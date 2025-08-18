নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
এসএমইউর প্রধান ফুটবল কোচ রেট ল্যাশলি তার এই বিশ্বাসে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছেন যে ইএসপিএন তাদের র্যাঙ্কিংয়ের সাথে কিছু সম্মেলন পছন্দ করে।
ইএসপিএন জুনে তার প্রথম ফুটবল পাওয়ার সূচক র্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে। 2025 মৌসুমে প্রবেশকারী কলেজ ফুটবল দলগুলির মধ্যে 20 নম্বরের মতো মুস্তাংগুলি বেরিয়ে এসেছিল, যদিও মিয়ামি (নং 9) এবং ক্লেমসন (নং 11) এর মতো দুদক দল এই তালিকায় বেশি ছিল।
ফুটবল পাওয়ার ইনডেক্স একটি “দলের শক্তির একটি পরিমাপ যা বোঝানো হয় একটি দলের পারফরম্যান্সের সেরা ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে বাকি মরসুমের জন্য এগিয়ে যাওয়া।”
এখন, ইএসপিএন শুক্রবার এই র্যাঙ্কিংগুলি আপডেট করেছে, এবং মুস্তাংরা গত মৌসুমে ১১-৩ ব্যবধানে যাওয়ার পরে একটি চমকপ্রদ কলেজ ফুটবল প্লে অফ ভ্রমণে এসেছিল, কেবল এক স্থান অর্জন করেছে ১৯ নম্বরে।
এটি ল্যাশলিকে ইএসপিএন এর র্যাঙ্কিং সিস্টেমকে প্রহসন বলে ডেকে আনল।
আর্চ ম্যানিং, টেক্সাস প্রিসন এপি কলেজ ফুটবল জরিপের শীর্ষে বসে
“কারণ পুরো জিনিসটি কারচুপি করা হয়েছে,” তিনি এক্সে লিখেছিলেন।
গত মৌসুমে ল্যাশলিও সোচ্চার ছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন যে বিগ টেন এবং এসইসির তুলনায় দুদক এবং বিগ 12 এর তুলনায় অসম্মান করা হয়েছিল, যা দ্বিতীয়টিকে “শীর্ষ-ভারী” বলে অভিহিত করেছিল।
“অন্যান্য লিগ রয়েছে যা গভীরতার দাবি করে,” ল্যাশলি বলেছিলেন, নিউ ইয়র্ক পোস্ট। “এসইসির একই ছয়টি স্কুল ১৯64৪ সাল থেকে চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে। একই ছয়। ১৯64৪ সাল থেকে একটিও আলাদা ছিল না That’s এটি আমার কাছে শীর্ষ-ভারী That’s এটি গভীরতা নয়।”
ল্যাশলি স্পষ্টতই তার মুস্তাংগুলিতে 2025 -এ আরও সাফল্য অর্জনের জন্য বিশ্বাস করে না, তবে তিনি যে স্কুলগুলির বিরুদ্ধে যাবেন তার প্রতি তিনি আরও কিছু শ্রদ্ধা চান।
প্রবীণ প্রধান কোচ ডাবো সুইনির নেতৃত্বে ক্লেমসন 2024 দুদকের চ্যাম্পিয়নশিপের সময় এসএমইউকে পরাজিত করেছিলেন, 34-31, যদিও উত্তর ক্যারোলিনার শার্লোটের ব্যাংক অফ আমেরিকা স্টেডিয়ামে ল্যাশলির দলটি প্রিয় ছিল।
2025 সালে তার মুস্তাংদের আরও সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার ল্যাশলির অনুসন্ধান 30 আগস্ট পূর্ব টেক্সাস এএন্ডএমের বিপক্ষে তাদের প্রথম খেলা দিয়ে শুরু হয়।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজএবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার।