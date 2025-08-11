এসএর বুড় মাস্টার শিকাগোর লিভ স্টপ জিতেছে, R70 মিলিয়নেরও বেশি ব্যাংক

লিভ গল্ফ শিকাগো শিরোপা জয়ের পরে দক্ষিণ আফ্রিকার গল্ফার ডিন বার্মস্টার উদযাপন করেছেন।
আইকন স্পোর্টসওয়্যার/গেটি চিত্র
- দক্ষিণ আফ্রিকার গল্ফার ডিন বার্মেস্টার একটি প্লে অফে শিকাগোতে দ্বিতীয় লিভ গল্ফ শিরোপা জিতেছে।
- স্প্যানিশ জুটি জোন রাহম এবং জোসেল ব্যালেস্টারের বিপক্ষে দ্বিতীয় প্লে অফ জিতে বার্মিস্টার একটি বার্ডি তৈরি করেছিলেন।
- স্টিংগার জিসি দলের শিরোপা জিতে 31-টুর্নামেন্টের খরা শেষ করেছে।
দক্ষিণ আফ্রিকার গল্ফার ডিন বার্মেস্টার সংবেদনশীল ছিলেন কারণ তিনি তাঁর দ্বিতীয় লিভ গল্ফ খেতাব তুলেছিলেন এবং শিকাগোতে স্টিংগার জিসির খরা শেষ করতে সহায়তা করেছিলেন।
দু’জন স্ট্রোকের দ্বারা রাতারাতি নেতা, বারমেস্টার রবিবার তিনটি বোজি নিয়ে হরর স্টার্টে নামেন, তিনি পার -71-এর ফাইনাল রাউন্ডের শুটিংয়ের আগে লড়াইয়ের আগে।
বর্মস্টার স্প্যানিশ জুটি জোন রহম এবং জোসেল ব্যালেস্টারের সাথে নয়-আন্ডার-এ বোলিংব্রুক গল্ফ ক্লাবের 54 টি গর্তের পরে ম্যাচ করেছিলেন এবং শিরোনামের জন্য একটি প্লে অফকে বাধ্য করেছিলেন।
পড়ুন | জোবুর্গের স্টেইন সিটি কীভাবে কয়েক মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের স্বপ্নের লিভ গল্ফ ডিল করেছে
৩ 36 বছর বয়সী এই বার্মিস্টার প্রথম প্লে অফের গর্তে ছয় ফুট বার্ডি পুট ডুবিয়ে রাখতে তার শীতল রেখেছিল এবং স্প্যানিয়ার্ডসকে পরাজিত করেছিল, যারা উভয়ই তাদের বার্ডি পুটস মিস করেছে।
গত বছর মিয়ামিতে প্রথম জয়ের পরে তার দ্বিতীয় লিভ গল্ফ শিরোপা দাবি করার সাথে সাথে বার্মস্টার তার প্রথম প্রচার করেছিলেন, যা প্লে অফের পরেও ছিল।
“এটি সংবেদনশীল হয়েছে,” বার্মস্টার বলেছিলেন।
“ভার্জিনিয়ার আগে (জুনে) আমি কিছুটা সময়, ব্যক্তিগত জিনিসগুলির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি I’ve
“শুরু করার জন্য একটানা তিনজন বোজির পরে আমার মতো ছিল, ‘ফজ, আমি জানি না আমি কোথায় যাচ্ছি’ My আমার মাথা কোথাও ছিল না তবে আমি কেবল এটিই রেখেছি।”
এদিকে, এলআইভি শিকাগো দলের শিরোনামের জন্য প্লে অফে অল-দক্ষিণ আফ্রিকান, স্টিংগার জিসির প্রতিনিধিত্ব করতে বার্মিস্টারকে দ্রুত 18 তম গর্তটি ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল।
স্টিংগার জিসির ক্যাপ্টেন লুই ওস্টুইজেন (টি 29, পার), ব্র্যান্ডেন গ্রেস (টি 5, 7-আন্ডার) এবং চার্ল শোয়ার্টজেল (টি 21, 1-আন্ডার) 17-এর আন্ডার এবং জোয়াকুইন নিমানের টর্ক জিসির সাথে একটি প্লে অফকে জোর করে সহায়তা করার জন্য বোলিংব্রুকের দুর্দান্ত প্রদর্শনী ছিল।
২০১১ সালের মাস্টার্স চ্যাম্পিয়ন চার্ল শোয়ার্টজেল ২০২৩ সালের পর থেকে স্টিংগার জিসিকে তাদের প্রথম দলের শিরোপা জয়ের জন্য বিজয়ী পুটটি স্লট করেছেন।
এই জয়টি লিগে স্টিংগার জিসির হয়ে 31-ইভেন্টের খরাও শেষ করেছিল।
পড়ুন | লিভ গল্ফ এসএ এলে স্টিংগার জিসির বার্মিস্টার ‘হোম টিম’ অনুভূতিটি উপভোগ করে
বার্মস্টার $ 4 মিলিয়ন (আর 71 এম) প্রথম স্থানের পুরষ্কারকে ব্যাংক করেছে, যখন স্টিংগার জিসি তাদের দলের শিরোনামের জন্য million 3 মিলিয়ন (আর 53 এম) ভাগ করে নিয়েছে।
ইন্ডিয়ানাপলিস ইভেন্টে পরের সপ্তাহে চূড়ান্ত নিয়মিত ইভেন্টের সাথে লিভ গল্ফের স্বতন্ত্র স্ট্যান্ডিংয়ে বার্মিস্টার চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে, যা মিশিগানে লিভ গল্ফ দল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুসরণ করবে।