্ক কথোপকথনও অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।”
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
কানাডা ওয়েস্ট 17 টি স্কুলের দলগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত। বিসি থেকে ইউবিসি ওকানাগান হিট, থম্পসন রিভারস ওল্ফপ্যাক, ফ্রেজার ভ্যালি ক্যাসকেডস এবং ইউএনবিসি টিম্বারওয়ালভের পাশাপাশি ইউবিসি, ইউভিআইসি এবং ট্রিনিটি ওয়েস্টার্ন সহ সাতটি স্কুল রয়েছে।
এসএফইউকে কানাডা ওয়েস্ট এবং ইউ ক্রীড়া উভয় ক্ষেত্রেই আবেদন করতে হবে এবং সদস্য স্কুল হওয়ার জন্য ভোট দেওয়া হবে। ম্যাকলারেন গ্লোবাল স্পোর্টস সলিউশনের সিনিয়র সহ-রাষ্ট্রপতি বব কোপল্যান্ড দ্বারা এসএফইউ দ্বারা পরিচালিত একটি প্রতিবেদন 2023 সালের মে মাসে ফুটবলের স্থায়িত্ব এবং স্কুলে অ্যাথলেটিক্সের সামগ্রিক অবস্থা দেখার জন্য কানাডা ওয়েস্টের জন্য আবেদন ফি 313,000 ডলারে এবং ইউ স্পোর্টসের জন্য 55,000 ডলারে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
এসএফইউ প্রাথমিকভাবে ২০২৩ সালের এপ্রিলে তার ফুটবল প্রোগ্রামটি বন্ধ করে দিয়েছিল। খেলোয়াড়, প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং ফুটবল সম্প্রদায়ের একটি প্রতিক্রিয়া কোপল্যান্ডের প্রতিবেদনের দিকে পরিচালিত করেছিল। এসএফইউ 2023 সালের সেপ্টেম্বরে কোপল্যান্ডের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ফুটবল বেশ কয়েক মাস আগে লিম্বোতে থেকে যায়, এর আগে এসএফইউ জানুয়ারিতে অ্যাথলেটিক্স এবং বিনোদনের জন্য তার নতুন কৌশলগত পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেএবং এসএফইউ প্রোভস্ট এবং সহ-রাষ্ট্রপতি একাডেমিক ডিলসন রাসিয়ার সেই সময়ে নিশ্চিত করেছেন যে প্রোগ্রামটি বন্ধ রয়েছে।
বিজ্ঞাপন 5
নিবন্ধ সামগ্রী
এসএফইউর ক্লাব মেনস হকি প্রোগ্রামের দীর্ঘকালীন কোচ, মার্ক কোলেটা ২০২৩ সালের অক্টোবরে পোস্টমিডিয়াকে বলেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন যে একটি রেড লিফস দল ডিভের প্রতিযোগী হতে পারে। আমি পাঁচ বছরে এবং তিনি প্রোগ্রামটি স্ব-অর্থায়িত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত বুস্টার নিয়ে আসতে পারেন। যদিও স্কুলটি তার ভার্সিটি রোস্টারটিতে স্কোয়াড যুক্ত করতে সাইন ইন করে নি।
ডিভের বিপক্ষে প্রদর্শনী গেমসে কোলেটার দল সাফল্য পেয়েছে। আমি 2024 সালের জানুয়ারিতে রাস্তায় 1-1 ড্র করে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় টেরিয়ার্স খেলা সহ দলগুলি।
এনসিএএ বিধি অনুসারে, একটি এসএফইউ দল ডিভ খেলতে পারে। আমি যেহেতু ডিভিতে পুরুষদের হকিতে কোনও জাতীয় টুর্নামেন্ট নেই। Ii। কানাডা ওয়েস্টে স্কুলের একটি পদক্ষেপ কিবোশকে সমস্ত কিছু করবে। কানাডা ওয়েস্ট এবং ইউ স্পোর্টস নিঃসন্দেহে কেবলমাত্র এসএফইউকে গ্রহণ করবে যদি এটি তার সমস্ত যোগ্য প্রোগ্রাম নিয়ে আসে।
বিজ্ঞাপন 6
নিবন্ধ সামগ্রী
এদিকে, এসএফইউ নগদ ক্রাঞ্চের মাঝে রয়েছে, যেমন দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় বলে মনে হয়। কোপল্যান্ডের প্রতিবেদনে ফুটবল চলাকালীন $ 1.77 মিলিয়ন ডলার অ্যাথলেটিক্সের বাজেটের ঘাটতির দিকে ইঙ্গিত করেছে। এবং 2023 সালের ডিসেম্বরে একটি পোস্টমিডিয়া গল্প বিভাগের বাজেটের বর্তমান এবং বর্তমান অর্থবছরের তুলনায় পাঁচ থেকে আট শতাংশ কেটে যাওয়ার বিষয়ে অনুষদ এবং কর্মীদের কাছে একটি রাসিয়ার মেমো উদ্ধৃত করেছেন।
অ্যাথলেটিক্সের জন্য নতুন পরিকল্পনার বিষয়ে জানুয়ারিতে রাসিয়ার পোস্টমিডিয়াকে জানিয়েছেন: “এর একটি অংশ হ’ল বিভাগটি আর্থিকভাবে টেকসই কিনা তা নিশ্চিত করা উচিত। সুতরাং আমরা নিশ্চিত করার জন্য ক্রমাগত মূল্যায়ন করব। আমরা পরবর্তী কয়েক বছর ধরে এমনভাবে কাজ করতে পারি না যেখানে বিভাগটি আর্থিকভাবে টেকসই হবে না। আমাদের একটি বাজেটের মধ্যে কাজ করতে হবে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য প্রয়োজনের সাথে দায়ী।”
এসএফইউ লুস সিমার্ডকে 2024 সালের আগস্টে অ্যাথলেটিক্স এবং বিনোদনের এক্সিকিউটিভ-ডাইরেক্টর হিসাবে নাম দিয়েছিল। অ্যাথলেটিক বিভাগ এক বছরের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন নেতৃত্বের অধীনে ছিল। অ্যাথলেটিক ডিরেক্টর থেরেসা হ্যানসন এবং স্কুল 2023 সালের আগস্টে অংশ নিতে সম্মত হয়েছিল।
সিমার্ড ছিলেন টরন্টোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া ও বিনোদন পরিচালক।
@সেভেস
আরও পড়ুন
-
এসএফইউ ফুটবল প্রোগ্রাম বন্ধ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, হকি দল শুরু করার বিষয়ে কোনও শব্দ নেই
-
এসএফইউ নতুন এক্সিকিউটিভ অ্যাথলেটিক ডিরেক্টর নাম দিয়েছে – স্কুলে ক্রীড়া দলের জন্য পরবর্তী কী?
নিবন্ধ সামগ্রী